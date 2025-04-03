Есть ли конкуренты у 10-летней Camry (и почему ее так любят в России)

Эксперт Зиновьев изучил плюсы и минусы Toyota Camry XV50

Toyota – самая массовая иномарка на нашей вторичке. А Camry – самая массовая у нас модель Тойоты. В иные годы продавалась лучше, чем все конкуренты, вместе взятые.

Популярность – залог высокой ликвидности, так что до возраста 10–12 лет подержанная Camry только дорожает.

Средние цены седана Toyota Camry на вторичном рынке

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 XV50 (VII поколение) XV70 (VIII поколение) Цена, млн руб. 1,9 2,18 2,28 2,44 2,55 2,89 2,99 3,15 3,3 Средний пробег, тыс. км 192 178 160 149 138 116 100 89 67

Новые машины седьмого поколения в 2016–2018 году продавали за 1,4–2,2 млн рублей. Сегодня их цена – в диапазоне 2,0–3,5 млн при среднем пробеге 150 тысяч км.

В эту сумму укладываются новые китайские машины, претендующие на бизнес-класс: например, седан Chery Arrizo 8 и лифтбек Bestune B70. Но они далеко не всех устраивают.

Этому сложно найти рациональное объяснение. К внешности и оснащению «китайцев» вопросов, наверное, немного. Надежность? Ну, три-четыре года без особых катаклизмов пробегут почти наверняка. И заржаветь не успеют. Предельный ресурс агрегатов, как правило, слабо интересует первых владельцев.

Вот по престижу – да, китайские марки Тойоте явно уступают. И не только ей. Но речь-то о Camry уже позапрошлого поколения – она что, всё еще ­престижна?

Toyota Camry VII

Длина 4850 мм, клиренс 160 мм, багажник 506 л

Славится отличным балансом надежности и комфорта. Любые запчасти найти несложно. Сборка – Санкт-Петербург.

Цена машин возрастом 8–9 лет с разумными пробегами (не выше 200 тысяч км) стартует с 1,8 млн рублей и уходит за 3,5 млн за топовые версии с мотором 3.5.

Все моторы атмосферные, включая новый двухлитровый 6AR-FSE (150 л. с.), сменивший прежний 1AZ-FE (148 л. с.) при рестайлинге. У него более сложная система питания – комбинированный впрыск. Но он столь же надежен, служит свыше 300 тысяч км, и завод ему также разрешал АИ‑92.

Трансмиссия – только гидроавтоматы. После рестайлинга их осталось два: шестиступенчатые U760 (для моторов 2.0 и 2.5) и U660 (3.5).

Вердикт: неудачных версий нет.

Недостатки «седьмой» Toyota Camry

Спору нет, Camry седьмой генерации (XV50) – добротная и надежная машина. Тем более после второго рестайлинга: в 2017 году завод еще раз осовременил оснащение и устранил пяток мелких болячек.

Но не идеальная. Остались некоторые слабости у всех моторов – в частности, подводит водяная помпа. Гидроавтоматы чувствительны к перегреву, а штатный теплообменник недостаточно эффективен. Не особо стойко лакокрасочное покрытие. Передние сиденья быстро проминаются. Закисают задние тормозные суппорты. Медиасистема на платформе Яндекс Авто страдает глюками. И кое-что еще по мелочи.

Даже при таком раскладе многие Camry до 100–120 тысяч км вообще не нуждались в ремонте, благо двигатели, подвеска и рулевой механизм очень живучие. Но говорить о какой-то феноменальной сверхнадежности нет повода, а к 150 тысячам км неизбежно сказывается естественный износ различных узлов.

К примеру, к этому пробегу у мотора 2.5 нередко пора менять цепь привода ГРМ. Продают же подержанные Camry чаще всего в усталом состоянии, хотя и заверяют, что «не требует ремонта». Прямо сию минуту, может, и не требует…

Между тем, рынок машин с пробегом добавляет еще множество вариантов – подчас моложе по возрасту и пройденному километражу. За те же деньги или дешевле!

Camry – убийца конкурентов

Сопоставимых по комфорту, надежности и престижу конкурентов у Camry на нашем рынке в 2016–2018 годах осталось не так уж много. Она просто подавила соперников.

В частности, Honda с 2015 года перестала предлагать Accord, а Nissan – Теану. Такие модели, как Subaru Legacy и Peugeot 508 покупали неохотно, на вторичке – единичные предложения. Загадочный Renault Talisman и «второй» Opel Insignia даже не собирались продавать – не видели перспектив. А репутацию некогда желанного Пассата испортило неудачное поколение B7.

Тем не менее, определенный выбор есть – прежде всего среди «корейцев» и «американцев». Любопытно, что Chevrolet Malibu девятого поколения у нас официально не продавали, но на вторичке он представлен почти в тех же количествах, что и Ford Mondeo. И мимо этого факта пройти нельзя.

Бросается в глаза, что к 2017 году Camry осталась одним из немногих седанов бизнес-класса, которых не накрыла эпидемия турбомоторов и роботов с вариаторами.

Привлекательные сочетания агрегатов есть и у корейских, и у европейских, и у американских конкурентов Камри. И мы подробно расскажем о шести самых интересных б/у бизнес-седанах на нашем рынке, которые порой даже дешевле, чем Camry, — заходите почаще!