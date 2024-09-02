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Этот внедорожник интереснее Нивы, а стоит дешевле

«За рулем» рассказал о выносливой иномарке 4х4 за один миллион рублей

Лада Нива Легенда – неприхотливый автомобиль с отличной проходимостью. Стоит этот новый внедорожник от почти 1 млн до 1,4 млн рублей.

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За эти деньги на первичном рынке конкурентов у Нивы нет и не будет. Но на вторичке нашелся достойный конкурент за те же деньги и даже дешевле. Это Suzuki Jimny.

Из зарубежных автомобилей ― это ближайший аналог отечественной Нивы. Обе машины будут схожи по габаритам и характеристикам двигателей. «Японец» будет укомплектован надежным 4-цилиндровым силовым агрегатов объемом 1,3 л и мощностью 85 л.с. Есть версии и с 64-сильным двигателем объемом 660 «кубиков».

В сравнении с Нивой, места в салоне у Jimny тоже не очень много. Перед дальней поездкой придется выбирать между возможностью посадить пассажиров на задние сиденья или загрузить побольше вещей. Причем, в сравнении с Нивой, для пассажиров Suzuki Jimny на задних сиденьях пространства для ног будет меньше.

Даже по набору опций Suzuki Jimny не далеко ушел от Нивы. Из того, чего точно нет у Нивы, но есть у Jimny, можно выделить автоматическую коробку и подушки безопасности.

Надежный мотор и автомат – корейский кроссовер за 1,5 млн

Ну и по стоимости, аналогичной стоимости новой Niva Legend, можно отыскать вполне достойные варианты Suzuki Jimny. Годы выпуска моделей могут иметь разбег от 2006-го до 2016-го.

Если вас не смущает правый руль, то вы сможете купить экземпляр посвежее. И вы без труда найдете экземпляры Suzuki Jimny с пробегом до 100 000 км.

  • А вот еще одна культовая иномарка 4х4 в альтернативу Ниве, которую продают всего за 1,3 млн.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Кацубо Игорь
Количество просмотров 515474
02.09.2024
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Отзывы о Suzuki Jimny ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+91