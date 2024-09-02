Этот внедорожник интереснее Нивы, а стоит дешевле

«За рулем» рассказал о выносливой иномарке 4х4 за один миллион рублей

Лада Нива Легенда – неприхотливый автомобиль с отличной проходимостью. Стоит этот новый внедорожник от почти 1 млн до 1,4 млн рублей.

За эти деньги на первичном рынке конкурентов у Нивы нет и не будет. Но на вторичке нашелся достойный конкурент за те же деньги и даже дешевле. Это Suzuki Jimny.

Из зарубежных автомобилей ― это ближайший аналог отечественной Нивы. Обе машины будут схожи по габаритам и характеристикам двигателей. «Японец» будет укомплектован надежным 4-цилиндровым силовым агрегатов объемом 1,3 л и мощностью 85 л.с. Есть версии и с 64-сильным двигателем объемом 660 «кубиков».

В сравнении с Нивой, места в салоне у Jimny тоже не очень много. Перед дальней поездкой придется выбирать между возможностью посадить пассажиров на задние сиденья или загрузить побольше вещей. Причем, в сравнении с Нивой, для пассажиров Suzuki Jimny на задних сиденьях пространства для ног будет меньше.

Даже по набору опций Suzuki Jimny не далеко ушел от Нивы. Из того, чего точно нет у Нивы, но есть у Jimny, можно выделить автоматическую коробку и подушки безопасности.

Ну и по стоимости, аналогичной стоимости новой Niva Legend, можно отыскать вполне достойные варианты Suzuki Jimny. Годы выпуска моделей могут иметь разбег от 2006-го до 2016-го.

Если вас не смущает правый руль, то вы сможете купить экземпляр посвежее. И вы без труда найдете экземпляры Suzuki Jimny с пробегом до 100 000 км.

А вот еще одна культовая иномарка 4х4 в альтернативу Ниве, которую продают всего за 1,3 млн.