Модный и недорогой китайский кроссовер - честный тест-драйв

Компания Geely входит в тройку самых популярных в России китайских автопроизводителей. А самая востребованная ее модель - Coolray.

Одной из наиболее подготовленных к новым реалиям оказалась китайская компаний Geely.

Она продолжала ритмичные поставки даже в самые трудные (когда мало кто из представителей автобизнеса представлял, как работать в таких условиях) весенние месяцы.

В итоге кроссовер Coolray стал самой популярной китайской моделью на нашем рынке. Хороший повод для знакомства.

Он просторный?

Три года назад коллега, побывавший на первом показе Кулрея, рассказывал о похвальном запасе пространства на втором ряду. Места не меньше, чем в автомобилях более высокого класса, например, Volkswagen Tiguan и Mazda СХ-5. Мне тогда это утверждение показалось сомнительным. Оказалось — правда: по простору для коленей маленький Coolray ничуть им не уступает. Но не вся: по ширине места все же поменьше.

Второй ряд гостеприимен только для двоих — втроем будет тесно в плечах. Продольной регулировки нет, можно лишь менять угол наклона спинок.

Объем багажника — 330 л. Невыдающийся показатель. У конкурентов встречаются багажники повместительнее. Но такую аккуратную отделку отсека вы вряд ли встретите. Так, его боковины обтянуты ковролином, а порог заботливо прикрыт металлической накладкой.

Спинки задних сидений в сложенном положении стоят под углом, что здорово снижает грузовые возможности. Вокруг докатки пространство пропадает даром — сюда так и просится органайзер.

Водителю удобно?

Это сейчас китайцы здорово подтянулись по части салонов, а два года назад интерьер Кулрея выглядел настоящим откровением. Продвинутая архитектура, классная отделка, продуманное сочетание фактур и цветов — все ничуть не хуже, чем на аналогах от именитых производителей.

Черно-бордовая расцветка добавляет салону пикантности.

Человеку среднего роста за рулем (регулируется в двух плоскостях) удобно. А вот «дядям Степам» недостает диапазона продольной регулировки кресла — хочется отодвинуться от «штурвала» чуть дальше. Сиденья спрофилированы неплохо, но нити обогрева почему-то зашиты только в подушку — спинки лишены «отопления». Зимой вы это почувствуете. А еще в холодную слякотную погоду у Кулрея запотевают боковые стекла — климат-контроль (он тут однозонный) требует перекалибровки.

Дворник с водительской стороны оставляет большую неочищенную зону.

Этого нет у конкурентов?

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Самая интересная фишка — встроенный видеорегистратор. Причем он пишет не только картинку, но и важные дополнительные параметры: время и скорость движения, положение педалей тормоза и акселератора, пристегнуты вы или нет. Только имейте в виду, что устройство работает со встроенной в передний бампер камеры, которая в плохую погоду быстро забрызгается грязью — и толку от нее не будет. Так что придется часто выходить из машины и протирать линзу.

А еще у Geely при включении поворотника на экране медиасистемы появляется картинка с соответствующей камеры. Удобная штука, но не уникальная: подобную функцию уже много лет применяют в корейских Hyundai и Kia.

Coolray — первый массовый автомобиль со встроенным видеорегистратором.

Куда положить телефон?

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По салону рассредоточено немало мест для мелкой и не очень поклажи. Как водится в современных машинах — в недрах центральной консоли есть большая полость с прорезиненным покрытием, где можно спрятать даже планшет.

Для смартфона предусмотрена полочка под центральной консолью. И вот к ней есть вопросы. Эта площадка лишена беспроводной зарядки (для продвинутой молодежной машины — досадное упущение). Когда вставляешь кабель в телефон, «трубка» не помещается в слоте — приходится разворачивать ее по ходу движения. И при включении реверса селектор трансмиссии упирается в гаджет…

Чтобы залить незамерзайку, надо сначала снять крышку лючка.

Что с силовыми агрегатами?

Три цилиндра, полтора литра рабочего объема и стандартные для такой кубатуры 150 л.с. Как думаете, какое место Coolray занимает среди одноклассников по разгонной динамике? Первое! До сотни — всего 8,4 с. Ближайшие конкуренты на полторы-две секунды медленнее.

Семиступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями входит в базовое оснащение. К его работе нареканий нет: переключается гладко и своевременно. Не хуже, чем у «европейцев».

По экономичности Coolray удивил. В неприятном смысле: средний расход в 9,5–10 л/100 км для компактной моноприводной машины великоват. Зато можно сэкономить на цене горючего: китайцы разрешают заправлять бензином АИ-92. Но в этом случае я бы советовал заезжать исключительно на проверенные сетевые АЗС. Иначе хлопот не оберешься.

Под капотом — сплошь пластиковые накладки. С точки зрения гигиены силового агрегата это неплохо.

Продолжение — на следующей странице.