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Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

«За рулем» рассказал о самом выносливом корейском моторе, но при одном условии

Полмиллиона километров – это далеко и долго. При таком пробеге можно обогнуть землю по экватору почти 12,5 раз. А чтобы проехать это расстояние без остановок и на неизменной скорости 100 км/ч, понадобится 7 месяцев.

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И такие двигатели есть. Вы прямо сейчас можете пойти и купить себе автомобиль со столь выносливым мотором. Естественно, выносливость не убережет от разного рода небольших поломок, но покупая такой автомобиль на вторичном рынке, вы можете сэкономить, выбрав экземпляр с пробегом побольше, и не опасаясь, что уже скоро двигатель придется перебирать или менять.

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У Hyundai и Kia столь выносливыми моторами, полумиллионниками, оказались двигатели с индексами G4FA и G4FC. Это не какие-то агрегаты большого объема с неприемлемым аппетитом и не дизели, а хорошо всем знакомые бензиновые моторы скромным объемом 1,4 и 1,6 литра.

По сути, это один и тот же двигатель, отличающийся только количеством «кубиков» в камерах сгорания (за счет разного хода поршня).

Двигатель G4FC Hyundai Solaris и Kia Rio
Двигатель G4FC Hyundai Solaris и Kia Rio

Надежность и выносливость G4FA и G4FC доказали, отработав свое в такси на моделях Hyundai Solaris и Kia Rio.

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Удивительно, но даже при алюминиевых блоках и поршнях двигатели способны выдержать 500 тысяч км. Еще удивительно и приятно, что даже сегодня можно купить новый автомобиль с этими моторами – это Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) и Solaris KRS (бывший Kia Rio), выпускаемые под Санкт-Петербургом.

Мощность 1,4-литрового агрегата составляет 107 л.с., а двигатель 1.6 имеет 123 силы.

Если водитель предпочитает спокойную манеру вождения без резких стартов, напористых и долгих разгонов, а также перегазовок, то этим двигателям сносу не будет. Важно и своевременное ТО.

Кстати, замена цепи ГРМ у этих моторов требует нешуточной разборки агрегатов, а клапаны надо периодически регулировать, так как гидрокомпенсаторов у них нет.

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А теперь важное «но». Эти двигатели устанавливались не только на популярные модели Solaris и Rio, но и более тяжелые модели – Hyundai Creta, i30 и Kia Ceed. И тут ждать полумиллионного ресурса уже не стоит.

Из-за большей массы моторы в этих моделях работают с большей нагрузкой и изнашиваются быстрее.

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Кацубо Игорь
Фото:Hyundai
Количество просмотров 50317
04.09.2024
Фото:Hyundai
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