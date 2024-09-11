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Что может помешать Тойоте проехать 500 тысяч км

«За рулем» рассказал про самый выносливый двигатель Toyota среди недорогих

Автомобили Toyota славятся надежностью, но с появлением новых технологий она поубавилась. Это наблюдается у многих брендов, и «японцы» не исключение.

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Тем не менее, на вторичном рынке есть немало автомобилей с очень надежными двигателями, которые могут пройти 500 тысяч км. Мы уже рассказали про моторы Hyundai и Kia, Peugeot и Citroen, Honda, Renault, Nissan и Lada. Теперь поговорим про мотор Тойоты.

Надежные мотор 2 л и АКП: этот кроссовер с пробегом проедет без поломок еще 250 тыс. км

Тойотовские малообъемные двигатели чаще всего встречаются в восточной части России. Ближе к столице все чаще можно встретить более солидные автомобили японского концерна.

На модели, распространенные в европейской части страны, устанавливались двигатели 2AR-FE объемом 2,5 литра. Это были седаны Camry (XV40, XV50 и XV70) и кроссоверы RAV4 (XA30, XA40).

Двигатель 2AR-FE объемом 2,5 литра
Двигатель 2AR-FE объемом 2,5 литра

Мощность, в зависимости от варианта двигателя, составляла от 169 до 181 л.с. Блок – алюминиевый. В приводе ГРМ использовалась цепь, ресурс которой составляет 150 тысяч км.

На непрогретом двигателе прослушивается потрескивание двух регуляторов фаз, и это не страшно. Зато для заправки используется бензин АИ-92 (но лучше заправляться 95-м).

Крепкая подвеска, надежный мотор, приличный клиренс – добротный «японец» до 2 млн рублей

Но мотор этот способен пройти полмиллиона километров только при нескольких условиях.

Во-первых, нельзя допускать перегрева агрегата. Во-вторых, заправляться следует только проверенным топливом. В-третьих, эксплуатировать автомобиль надо в щадящем режиме.

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Кацубо Игорь
Фото:Toyota
Количество просмотров 84977
11.09.2024
Фото:Toyota
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