#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские автовладельцы стали чаще оформлять ОСАГО — названа причина
20 марта
Российские автовладельцы стали чаще оформлять ОСАГО — названа причина
В Госдуме назвали причину роста рынка...
Максим Ликсутов: Москва – город №1 в России и Европе по развитию городского электротранспорта
20 марта
Максим Ликсутов: Москва – город №1 в России и Европе по развитию городского электротранспорта
В Москве уже более 1500 электробусов, которые...
«Москва никогда не спит» и ее общественный транспорт тоже
20 марта
«Москва никогда не спит» и ее общественный транспорт тоже
Заммэра Москвы Максим Ликсутов напомнил о...

Названа цена Kia Rio под новым брендом Solaris

Дилеры оценили новую Kia Rio российского производства в 2,2 млн рублей

Петербургский завод АГР поставил дилерам автомобили Solaris KRS, которые ранее были представлены на российском рынке под названием Kia Rio. Седан Solaris KRS будет стоить в РФ от 2,18 млн рублей, сообщил один из дилеров марки.

На покупку машины можно взять кредит и таким образом сэкономить 300 тыс. рублей от начальной стоимости, а также сдать старый авто по трейд-ин (еще минус 200 тыс. рублей). То есть, купить Solaris KRS с максимальной выгодой можно за 1,68 млн рублей.

Solaris KRS
Solaris KRS
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Комплектация включает в себя стальные диски на 15 дюймов, ABS и ESP, зеркала с электроприводом и подогревом, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, четыре динамика.

Также в продажу поступил хэтчбек Solaris KRX по цене 2,58 млн рублей. С максимальной выгодой его стоимость составит 2,08 млн рублей, то есть сэкономить можно также до полумиллиона.

Седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX (прежде назывались Kia Rio и Kia Rio X) оснащаются атмосферным 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л.с.

Ранее «За рулем» указал на слабые места двигателя китайских кроссоверов.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:AGR Automotive Group
Количество просмотров 1
20.03.2024
Фото:AGR Automotive Group
Поделиться:
Оцените материал:
0