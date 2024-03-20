Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

«За рулем» указал на слабые места двигателя китайских кроссоверов

Прогрессивная конструкция, типичные недостатки

Двигатель производится в Китае с 2019 года. Устанавливается на популярные у нас кроссоверы Tugella FY11 и Monjaro KX11.

Конструкция агрегата JLH-4G20TDB прогрессивная. Как и у большинства моторов последнего поколения, есть непосредственный впрыск топлива, регулируемый турбонаддув, фазорегуляторы на обоих распределительных валах.

Но присутствуют и конструктивные особенности, которые можно назвать слабыми местами.

«Нежесткий» блок цилиндров

Блок цилиндров – из алюминиевого сплава с чугунными гильзами. Блок имеет открытую рубашку охлаждения – такая схема называется Open Deck. Конструкция с отдельно стоящими цилиндрами сносно работает на атмосферных моторах с литровой мощностью меньше 100 л.с.

Двигатель JLH-4G20TDB развивает 238 л.с. при рабочем объеме 2,0 л. От таких нагрузок цилиндры постепенно деформируются даже при бережной эксплуатации. А тем более при перегреве, вызванном загрязненными радиаторами или долгим буксованием в грязи. Ресурс сокращают и повышенные нагрузки на холодном двигателе.

Двигатель JLH-4G20TDB под капотом кроссовера Geely Tugella.

Дорогие расходники

Двигатель имеет степень сжатия 10,8. И это только давление, развиваемое поршнем. А надо учитывать еще и предварительное сжатие воздуха в компрессоре. Столь значительное повышение давления обязывает использовать бензин с октановым числом не ниже 95. А в жаркую погоду, чтобы избежать детонации, желательно заливать АИ-98 и даже АИ-100.

Мотор плохо переносит некачественное топливо. Оно быстро выводит из строя свечи зажигания, из-за чего возникают пропуски воспламенения. Несгоревший бензин попадает в каталитический нейтрализатор и разрушает его сотовую структуру.

Моторное масло по регламенту нужно менять раз в 10 000 км. Причем производитель требует использовать высококачественное маловязкое (0W-20). Оно дорогое, а заправочный объем двигателя составляет 5,6 л. Так что эксплуатационные расходы (особенно если обслуживаетесь у официалов) будут весомыми.

Долить масло, не снимая шумоизоляционный кожух, – задача неразрешимая. Зачем тогда сделали отверстие?

Ременный привод ГРМ

Заявленный ресурс ремня ГРМ составляет 120 тысяч км. Но в тяжелых условиях эксплуатации с частыми холодными пусками, ездой по пыльным дорогам и глубоким лужам межсервисный интервал лучше сократить до 80 тысяч км.

Неоригинальных запчастей, в том числе и низкого качества, много. Поэтому лучше переплатить и взять оригинал (номер по каталогу 1046531800, стоит около 5 тысяч рублей). Экономия может выйти боком, ведь при обрыве ремня ГРМ клапаны встречаются с поршнями.

Нет гидрокомпенсаторов

Многие современные двигатели лишены автоматических компенсаторов тепловых зазоров. И JLH-4G20TDB – не исключение. Хотя у родственного 1,5-литрового трехцилиндрового мотора JLH-3G15TD, который устанавливали на предыдущее поколение кроссоверов Coolray, они есть.

Обычно регулировка требуется ближе к 100 тысячам км, если владелец бережно относился к автомобилю. Но операция непростая: нужно снимать распредвалы и иметь набор регулировочных толкателей разной высоты, чтобы с их помощью выставить оптимальные зазоры.

Нагар на впускных клапанах

Как и у любого мотора с непосредственным впрыском топлива, клапаны на впуске не промываются бензином. И потому постепенно зарастают нагаром, который образуется из-за капелек масла, переносимых картерными газами.

После окончания гарантии желательно снять впускной трубопровод и очистить клапаны от отложений.

Течи масла

Владельцы отмечают частые течи сальников коленчатого вала. В более древний мотор можно было бы заливать масло погуще, но для JLH-4G20TDB рекомендовано исключительно 0W-20. Так что сальники придется менять. А чтобы добраться до заднего сальника коленвала, нужно демонтировать подрамник, отсоединить элементы полного привода и снять АКП. Работа занимает много времени и стоит недешево.

Неудобства в обслуживании

В двигателе не предусмотрен маслоизмерительный щуп. Это затрудняет и контроль, и самостоятельную замену масла, ведь его не удастся откачать через трубку щупа. Придется искать подъемник или эстакаду для слива масла через пробку поддона.

Неудобно и доливать масло, если уже появился масложор. И как контролировать уровень, если датчик, который расположен внизу мотора, откажет из-за окисления проводов или контактов в разъеме?

Пластмассовый стакан нуждается в обязательной защите, которая еще больше усложняет замену масла.

Неудобен и масляный фильтр разборной конструкции.

Во-первых, обольешься маслом сильнее, чем при замене фильтра в металлическом корпусе.

Во-вторых, для отворачивания нужен специальный ключ. Универсальный съемник для металлических фильтров повредит пластмассовый стакан.

Тонкости обслуживания и ремонта Geely Monjaro тут