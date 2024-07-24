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Утильсбор для пикапов пересчитают

Владельцам пикапов могут вернуть более миллиарда рублей «лишнего» утильсбора

Дело в путанице с классификацией транспортных средств: если оно грузовое, утильсбор составляет до 93 тысяч рублей, а если легковое, платеж может быть более чем в 10 раз выше. Росстандарт в 2023 году предложил считать пикапы грузовиками, поэтому только по одной модели владельцы могут претендовать на перерасчет и возврат из бюджета более 1 млрд рублей.

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Для пикапа, если он при растаможке классифицируется как грузовое ТС, утильсбор равен 64,2 – 93,4 тысячи рублей. Если же его определяют как легковую машину, размер платы варьируется от 1,2 млн до 1,6 млн рублей.

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Формула определения содержится в регламенте таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», а также в приказе Федеральной таможенной службы. Согласно ей, если масса пассажиров превышает массу груза, то это легковое транспортное средство, если наоборот, то грузовое. Но в Росстандарте считают, что все пикапы являются грузовиками.

Об этом уже оповещены аккредитованные лаборатории, от которых потребовали отменить 1432 свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выданных только на одну модель — RAM 1500 TRX. В них она значится как легковая. То есть, ее владельцы могут получить из казны возврат за утильбсор.

Известно, что вопрос о внесении пикапов в перечень отдельных видов ТС должен быть рассмотрен 24 июля 2024 года на заседании Консультативного комитета по таможенному регулированию.

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Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Количество просмотров 1
24.07.2024
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