Надежные бизнес-седаны от 1,3 млн рублей (не Китай!) — 6 лучших

Эксперт Зиновьев нашел на авторынке РФ модели, способные конкурировать с Toyota Camry, с пробегом до 150 тыс. км

Новые Toyota Camry седьмого поколения в 2016–2018 году продавали за 1,4–2,2 млн рублей. Сегодня их цена – в диапазоне 2,0–3,5 млн – при среднем пробеге 150 тысяч км. В чем секрет популярности этого автомобиля, мы рассказали тут.

Но ведь привлекательные сочетания агрегатов есть и у корейских, и у европейских, и у американских конкурентов Камри!

ЧТО ИЩЕМ?

Разумную альтернативу седану Toyota Camry

Возраст: 8–9 лет

8–9 лет Пробег: не выше 150 тысяч км

не выше 150 тысяч км Цена: до 2,5 млн рублей

Chevrolet Malibu IX

Chevrolet Malibu IX

Длина 4923 мм, клиренс 155 мм, багажник 520 л

Типичный представитель концепции «много автомобиля за немного денег». По шасси состоит в родстве с Опелем Insignia. Официально в России не продавался, кузовные запчасти – острый дефицит. Сборка – США, Китай или Корея.

Цена в диапазоне 1,3–1,8 млн рублей, в том числе за машины с пробегами менее 100 тысяч км.

Двигатели – только турбо с непосредственным впрыском: 1.5 (160 л. с.) и 2.0 (250 л. с.). Ресурс – около 250 тысяч км. Оба быстро копят нагар, на плохой бензин реагируют детонацией, вплоть до лопнувших поршней.

Младший мотор в среднем менее прихотлив и более надежен. Но сочетается с не лучшим автоматом 6T40 или вариатором GM VT40, который у нас совсем не изучен. У старшего – 8-ступенчатый Aisin TG‑81SC с очень хорошей репутацией.

Вердикт: большой и недорого, но подарит проблемы.

Ford Mondeo V

Ford Mondeo V

Длина 4871 мм, клиренс 147 мм, багажник 429 л

Крепкая подвеска, стойкий к коррозии кузов. Слабовата разве что электрическая часть. Сборка – Санкт-Петербург.

Цена восьмилетних машин – 1,4–2,3 млн рублей. Четверть машин на вторичке – с пробегами менее 100 тысяч км.

Официально продавали ограниченную линейку: два бензиновых мотора и единственный гидроавтомат – никаких дизелей и роботов.

Базовый атмосферник 2.5 (149 л. с.) по надежности и ресурсу не хуже тойотовских – ходит 400 тысяч км. Турбомотор 2.0 (199 или 240 л. с.) тоже неплох и живуч, но хлопот с ним намного больше. Каждые 100–120 тысяч км замены требуют форсунки непосредственного впрыска, вместе с ними часто и ТНВД. Да еще впускной трубопровод, бывает, трескается.

К гидроавтомату 6F35 особых вопросов нет, 200 тысяч км до переборки выдерживает, а подтекающие сальники есть почти у всех.

Вердикт: с мотором 2.5 – нормальная машина.





Продолжение – на следующей странице.