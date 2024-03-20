Названа цена Kia Rio под новым брендом Solaris

Дилеры оценили новую Kia Rio российского производства в 2,2 млн рублей

Петербургский завод АГР поставил дилерам автомобили Solaris KRS, которые ранее были представлены на российском рынке под названием Kia Rio. Седан Solaris KRS будет стоить в РФ от 2,18 млн рублей, сообщил один из дилеров марки.

На покупку машины можно взять кредит и таким образом сэкономить 300 тыс. рублей от начальной стоимости, а также сдать старый авто по трейд-ин (еще минус 200 тыс. рублей). То есть, купить Solaris KRS с максимальной выгодой можно за 1,68 млн рублей.

Solaris KRS

Комплектация включает в себя стальные диски на 15 дюймов, ABS и ESP, зеркала с электроприводом и подогревом, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, четыре динамика.

Также в продажу поступил хэтчбек Solaris KRX по цене 2,58 млн рублей. С максимальной выгодой его стоимость составит 2,08 млн рублей, то есть сэкономить можно также до полумиллиона.

Седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX (прежде назывались Kia Rio и Kia Rio X) оснащаются атмосферным 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л.с.

Ранее «За рулем» указал на слабые места двигателя китайских кроссоверов.

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Источник: «Российская газета»