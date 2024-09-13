Ресурс полмиллиона км! — С каким мотором купить подержанный Volkswagen
Желание купить автомобиль с пробегом поменьше понятно и вполне обосновано – до серьезных ТО (с заменой цепи и прочими дорогими операциями) еще долго. Пробеги 100+ тысяч км уже пугают изношенностью агрегатов и скорыми вложениями денег. Но это не всегда так.
«За рулем» заверяет: у каждой марки есть двигатели, которые выделяются на фоне других своей выносливостью. Про миллионники говорить сегодня не приходится, но агрегаты с ресурсом 500 тысяч км есть у большинства марок.
Мы уже рассказали про такие двигатели Тойоты, Hyundai и Kia, Peugeot и Citroen, Honda, Renault, Nissan и Lada, а также Chevrolet. Теперь наступил черед рассказа про самый живучий мотор Volkswagen.
По настоящему ресурсным и надежным двигателем концерна Volkswagen, автомобили с которым есть в продаже на вторичном рынке, можно назвать агрегат BSE 1.6 MPI. Это потомок знаменитого мотора AKL – неприхотливого и простого в обслуживании, который прозвали «Калашниковым» мира двигателей.
У мотора BSE 1.6 MPI алюминиевый блок цилиндров с залитыми чугунными гильзами.
Секрет долговечности двигателя прост: 8-ми клапанная ГБЦ с гидрокомпенсаторами и мощность 102 л.с. Также сюда можно добавить надежность ременного привода ГРМ и простоту его замены.
К сожалению, выпуск двигателя осуществлялся только до 2015 года, а значит самому свежему автомобилю с ним уже 9 лет.
Агрегат BSE 1.6 MPI устанавливался на:
- Volkswagen Caddy III универсал (2005-2010),
- Volkswagen Caddy III фургон (2005-2010),
- Volkswagen Jetta V (2005-2010),
- Volkswagen Jetta VI универсал (2005-2010),
- Volkswagen Golf V (2005-2009),
- Volkswagen Golf VI (2008-2013),
- Volkswagen Golf Plus I (2005-2014),
- Volkswagen Passat B6 седан (2005-2010),
- Volkswagen Passat B6 Variant (2005-2010),
- Volkswagen Touran I (2005-2010),
- Volkswagen Bora V универсал (2007-2010),
- Skoda Octavia II (2005-2013),
- Seat Altea I (2005-2010),
- Seat Leon II (2005-2010),
- Seat Toledo III (2005-2009),
- Audi A3 II (2005-2013).
- Если же вы хотели Volkswagen Tiguan с пробегом, то информацию о нем вы найдете здесь.
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