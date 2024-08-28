Этот внедорожник круче Нивы, а стоит столько же

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Стоимость новой Lada Niva Legend на сегодняшний день начинается от 981 000 рублей. В топовой версии Bronto легендарный внедорожник предлагается по цене 1 435 000 рублей. Среди новых моделей у Нивы конкурентов нет. Но они есть на вторичном рынке. Конечно, найти «живой» внедорожник за 1-1,4 млн рублей сложно, но некоторые варианты все же имеются.

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В частности, это другой культовый внедорожник, имя которого стало нарицательным: Jeep Wrangler.

На вторичном рынке можно найти достаточно вариантов Jeep Wrangler стоимостью 1,3 млн рублей. Есть и подешевле – за 900 тысяч и за 1,1 млн рублей, а также подороже. Главное – выбор есть.

Jeep Wrangler первого поколения YJ (1986-1996 гг.)
Jeep Wrangler первого поколения YJ (1986-1996 гг.)

Это будут трехдверные версии из 1990-х годов поколений TJ и YJ. При этом бензиновые двигатели у доступных за указанную цену Wrangler будут приличного объема – 2,5 литра. Но их мощность весьма умеренная – 118-121 л.с. Это обещает не только большой ресурс двигателей, но и гарантирует умеренный транспортный налог.

Jeep Wrangler второго поколения TJ (1996-2006 гг.)
Jeep Wrangler второго поколения TJ (1996-2006 гг.)

Есть и более мощный мотор – 180-193 л.с., но подход здесь аналогичный – их сняли с четырех литров объема. Оба двигателя сочетаются как с механикой, так и с автоматом.

Конечно, покупая 30-летний Jeep Wrangler, не стоит рассчитывать на хорошее состояние машины. В большинстве случаев придется вложить во внедорожник ту или иную сумму.

Салон Jeep Wrangler такой же простой и практичный, как интерьер Лады Нивы
Салон Jeep Wrangler такой же простой и практичный, как интерьер Лады Нивы

И еще один нюанс, который нужно обязательно учитывать и который может не всем понравиться. Jeep Wrangler ― это кабриолет. Передвигаться на нем зимой будет прохладно. Тут придется решать: или на зиму пересаживаться на другую машину, или как-то его утеплять.

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Третий важный аспект заключается в том, что, в отличие от Нивы, этот «американец» не подойдет в качестве автомобиля на каждый день. Для развлечений и экстремальных условий Jeep Wrangler со своей проходимостью будет в самый раз. Но для поездок по городу – на работу и за покупками – этот внедорожник малопригоден.

Но все решают цели и задачи, и где-то придется к месту Jeep Wrangler, а где-то – Lada Niva Legend.

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Кацубо Игорь
Фото:Jeep
Количество просмотров 1
28.08.2024
Фото:Jeep
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