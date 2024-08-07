Новые пикапы нашего рынка – выбираем из 10 моделей

Foton, Changan, Great Wall, JAC, УАЗ и другие известные и не очень известные марки.

Пикап – один из самых универсальных кузовов. Он годится для работы и активного отдыха, способен буксировать прицепы и заезжать в такие дебри, куда не каждый кроссовер сунется.

Вот какие новые пикапы официально предлагаются на нашем рынке летом 2024 года.

Foton Tunland G7

Foton Tunland G7

Начнем с одного из (забегая вперед!) наиболее выгодных предложений на рынке.

Длина пикапа Foton Tunland G7 – 5340 мм. Турбодизельный двигатель объемом 2 литра имеет мощность 162 л.с. и 390 Нм (!), работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод – полный, а дорожный просвет составляет 210 мм. За все это, плюс передовые системы помощи водителю, просят от 3 310 000 рублей.

Салон Foton Tunland G7

Кузов у Foton Tunland G7 достаточно большой – 1520 на 1580 мм (2,4 м2) и с бортами высотой 440 мм, через которые удобнее доставать груз даже сбоку. При этом грузоподъемность пикапа составляет более 900 кг. Масса же буксируемого прицепа может достигать 1,5 тонны.

Грузовая платформа Foton Tunland G7

Плюсы Foton Tunland G7: пикап для работы, активного отдыха и стиля, комфортный на ходу, с богатым салоном и дизельным двигателем, разгоняющим 2-тонный автомобиль до 100 км/ч всего за 12 секунд (по этому параметру модель в лидерах среди пикапов).

Минусы Foton Tunland G7: не самая большая масса буксируемого прицепа (но часто ли вы видите пикапы с прицепом на наших дорогах?).

Ambertruck Work

Под этим названием на калининградском Автоторе собирают пикапы JMC Work. Боясь санкций, JMC запретила использовать российскому предприятию свое название. Поэтому теперь это Ambertruck.

Ambertruck Work

Ambertruck Work имеет длину 5345 мм и оснащается 2,5-литровым турбодизелем мощностью 128 л.с. и 310 Нм. В паре с мотором устанавливается 5-ступенчатая механическая коробка. Автомата нет.

Среди плюсов – подключаемый полный привод, понижающая передача и блокировка заднего диференциала. Но дорожный просвет не самый большой для вездехода – 200 мм (без груза).

Салон Ambertruck (JMC) Work

Грузовая платформа имеет длину и ширину по 1475 мм (2,18 м2), а высота бортов составляет 500 мм. Грузоподъемность модели чуть меньше среднего – 872 кг. Буксировать же пикап может прицепы массой до 2797 кг.

Плюсы Ambertruck Work: цена от 2 599 000 рублей, объемный двигатель, что обещает хороший ресурс, блокировка дифференциала и понижающая передача.

Минусы Ambertruck Work: только механическая 5-ступенчатая коробка передач.

Changan HUNTERplus

Компания необычно пишет название этой модели – слитно: HUNTERplus (возможно, потому, что название Hunter в России занято УАЗом). Пикап имеет длину 5350 мм, а под капотом установлен бензиновый турбомотор объемом 2 литра и мощностью 226 л.с. и 390 Нм. Коробка – только автоматическая, восьмиступенчатая. Эти же двигатель и коробка ставятся на кроссовер Changan UNI-K. Привод полный, но без блокировок и понижающей передачи, зато дорожный просвет составляет 225 мм.

Changan HUNTERplus

Хоть у машины и огромный кузов (длина 1600 мм, ширина 1595 мм, площадь 2,55 м2, высота бортов 500 мм), грузоподъемность составляет средние для класса 900 кг. Масса же буксируемого прицепа может достигать 2,5 тонн.

Салон Changan HUNTERplus

Плюсы Changan HUNTERplus: пикап создан для активного отдыха и стиля, с плавным ходом, богатым салоном и бензиновым двигателем.

Минусы Changan HUNTERplus: по проходимости автомобиль ближе к кроссоверам, чем к внедорожникам, нет дизельной версии, ценник стартует от 3 479 900 рублей.

Dongfeng DF6

Пикап длиной 5310 мм оснащается двумя турбодизелями на выбор. Мотор объемом 2,5 литра (136 л.с. и 305 Нм) предлагается в паре с 5-ступенчатой механикой, а 2,3-литровый агрегат (163 л.с. и 380 Нм) может оснащаться 6-ступенчатой механикой или 8-ступенчатым автоматом. Привод – полный без понижаек и блокировок, а клиренс составляет 220 мм. Даже с 5-ступенчатой механикой пикап стоит 3 299 000 рублей. За версию с автоматом просят 3 799 000 рублей.

Dongfeng DF6

Размеры грузового отсека достаточны для размещения европалеты (длина и ширина 1520 мм, площадь 2,31 м2, высота борта 475 мм), но грузоподъемность выглядит очень странно – 484 кг. Возможность же буксировки прицепа в ОТТС не предусмотрена вовсе.

Салон Dongfeng DF6

Плюсы Dongfeng DF6: хороший выбор двигателей и коробок передач.

Минусы Dongfeng DF6: грузоподъемность на уровне хэтчбека, неспособность буксировать прицеп.

Great Wall Poer

5,4-метровая модель Poer оснащается 150-сильным турбодизелем объемом 2 литра, но с крутящим моментом 400 Нм. Коробок на выбор две – 6-ступенчатая механика или 8-ступенчатый автомат. Есть электронно-управляемая раздаточная коробка, понижающая передача и блокировки дифференциалов, 232 мм клиренса.

