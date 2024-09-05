У Peugeot и Citroen нашли двигатель с ресурсом 500 000 км

«За рулем» рассказал о самых выносливых моделях Пежо и Ситроена на вторичке

Peugeot и Citroen пользуются не таким высоким спросом на вторичном рынке, как, например, японские или корейские одноклассники. Поэтому цены на них, при схожих по характеристикам агрегатах и уровнях комплектаций, заметно ниже. Можно сэкономить или взять автомобиль посвежее.

Но надо знать, какую именно модель стоит брать, чтобы она не разочаровала надежностью. Здесь многое зависит от двигателя. Самым же надежным и живучим мотором Peugeot и Citroen оказался 1,6-литровый бензиновый агрегат TU5JP4 (он же NFU).

Двигатель имеет чугунный блок цилиндров, ременной привод ГРМ, замена которого стоит гораздо дешевле, чем цепного, и клапаны с гидрокомпенсаторами.

Поздние версии мотора имеют также систему управления фазами газораспределения. Этот агрегат получил индекс EC5. Мощность двигателя, в зависимости от версии, составляет 90-115 л.с.

Эти моторы устанавливались на Peugeot 1007, 206, 307, 408, Partner, а также на Citroen С4 и C-Elysee.

Надежность двигателя достигается за счет низкой форсировки. Очень важно, что замену ремня ГРМ следует производить обязательно по регламенту – вероятность, что он прослужит дольше положенного срока, невысока. Но положенные 80 тысяч км он выхаживает четко.

И не стоит попадаться на увеличенные сроки замены масла в двигателе. В инструкции разрешается выполнять эту операцию через каждые 20 тысяч км или раз в год. В Европе, например, позволялось менять масло раз в 30 тысяч км. Тем не менее, лучше менять масло почаще – каждые 10-15 тысяч км.

К слову, масложор в исправных моторах практически отсутствует и от замены до замены долива не требуется.

При своевременном обслуживании автомобили с двигателями TU5JP4, NFU и EC5 могут проехать 500 тысяч километров.

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