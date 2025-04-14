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Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России

Fit Service и Gruzdev-Analyze назвали самые надежные автомобили в России

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Международная сеть автосервисов Fit Service совместно с агентством Gruzdev-Analyze составили рейтинг надежности машин на российском авторынке. Для анализа было использовано свыше 3 млн записей о посещениях сервисов и более 18 тысяч интервью с владельцами.

Рейтинг составили на основе среднего процента поломок для машин в возрасте от 3 до 23 лет. Самыми надежными признаны авто с наименьшим процентом поломок.

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В лидерах оказались машины немецких марок. Далее следуют европейские и японские бренды. Среди сегментов по надежности лидируют авто премиум класса: они требуют ремонта гораздо реже, чем массовые.

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Что касается конкретных брендов, то здесь лидирует чешская Skoda с долей поломок 47,5%. За ней идут Mercedes-Benz (48,7%), Toyota (48,9%), Lexus (49%) и BMW (49,1%).

Среди моделей самым надежным был признан Mercedes-Benz G-Class (44,1% поломок). На втором месте оказался седан Toyota Camry (45,1% поломок), на третьем – гибрид Toyota Prius (46%). Далее следуют Lexus GS (46,4%) и Skoda Superb (46,9%).

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
14.04.2025 
Фото:Depositphotos
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