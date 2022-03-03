Niva Bronto: что с ней не так? Главные отличия от обычной Нивы

Нива остается самым доступным внедорожником в России, и едва ли это изменится в обозримом будущем. Однако с нынешними ценами термин «доступный» как-то совсем растерял первоначальный смысл.

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И уж особенно сложно его применить к Niva Bronto: за машину в комплектации Prestige, побывавшую у эксперта «За рулем» Александра Виноградова на тест-драйве, завод (не дилеры!) просит уже 1 131 900 рублей. А ведь еще в феврале, когда проходил тест-драйв, было тоже дорого, но не настолько — «всего» 1 016 000 рублей... Миллион с приличным хвостом за фактически старую Ниву?

Внешность

Как оценить, стоит ли машина своих денег? Если встречать по одежке, то вполне. Расширенные арки, оригинальные бамперы и люстра на крыше удачно подчеркивают неустаревающий и великолепный образа трехдверной Нивы. Жаль, что у нас не конкурс красоты!

Большие колеса

Безусловно, они часть образа, но в гораздо большей степени — функция: именно колеса наделяют эту машину целым букетом отличных от стандартной Нивы качеств.

Шины тут размерности 235/75 R15, а диаметр по протектору — 29 дюймов. Прибавьте сюда измененную подвеску и усиленный задний мост с проставками — под защитой моторного отсека мы намерили у Бронто 275 мм! И поверьте, на снежной целине нам понадобился каждый из этих миллиметров.

Дифференциалы повышенного трения

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Вот уж точно главная отличительная черта Бронто! Межколесные самоблоки спереди и сзади позволяют на зимней дороге идти в управляемом скольжении — трюк, который на стандартной Легенде выполнит только большой мастер. А вне дорог можно внаглую лезть на «диагоналки» — традиционный главный страх Нивы эта машина побеждает играючи и продолжает идти вперед.

Конечно, это не все отличия версии Бронто от обычной Niva Legend. Но, пожалуй, они основные. Может быть, стоит купить стандартную Ниву и доработать ее подобным образом самостоятельно? Или не стоит связываться, и «фабричный» вариант выгоднее?

Читайте полное сравнение Niva Bronto и Niva Legend в мартовском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

А родственную Niva Travel мы недавно испытали бездорожьем вместе с Renault Duster и УАЗом Патриотом.

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Заметка подготовлена на основе материалов статьи «Нивапрос» Александра Виноградова.