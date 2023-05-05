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Hyundai Exter – первые фото бюджетного кроссовера

В реальности он оказался лучше, чем на эскизах, показанных прежде.

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Новый Hyundai Exter был сфотографирован на парковке в Сеуле (Южная Корея). Премьера городского кроссовера должна состояться только летом. Продаваться новая модель Hyundai будет в Индии и на некоторых других рынках.

На автомобиле нет ни клочка камуфляжа, если не считать белую защитную пленку на бамперах, зеркалах и ручках дверей, а на задних окнах видны наклейки с запретом на фотографирование автомобиля.

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Выглядит кроссовер стильно благодаря H-образной светодиодной оптике, массивному бамперу и широкому воздухозаборнику. Если сравнивать с эскизами, то у настоящего кроссовера есть неокрашенные черные накладки по периметру колесных арок.

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Задний свес Exter небольшой, что идеально не только для города, но и для проселочных дорог. Задние фонари напоминают оптику Audi Q2. Задние стойки сделаны двуцветными, из-за чего кажется, что крыша парит над автомобилем.

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Hyundai Exter построен на платформе K1, которая используется в моделях i10 и Casper. Но машина явно длиннее этих моделей. Она больше чем даже Venue и способна конкурировать с такими моделями, как Suzuki Ignis.

Hyundai Exter будет оснащаться двумя моторами на выбор: безнаддувным 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и 1-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 100 л.с. Привод у кроссовера будет исключительно передним, а мощность на колеса будет передаваться через механику или автомат.

Фото: Carscoops.com

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За Рулем

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За РулемКирилл Панов
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