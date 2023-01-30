Насколько сложно и дорого обслуживать китайский кроссовер в 2023-м

Мы оценили сложность основных операций и изучили ситуацию с оригинальными запасными частями и их заменителями для кроссовера Geely Coolray.

Кроссовер Geely Coolray хорошо «зашел» на нашем рынке — вслед за победами в сравнительных тестах «За рулем» он штурмует чарты продаж.

Отлично едет, удобен и выглядит неплохо. Да и цена не самая высокая по сегодняшним временам, во многом благодаря белорусской сборке.

Замена масла. 3,0 балла

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Поддон картера прикрывает пластиковый пыльник, на снятие которого уйдет немало времени. Сперва нужно открутить семь болтов «на 10» (пять спереди и два сзади) и шесть штук «на 8» по бокам. А еще отсоединить три пистона в районе подкрылков. Только после этого можно вытащить грязезащиту и получить доступ к сливной пробке.

Еще сложнее пыльник ставить на место, ибо его нужно одновременно заправить под передние пластиковые щитки сразу с двух сторон. Одному человеку провернуть эту операцию сложно.

Владельцам советуем сделать технологические окошки для слива масла и замены фильтра. Фильтр расположен там же, на поддоне. Меняется лишь картридж, а для демонтажа его крышки понадобится специальный ключ (шестнадцатигранный на 86 мм). Такого не оказалось даже в нашем техцентре — искать его нужно среди специнструмента для родственных марке Geely автомобилей Volvo либо изготавливать самостоятельно.

Фильтрующий элемент вовсе не дефицит — на рынке есть как оригинал за 800–850 рублей, так и заменители (700–3000 рублей).

С моторным маслом ситуация интереснее, ибо разные официальные дилеры льют разные масла. Главное, чтобы оно попадало под допуск VCC RBS0–2AE. Для замены понадобится 6 литров, а менять масло нужно каждые 10 тысяч км. Отечественный Лукойл Genesis вязкостью 0W‑20 обойдется в 6 тысяч рублей. На другие масла цены колеблются от 3 до 13 тысяч. При заливке нужно почистить заливную пробку, на которой скапливается грязь.

Еще одна особенность: на масляном щупе отсутствуют нормальные метки уровня. Вместо этого — только рифленая зона.

Замена воздушного фильтра. 4,0 балла

Добраться до воздушного фильтра легко — крышка держится на пяти саморезах под крестовую отвертку. Забавная ситуация с самим фильтром, на котором нет вообще никаких обозначений: ни производителя, ни кода запасной части. Так что новый нужно подбирать либо по VIN, либо по размерам — прямоугольный элемент 210×230 мм.

Оригинальный фильтр стоит примерно 900 рублей. Есть неоригинальные, как дешевые за 600 рублей, так и подороже — до 2400 рублей. При установке крышки на место внимательно следите за усилием затяжки. Никаких металлических закладных нет — саморезы вкручиваются в пластик, который легко сорвать.

Салонный фильтр. 4,5 балла

Менять салонный фильтр — одно удовольствие, хотя на первый взгляд так не кажется. Расположен он за крышкой вещевого ящика, которую нужно отсоединить. Но никакого инструмента не потребуется. Держится она на двух поворотных клипсах (подобно ящикам в тумбочке), которые вытаскиваются руками.

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Далее надо снять крышку — с одной стороны она держится на защелке, с другой просто входит в паз — и доступ к фильтру открыт. Салонный фильтр не «ноунейм», как фильтр двигателя. Оригинальный фильтрующий элемент, в среднем, обойдется в 500–600 рублей. Есть и аналоги, стоимость некоторых из которых доходит до 3000 рублей.

Замена свечей зажигания. 4,0 балла

Перед заменой свечей нужно снять декоративную крышку, сидящую на четырех направляющих. После этого взору открываются катушки зажигания, каждая из которых держится на одном болте с головкой «на 8». Извлекать катушку нужно аккуратно, так как свечные колодцы расположены под углом. А при демонтаже катушки третьего цилиндра предварительно нужно снять шумоизоляционный чехол ТНВД.

Для откручивания свечей потребуется свечной ключ на 14 мм. Перед установкой новых нужно почистить свечные колодцы, где скапливается много грязи. Катушки зажигания Lynk & Co — китайского производства.

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Оригинальные свечи NGK — иридиевые, с тонким изолятором — стоят 4500 рублей. Кстати, цилиндров у двигателя Кулрея всего три: хоть какая-то экономия. Есть и непонятные аналоги по две с лишним тысячи за комплект. Также подходят оригинальные свечи Volvo (6500 рублей за три штуки).

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