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Названы сроки повышения утильсбора в России на транспортные средства

В России с 1 октября планируется поднять утильсбор на автотранспорт на 85%

В России с 1 октября 2024 года планируется увеличить на 85% утилизационный сбор на транспортные средства. Этот срок предусмотрен проектом постановления Правительства РФ, подготовленным Минпромторгом РФ.

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На начальном этапе планируется разовое увеличение утильсбора на 70-85% с 1 октября текущего года, затем каждый год будет проводиться индексация. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

«Поэтапная индексация утилизационного сбора может коснуться легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники», – уточнили в Минпромторге РФ.

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Согласно проекту, коэффициент для расчета утилизационного сбора при ближайшем разовом повышении увеличится на 85% для автотранспорта, оснащенного двигателями рабочим объемом от 1 до 2 литров. В настоящее время он установлен на уровне 15,03, впоследствии поднимется до 27,81. Повышение утильсбора затронет несколько категорий транспорта.

К 2030 году размер утильсбора будет увеличен в 3,9 раза от актуального, при этом коэффициент его расчета поднимется до 58,62. Базовая ставка для расчета утильсбора составляет 20 тысяч рублей, согласно действующим правилам, производитель или импортер (юрлицо) платит за легковой автомобиль 300,6 тыс. рублей сбора. После последующего повышения эта сумма может увеличиться до 556,2 тыс. рублей.

Источник: interfax.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
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16.07.2024
Фото:Depositphotos
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