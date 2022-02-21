Три самых дешевых полноприводника - какой лучше на бездорожье?

Duster, Niva Travel и Патриот - как они чувствуют себя на снежной целине, которая в этом году бьет все рекорды глубины?

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Мы уже сравнивали эти машины несколько лет назад. Но Дастер с тех пор сменил поколение, Нива — марку и облик, а Патриот... постепенно почти избавился от «армейского наследия», но внедорожной сноровки не растерял. И он самый дорогой в нашей троице — почти 1,7 млн рублей (комплектация «Экспедиционный») против 1,6 млн за Дастер (Style + опции) и чуть более миллиона — за Niva Travel в версии Luxe Off-road.

Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин испытал в деле все три машины и нашел ответы на многие вопросы, которые могут у вас возникнуть. Раскроем один из самых веселых: как чувствуют себя автомобили на снежной целине, которая в этом году бьет все рекорды глубины?

Что ж, Патриотом можно пробивать колею с места, не переходя на понижайку. Порадовали электронные имитации межколесных блокировок — мы так и не дошли до механической блокировки заднего диффа. Но это боль — следить за тем, как уходит в ноль стрелка остатка бензина...

Дастер же своими внедорожными повадками удивил. Конечно, он пониже, но мягкий снег раздвигает не менее уверенно. И он лучше всех трогается в глубоком снегу, а разгоняется так, что приходится себя сдерживать. Кстати, муфту заднего привода можно не блокировать — электроника с перераспределением момента справляется отлично даже на «диагоналках».

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Всеядная подвеска и высокий клиренс позволяют Ниве многое. Но — только ходами и на понижайке. При таком моторе зимним забавам радоваться сложно. Обороты приходится постоянно держать в правой половине шкалы тахометра — расслабиться Нива не даст!..

Уже в этой фазе стало понятно, что эти три автомобиля в чем-то очень близки, но все-таки — они разные, со своей четкой нишей на рынке. Сравнение по эргономике, списку опций и ездовым повадкам лишь упрочили нас в этом мнении — впрочем, совершенно не новом.

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