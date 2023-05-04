Забудьте, чему вас учили мастера – на дороге другие правила

Речь об особых приемах вождения, не предусмотренных Правилами дорожного движения.

Недавно мы писали об одной ситуации, рассмотренной верховным судом. При проезде перекрестка мотоциклисту преградил путь автомобиль. Но вместо того, чтобы тормозить или попытаться объехать машину, байкер решил завалить мотоцикл на бок. В результате мотоцикл врезался в автомобиль.

Сначала в ДТП обвинили водителя автомобиля (ч.1 ст. 264 УК РФ за причинение тяжкого вреда в результате аварии – 1,5 года лишения свободы). Но Верховный суд, рассмотрев дело, заявил, что водитель легковушки Правил не нарушал. А вот мотоциклист действовал вопреки требованиям Правил, согласно которым он должен был тормозить, а не применять непредусмотренные ПДД приемы вождения.

«За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, чтобы окончательно расставить точки над «i» в этом и подобном делах, обратилось к мотоэксперту.

Максим «Сенатор» Карфидов, комиссар мотоклуба «Дружина» (Люберцы), мотоинструктор:

— Есть даже такой термин: «Секта ложителей мотоциклов». Суть простая. При неправильном использовании тормозов мотоциклы падают. Чаще всего это рефлекторное зажатие переднего тормоза с одновременной попыткой повернуть руль. Приводит это к срыву колеса и падению мотоцикла ДО столкновения с препятствием. Происходит это непроизвольно и является признаком плохой подготовки мотоциклиста, которого не научили грамотно использовать тормоза в мотошколе.

Потом такой мотоциклист авторитетно рассказывает, мол он понял, что столкновения не избежать, и поэтому «положил мотоцикл».

На самом деле, после падения мотоцикл уже не держится липкой резиной за шершавый асфальт, а летит, скользя по нему минимальной площадью гладеньких слайдеров, дуг, подножек, грузиков руля и т.п., как шайба по льду. И мотоциклист, аналогично истирая разные части своего тела об асфальт (или скользя по нему в кожаном комбезе), тоже своим «бреющим полетом» никак не управляет и, что хуже, почти никак не замедляется до встречи с каким-то твердым препятствием, или пока его не потрусит кувырканием об асфальт, как сушеную тараньку об колено.

Единственным правильный вариант, если нет возможности избежать столкновения маневром – это тормозить до столкновения, максимально используя каждый оставшийся метр для замедления мотоцикла тормозами и колесами об асфальт, не допуская их блокировки. И лучше просто, по возможности, выбрать место удара таким образом, чтобы перелететь потом через капот или багажник, а не войти с размаха грудиной в стойку кузова.

Если мотоциклист «положил мотоцикл» – это ошибка мотоциклиста, и последствия такой ошибки на его ответственности. В абсолютном большинстве случаев тяжесть последствий при таком падении не будут меньше, чем при торможении до последнего.

Ну, исключение, разве что, фура, вставшая поперек, когда действительно лучше урониться на бок и проехать под ней, как герой одного индийского фильма на лошади. И то при условии, что ты уверен, что проскользишь именно между колес, а не улетишь с размаху в одно из них, после чего тебя сверху еще и собственный мотоцикл припечатает.

Во всех остальных случаях – только правильное торможение в вертикальном положении.

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Фото: Unsplash