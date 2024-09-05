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У Peugeot и Citroen нашли двигатель с ресурсом 500 000 км

«За рулем» рассказал о самых выносливых моделях Пежо и Ситроена на вторичке

Peugeot и Citroen пользуются не таким высоким спросом на вторичном рынке, как, например, японские или корейские одноклассники. Поэтому цены на них, при схожих по характеристикам агрегатах и уровнях комплектаций, заметно ниже. Можно сэкономить или взять автомобиль посвежее.

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Но надо знать, какую именно модель стоит брать, чтобы она не разочаровала надежностью. Здесь многое зависит от двигателя. Самым же надежным и живучим мотором Peugeot и Citroen оказался 1,6-литровый бензиновый агрегат TU5JP4 (он же NFU).

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Двигатель имеет чугунный блок цилиндров, ременной привод ГРМ, замена которого стоит гораздо дешевле, чем цепного, и клапаны с гидрокомпенсаторами.

Поздние версии мотора имеют также систему управления фазами газораспределения. Этот агрегат получил индекс EC5. Мощность двигателя, в зависимости от версии, составляет 90-115 л.с.

Эти моторы устанавливались на Peugeot 1007, 206, 307, 408, Partner, а также на Citroen С4 и C-Elysee.

Надежность двигателя достигается за счет низкой форсировки. Очень важно, что замену ремня ГРМ следует производить обязательно по регламенту – вероятность, что он прослужит дольше положенного срока, невысока. Но положенные 80 тысяч км он выхаживает четко.

И не стоит попадаться на увеличенные сроки замены масла в двигателе. В инструкции разрешается выполнять эту операцию через каждые 20 тысяч км или раз в год. В Европе, например, позволялось менять масло раз в 30 тысяч км. Тем не менее, лучше менять масло почаще – каждые 10-15 тысяч км.

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К слову, масложор в исправных моторах практически отсутствует и от замены до замены долива не требуется.

При своевременном обслуживании автомобили с двигателями TU5JP4, NFU и EC5 могут проехать 500 тысяч километров.

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Кацубо Игорь
Фото:Unsplash
Количество просмотров 33782
05.09.2024
Фото:Unsplash
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