Great Wall Poer

Размер кузова составляет 1520 на 1520 мм (2,31 м2), и у него очень высокий борт – 538 мм. Грузоподъемность же достигает почти одной тонны (975 кг), а масса буксируемого прицепа может составлять до 2250 кг.

Салон Great Wall Poer

Плюсы Great Wall Poer: тяговитый дизель с умеренным количеством «лошадей», большая грузоподъемность.

Минусы Great Wall Poer: цены на автомобиль с механической коробкой начинаются от 3 449 000 рублей.

Great Wall Poer KingKong

Этот увеличенный вариант Poer имеет не только длину 5641 мм (самый большой в нашем списке), но и два двигателя в гамме. К упомянутому турбодизелю добавился 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л.с. и 360 Нм. В этой версии тоже есть раздатка и понижающая передача, блокировки дифференциала. Правда, клиренс меньше – 200 мм. Но коробка в любом случае только одна – 6 ступенчатая механика. Зато стартовая цена – 3 199 000 рублей за бензиновую версию.

Great Wall Poer KingKong

Важное отличие от просто Poer – размер грузовой платформы: 1820 × 1500 × 495 мм (2,73 м2). Она длиннее, но не такая широкая, а борта ниже. Прочие параметры не отличаются от данных Poer.

Плюсы Great Wall Poer KingKong: длинная грузовая платформа.

Минусы Great Wall Poer KingKong: возможность оснащения только механической коробкой передач.

JAC T8

Пикап длиной 5325 мм предлагает два 2-литровых двигателя на выбор. Бензиновый имеет мощность 190 л.с. и 290 Нм, а дизельный – 139 л.с. и 320 Нм. Коробка только одна – 6-ступенчатая механика, но есть раздатка и самоблокирующийся дифференциал, а также 220 мм дорожного просвета.

JAC T8

Размер грузовой платформы стандартный – 1520 × 1520 × 470 мм, но грузоподъемность составляет всего 790 кг. Однако пикап может буксировать прицеп массой до 2,5 тонн.

Салон JAC T8

Бензиновая версия стоит 2 999 000 рублей, а дизельная на 200 000 дороже.

Плюсы JAC T8: хорошие внедорожные качества и умеренная стоимость.

Минусы JAC T8: малая грузоподъемность и отсутствие автоматической коробки.

JAC T9

Этот пикап по габаритам почти не отличается от младшей модели. Длина составляет 5330 мм. Оснащается автомобиль только одним мотором без альтернатив – бензиновым 2-литровым мощностью 224 л.с. и 390 Нм. Коробка тоже одна – 8-ступенчатый автомат.

JAC T9

Полный привод у пикапа подключается принудительно, есть раздатка и блокировка заднего дифференциала. Дорожный просвет составляет 210 мм.

Чем Т9 превосходит Т8, так это размером грузовой платформы (1520 × 1590 × 470 мм, 2,42 м2), грузоподъемностью (1140 кг!), массой буксируемого прицепа (3,5 тонны). И стоит это от 3 249 000 рублей.

Салон JAC T9

Плюсы JAC T9: большая грузоподъемность, проходимость.

Минусы JAC T9: нет дизельной версии.

Sollers ST6

Пикап длиной 5315 мм может оснащаться как дизельным, так и бензиновым двигателем. Объем у них одинаковый – 2 литра. Мощность турбодизеля составляет 136 л.с. и 320 Нм, а бензинового агрегата – 176 л.с. и 290 Нм. Коробка только механическая, шестиступенчатая.

Sollers ST6

Привод у автомобиля полный, есть раздаточная коробка с понижающей передачей, но дорожный просвет не самый большой в классе – 197 мм.

Салон Sollers ST6

При размерах кузова 1520 × 1520 × 470 (2,31 м2) перевозить пикап может стандартные 900 кг. Масса же буксируемого прицепа составляет до 1835 кг. И стоит такой хороший середнячок 2,2 млн рублей.

Плюсы Sollers ST6: низкая цена, два мотора на выбор.

Минусы Sollers ST6: скромное оснащение, нет автоматической коробки, небольшой дорожный просвет.

УАЗ Пикап

Длина пикапа из Ульяновска составляет 5125 мм. Двигатель у машины бензиновый, без всяких наддувов, объемом 2,7 литра, мощностью 150 л.с. и 235 Нм. Коробка исключительно механическая – 5-ступенчатая BAIC. Есть раздаточная коробка с понижающей передачей, а дорожный просвет составляет 210 мм.

УАЗ Пикап

Грузовая платформа у автомобиля небольшая (1375 × 1500 × 640 мм, площадь 2,06 м2), как и грузоподъемность – 725 кг. Но масса буксируемого прицепа может составлять до 1,5 тонны.

Салон УАЗа Пикапа

Плюсы УАЗа Пикапа: ремонтопригодность, проходимость, самая низкая цена в классе – от 1 555 000 рублей.

Минусы УАЗа Патриота: нет дизельной версии, только механическая коробка передач, небольшая грузоподъемность.

Выводы

Обилие пикапов на нашем рынке легко объясняется тем, что в силу утилитарности они облагаются меньшими пошлинами и прочими сборами. Внедорожник или кроссовер с теми же моторами, коробками, приводами и в такой же комплектации стоил бы на миллион рублей дороже.

Поэтому китайские автопроизводители и стараются предложить нам побольше пикапов: мы же любим кроссоверы и внедорожники, но цены кусаются.

Владельцам пикапов могут вернуть более миллиарда рублей «лишнего» утильсбора.