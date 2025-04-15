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Минус 600 тыс. рублей: в России подешевели автомобили пяти марок

В России цены на свои автомобили в апреле снизили пять брендов

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В первой половине апреля в России подешевели машины пяти марок. Так, снизились цены на кроссоверы BAIC X55 и X75 калининградской сборки: первый стал доступнее на 284 000–314 500 рублей в зависимости от комплектации, второй – на 225 500–361 500 рублей.

Пикап Dongfeng DF6 в ряде версий стоит теперь на 50–300 тысяч рублей меньше. На 300 тысяч подешевела единственная комплектация компактного кроссовера DFSK 500, а модель DFSK ix7 стала доступнее на целых 600 тысяч рублей.

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Снизились цены и на популярные кроссоверы Chery. Tiggo 7 Pro Max в комплектациях 2024 и 2025 года стал доступнее на 15-240 тысяч рублей. Tiggo 4 Pro в базе с МКП подешевел на 20 тысяч, а его обновленная версия в лице Tiggo 4 в прошлогодних комплектациях стала доступнее на 110–140 тысяч рублей.

Кроссовер Exeed LX в новой комплектации Urban «скинул» 70 тысяч рублей. Sollers снизил цены на пикап ST6. Обе его комплектации стали доступнее на 50 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
15.04.2025 
Фото:Depositphotos
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