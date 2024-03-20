Названа цена Kia Rio под новым брендом Solaris
Петербургский завод АГР поставил дилерам автомобили Solaris KRS, которые ранее были представлены на российском рынке под названием Kia Rio. Седан Solaris KRS будет стоить в РФ от 2,18 млн рублей, сообщил один из дилеров марки.
На покупку машины можно взять кредит и таким образом сэкономить 300 тыс. рублей от начальной стоимости, а также сдать старый авто по трейд-ин (еще минус 200 тыс. рублей). То есть, купить Solaris KRS с максимальной выгодой можно за 1,68 млн рублей.
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Комплектация включает в себя стальные диски на 15 дюймов, ABS и ESP, зеркала с электроприводом и подогревом, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, четыре динамика.
Также в продажу поступил хэтчбек Solaris KRX по цене 2,58 млн рублей. С максимальной выгодой его стоимость составит 2,08 млн рублей, то есть сэкономить можно также до полумиллиона.
Седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX (прежде назывались Kia Rio и Kia Rio X) оснащаются атмосферным 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л.с.
Ранее «За рулем» указал на слабые места двигателя китайских кроссоверов.
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Источник: «Российская газета»