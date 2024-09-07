Вот два самых выносливых двигателя Рено, Ниссана и Лады

«За рулем» рассказал про моторы Renault и Nissan, которые проедут 500 000 км

Двигатели с большим ресурсом хороши тем, что благодаря им можно сэкономить при покупки автомобиля с пробегом. Если мотор способен проехать полмиллиона километров, то на вторичке можно выбрать вариант подешевле из-за значительного пробега. При этом ресурса автомобиля хватит еще на несколько сотен тысяч км.

Мы уже рассказали про такие моторы Hyundai и Kia, Peugeot и Citroen, а также Honda. Теперь поговорим про полумиллионные двигатели Renault.

Французы могут гордиться двумя «вечными двигателями»: F4R объемом 2 литра мощностью от 135 до 143 л.с. и К4М объемом 1,6 литра мощностью 102-105 л.с.

Двигатель F4R Двигатель K4M

Отличительной чертой этих агрегатов считаются простота конструкции, низкая форсировка, чугунный блок, наличие гидрокомпенсаторов.

Для надежной работы двигателя важно соблюдать периодичность замены ремня ГРМ.

Если не подвергать двигатель чрезмерным нагрузкам и обеспечивать регулярное техобслуживание, то легко можно будет достичь полумиллионного пробега.

Двигатели К4М устанавливались на Renault Duster, Sandero, Logan, Nissan Almera и Lada Largus. Двигателем F4R оснащались Renault Kaptur, Duster и Nissan Terrano. Как видите, выбор надежных моделей с этими моторами достаточно велик.

Эксперт «За рулем» назвал плюсы и минусы авто с пробегом до 100 000 км.