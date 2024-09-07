Вот два самых выносливых двигателя Рено, Ниссана и Лады

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«За рулем» рассказал про моторы Renault и Nissan, которые проедут 500 000 км

Двигатели с большим ресурсом хороши тем, что благодаря им можно сэкономить при покупки автомобиля с пробегом. Если мотор способен проехать полмиллиона километров, то на вторичке можно выбрать вариант подешевле из-за значительного пробега. При этом ресурса автомобиля хватит еще на несколько сотен тысяч км.

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Мы уже рассказали про такие моторы Hyundai и Kia, Peugeot и Citroen, а также Honda. Теперь поговорим про полумиллионные двигатели Renault.

Французы могут гордиться двумя «вечными двигателями»: F4R объемом 2 литра мощностью от 135 до 143 л.с. и К4М объемом 1,6 литра мощностью 102-105 л.с.

Двигатель F4R
Двигатель K4M

Отличительной чертой этих агрегатов считаются простота конструкции, низкая форсировка, чугунный блок, наличие гидрокомпенсаторов.

Для надежной работы двигателя важно соблюдать периодичность замены ремня ГРМ.

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Если не подвергать двигатель чрезмерным нагрузкам и обеспечивать регулярное техобслуживание, то легко можно будет достичь полумиллионного пробега.

Двигатели К4М устанавливались на Renault Duster, Sandero, Logan, Nissan Almera и Lada Largus. Двигателем F4R оснащались Renault Kaptur, Duster и Nissan Terrano. Как видите, выбор надежных моделей с этими моторами достаточно велик.

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Кацубо Игорь
Фото:Renault
Количество просмотров 84313
07.09.2024
Фото:Renault
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