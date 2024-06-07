Хотите большой седан по цене Гранты? – есть 4 варианта

Эксперт «За рулем» назвал 4 отличных бизнес-седана за полтора миллиона рублей

Когда-то бизнес-седаны от массовых брендов стоили в районе полутора миллионов. Но теперь с этой суммой можно рассчитывать лишь на машины с пробегом. Можно ли за эти деньги найти достойный экземпляр?

В нашей подборке – четыре очень неплохих варианта. Расскажем, на что обратить внимание, какие версии брать и что владельцев этих моделей ждет в дальнейшем.

Mazda 6

Со временем отказывает моторчик складывания зеркал и парктроники – обязательно проверьте их работоспособность.

За полтора миллиона можно купить десятилетнюю Mazda 6 с мотором объемом 2 литра. Версии с двигателем 2.5 – чуть дороже. Так что, скорее всего, за полтора миллиона под капотом будет именно двухлитровый бензиновый двигатель Skyactiv. Несмотря на технологичность, агрегат получился надежным.

Слабых мест у него почти нет. Разве что после 150 тысяч км может потеть клапанная крышка или датчик фаз газораспределения. Так же сразу после покупки стоит поменять ремень навесных агрегатов с роликами. Из-за системы старт-стоп они подвержены дополнительным нагрузкам.

Также стоит помнить, что свечи зажигания для Skyactiv в несколько раз дороже, но менее дорогие брать не стоит – режим старт-стоп они не выдержат.

Шестиступенчатый автомат надежен и случаи его переборки до 200 тысяч км единичны.

После 150-160 тысяч км может выйти из строя компрессор кондиционера. Проверьте работу климат-контроля.

В ходовой части первыми сдаются шаровые опоры передних рычагов. Меняются они только вместе с рычагами. Также стоит прислушаться к передним ступичным подшипникам. Они так же редко ходят больше 150 тысяч км.

Kia Optima

Первыми лоск теряют хромированные декоративные элементы.

Kia Optima четвертого поколения (JF) за те же деньги будет моложе – 2017-2018 года выпуска. С большой долей вероятности под капотом будет атмосферный двухлитровый двигатель мощностью 150 л.с. К сожалению, есть риск разрушения нейтрализатора и попадания его частиц в цилиндры, из-за чего на стенках образуются задиры. Так что диагностика с эндоскопом очень желательна.

Есть вероятность найти и машину с двигателем 2.4 с непосредственным впрыском. Слабым местом у него являются ТНВД, а также характерное для любого «непосредственного» быстрое образование нагара на впускных клапанах.

Материалы держатся относительно неплохо. Но обивка водительского сиденья быстро теряет форму.

К шестиступенчатой автоматической коробке каких-то вопросов нет – она надежна. Ходовая часть Оптимы оказалась крепкой – даже стойки стабилизатора ходят по 100 тысяч км. А вот проверить состояние передних тормозных дисков нужно. Их ресурс вдвое меньше.

Toyota Camry

При осмотре обязательно надо проверить капот и крышку багажника – там может появиться коррозия.

Toyota Camry для нашей страны давно стала эталоном надежности, и поколение V50 – не исключение. Это сказывается и на цене, ибо Camry в нашей подборке – самая возрастная (2012-2013 годов выпуска). Приятно, что она унаследовала надежность предшественницы. Но кое-какие неприятности у нее есть.

К двигателям это не относится. Базовый двухлитровый атмосферник может и не дает хорошей динамики, но с надежностью у него полный порядок. Единственное, что нужно проверить, это герметичность сальников коленвала.

Материалы интерьера – не самые стойкие к износу. Сверчки и скрипы появляются быстро.

У старшего двигателя иногда клинит обгонную муфту генератора. Стоит проверить, менялась ли она на модернизированную. А вот автомату, работающему с этим мотором, нужно уделить особое внимание. Если он уже ремонтировался, то лучше выбрать именно этот вариант. Случаи переборки этой коробки у дорестайлинговых машин – не редкость, и лучше, если это сделали до вас.

Ford Mondeo

Коррозионная стойкость и качество краски на высоте. Единственное слабое место – углы крышки багажника, где краска протирается от контакта с бампером.

Ford Mondeo можно назвать недооцененным седаном. Это очень приличный автомобиль с неплохой надежностью. Слабым местом можно назвать динамику с базовым атмосферником 2.5 (150 л.с.). Зато с точки зрения надежности этот двигатель хорош.

Его ресурс не меньше 400 тысяч км, но при соблюдении некоторых условий. Каждые 100 тысяч км нужно регулировать зазоры клапанов, так как гидрокомпенсаторов нет. Также каждые 50-60 тысяч км необходимо чистить блок дроссельной заслонки.

Верхняя накладка передней панели у ветрового стекла может со временем деформироваться.

Автоматическая коробка передач 6F35 в целом надежна и способна без проблем прослужить более 300 тысяч км. Но это возможно при регулярной, раз в 45 тысяч км, смене жидкости. Правда после 140-150 тысяч км может выйти из строя привод селектора. Также стоит проверить коробку снизу на наличие подтеков – сальники также могут потечь после 150 тысяч км.

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За полтора миллиона рублей вполне можно найти приличный седан бизнес-класса. И хотя часть лоска каждый из нашей четверки может уже растерять, с надежностью у них полный порядок.

Но есть еще риск нарваться на бывшего таксиста. Особенно это актуально для Оптимы и Camry. Так что если нет чистой сервисной истории, лучше такой экземпляр обойти стороной.

А вот подборка неубиваемых седанов всего за 1 млн рублей.