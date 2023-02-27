Geely Tugella и Volvo XC40: что общего? На чем можно сэкономить?

Эксперты «За рулем» выяснили, какую выгоду можно извлечь из общей платформы китайского и шведского кроссоверов.

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Мы уже искали сходство между Volvo XC40 и кроссовером Geely Coolray. Оказалось, общего много, и кое-какие запчасти взаимозаменяемы. Но разного больше.

Теперь мы решили изучить на фоне Volvo купе-кроссовер Geely Tugella. Официальная версия гласит, что они построены на общей китайско-шведской платформе СМА.

Так ли это и какие выгоды из родства можно извлечь владельцам?

Изучаем маркировку

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Tugella имеет двухлитровый турбодвигатель 4G20TDB мощностью 238 л. с.

На Volvo стоит двигатель B4204T, существующий в двух вариантах мощности — 190 и 249 л. с. Тоже двухлитровый и с наддувом. И только что мы перечислили все отличия этих моторов.

Стоило нам снять защиту картера и декоративные крышки сверху, как всё встало на свои места — это один и тот же агрегат. Разница сводится к маркировкам и разному софту. Даже расширительный бачок такой же, только антифриз другого цвета.

Ради интереса мы попробовали прочесть Geely фирменной программой диагностики для Volvo. Она видит автомобиль, но дальнейшие действия невозможны — мешает «непонятный» VIN.

Если снять декоративные крышки, то легко запутаешься, на чей моторный отсек смотришь. Выдают китайца только антифриз иного цвета да своя АКБ.

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Выкручиваем катушки зажигания и свечи — у китайского Geely везде надписи Lynk & Co, тогда как у ХС40 привычные Denso и NGK. Но по факту — никакой разницы. Проверили параметры свечей «китайца»: они полностью совпадают с теми, что стоят на шведском моторе.

Та же история с расходниками — воздушный и масляный фильтр такие же, как у ХС40. Для владельцев Volvo это отличные новости — и не только тех, у кого XC40. Этот двухлитровый мотор встречается на всей линейке фирмы. Китайские расходники в три-четыре раза дешевле аналогичных в упаковке Volvo, а разницы в качестве визуально мы не нашли.

Несмотря на разные маркировки, двигатель у кроссоверов один и тот же. Отличия сводятся к шильдикам и программному обеспечению.

Корпус масляного фильтра расположен снизу. У Geely на нем маркировка Lynk & Co вместо Volvo.

Аналогичная история с автоматической коробкой — у Тугеллы, как и у ХС40, стоит восьмиступенчатая гидромеханика TG‑81SC фирмы Aisin. Тут как-то сэкономить не получится никому, ведь альтернативных китайских жидкостей для автомата (гарантированно качественных) нет.

Трансмиссионная жидкость ATF AW‑1 стоит 3500–4000 рублей за литр. Для поддержания долгого здоровья коробки рекомендуем делать замену каждые 60 тысяч км, для чего понадобится восемь литров «трансмиссионки».

В техцентрах Volvo уже появляются расходники от Geely. Воздушный фильтр Тугеллы ­подходит всей современной линейке Volvo. На ваш Volvo можно смело ставить колодки от Geely.

Платформа

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В трансмиссии тоже никаких различий. Традиционная для Volvo муфта BorgWarner (Haldex) стоит и в Geely. Ради интереса мы взяли на складе новенький насос муфты BorgWarner и сравнили его с китайским, на котором нет никаких обозначений. Словно родные близнецы!

Жидкость для пятых Халдексов не дефицит и производится многими, в том числе есть канистры с логотипами Фольксвагена и Volvo. Замену нужно делать каждые 60–70 тысяч км, а лучше чаще. Одного литра вполне хватит (цена — от 3 до 7 тысяч рублей).

Если не знать, какой автомобиль висит на подъемнике, то и не разберешься. Передние рычаги, стойки стабилизатора и амортизаторы — никаких отличий между Geely и Volvo мы не нашли.

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В подвеске — не просто пересечения, а полное совпадение. Не просто одна платформа СМА, а сплошная унификация! Рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора, амортизаторы и подрамники — если вдруг наступит дефицит комплектующих на ХС40, мы знаем, к какому дилеру бежать.

Общие у двух кроссоверов и тормоза — разве что суппорты у Тугеллы окрашены в красный цвет. А вместо гравировки Volvo красуется всё тот же Lynk & Co.

Оригинальные тормозные колодки Geely стоят 12 тысяч рублей против 16 тысяч за оригинал Volvo. При этом колодки Geely совершеннее! Тут тоже сэкономили на скобах — вместо этого внутренняя колодка крепится к поршню специальной клеевой основой. Зато у китайца имеется дополнительная скоба-скрипун, служащая индикатором износа.

Единая платформа СМА гарантировала и полную взаимозаменяемость задней многорычажной подвески, вплоть до каждой гайки.

Китай поможет!

По «железу» Geely Tugella и XC40 — что родные братья. Владельцам Volvo на многих деталях действительно можно сэкономить, не теряя в качестве (если брать оригинальные запчасти Geely, а не контрафакт).

А если говорить о двигателе и коробке передач, то здесь Tugella и вовсе роднится со всей нынешней линейкой Volvo. Так что расширение модельного ряда Geely на российском рынке должно радовать и владельцев шведских автомобилей.

Подрулевые переключатели перекочевали с Volvo на Geely без изменений. За подключение задней оси у обоих кроссоверов ведает муфта BorgWarner (Haldex пятого поколения).

КАКОЙ ВЫБРАТЬ?

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Новый Geely Tugella сейчас стоит около четырех миллионов рублей. Если всё же душа лежит к Volvo XC40, то он за эти деньги будет почти новым. Четыре миллиона стоит годовалый экземпляр с пробегом меньше 20 тысяч км. Есть машины с тем же двухлитровым бензиновым мотором или дизелем, с которым по части унификации расходников тоже много пересечений.

Но можно купить и модели старшей SPA-платформы. Среднеразмерный ХС60за четыре миллиона будет двух-трехлетним с пробегом 20–30 тысяч км. Чаще всего попадаются «шестидесятки» с тем же бензиновым мотором, но в конфигурации Т5 (250 л. с.), а также дизельные версии.

ХС90, само собой, будет постарше — 2018–2019 года с пробегом 60–70 тысяч км. А чаще всего 90‑й попадается с теми же агрегатами — турбочетверкой Т5 мощностью 250 л. с. или 235‑сильным дизелем.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Geely Tugella Volvo XC40 Т5 Снаряженная / полная масса 1815 / 2115 кг 1781 / 2220 кг Время разгона 0–100 км/ч 6,9 с 6,5 с Максимальная скорость 210 км/ч 230 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 54 л АИ-95 / 54 л Расход топлива: городской / загородный/

смешанный цикл 11,4 / 6,3 / 8,1 л / 100 км 8,9 / 6,0 / 7,1 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1969 см³ 1969 см³ Мощность 175 кВт/238 л.с. при 5500 об/мин 183 кВт/249 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 350 Н·м при 4500 об/мин 350 Н·м при 4800 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач А8 А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,01 5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,01 Главная передача 3,33 3,33 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые Шины 245/45 R20 235/55 R18

Стоимость некоторых запасных частей, ₽

Geely Tugella Volvo XC40 Воздушный фильтр 970 3900 Масляный фильтр 700 2500 Свеча зажигания 2100 3400 Катушка зажигания 3700 5600 Стойка переднего стабилизатора 1500 5200

Благодарим Александру Цепенок за предоставленный автомобиль Volvo XC40.

Благодарим компанию Bilprime и Александра Савина за помощь в подготовке материала.