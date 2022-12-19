«Китаец» и «швед»: вы удивитесь, сколько общего у этих кроссоверов!

Не секрет, что китайский концерн Geely c 2010 года владеет фирмой Volvo Cars.
Кроссовер Coolray (в Китае известен под именем Binyue) в 2018 году стал моделью, в которой влияние шведов оказалось наиболее заметно.
Почти одновременно появился кроссовер Volvo XC40 такого же размера — и поползли слухи, что машины очень похожи.
Чтобы проверить слухи, мы загнали Coolray и XC40 на подъемник. А попутно оценили, можно ли запасные части от Кулрея ставить на Volvo, и наоборот.
Бензиновые моторы родственные — многое взаимозаменяемо
Под капотом Кулрея стоит двигатель JLH‑3G15TD объемом 1,5 литра: турбонаддув, три цилиндра, 150 л. с. Стоит снять декоративную крышку с эмблемой Geely, и узнается шведский турбомотор B3154T4, дебютировавший как раз на ХС40.
Отличия лишь в обозначениях, этикетках на крышках и некотором навесном оборудовании.
Если у вас Volvo с тремя цилиндрами, то многое подойдет от Geely. Это касается не только блока цилиндров или головки блока. Одинаковы компрессор кондиционера, ТНВД и турбокомпрессор. Последний у Geely называется Vofon, но это только название — на деле это турбина BorgWarner. Аналогичны и мелкие компоненты — сальники, катушки зажигания, свечи, масляный фильтр.
Исключением стал воздушный фильтр, ибо впуск у Кулрея отличается. Фильтрующий элемент у Geely прямоугольный, размером 210×230 мм, тогда как у ХС40 фильтр отличается не только размером, но и формой — один угол у него скошен.
Но отчаиваться не стоит, ибо ко многим Volvo подходит фильтр от… более крупного кроссовера Geely Tugella! Стоит он почти вчетверо дешевле, чем оригинальное изделие в коробке Volvo — а суть та же.
Взаимозаменяемы и топливные фильтры, но тоже с нюансами.
Фильтр у Кулрея по-вольвовски вынесен за пределы топливного бака. Но с бензиновым ХС40 он не унифицирован — зато совпадет с топливным фильтром дизельных версий, правда, тех машин, что были куплены в России. «Сороковки» с пробегом, завезенные из Европы, дополнены системой подачи жидкости AdBlue, и насос с фильтром у них отличаются.
Новый «китаец» или «европеец» с пробегом?
Новый Geely Coolray сегодня стоит в среднем 2,5–2,7 млн рублей. За эти деньги можно рассчитывать на трехлетний Volvo XC40 с пробегом 40–50 тысяч километров.
Правда, бензиновых автомобилей с трехцилиндровым двигателем В3 очень мало — их доля на рынке меньше 10%, а большая часть ХС40 у нас дизельные.
Это касается как машин, купленных в России, так и завезенных из Европы. У двухлитрового турбодизеля две степени форсировки — 150 и 190 л. с. Разумеется, в его случае унификации большинства запчастей двигателя с Geely нет. Кроме воздушного фильтра — для дизельных ХС40 также подходит «воздушник» от Тугеллы.
Коробки передач — разные
А вот у коробок передач родства — ноль. На Geely стоит семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, работающими в масле. А у Volvo — классический восьмиступенчатый автомат Aisin TG‑80LS.
Что насчет ходовой?
Geely Coolray построен на модульной платформе ВМА. Это оригинальная конструкция, отличающаяся от шведско-китайской платформы СМА, на которой делают все новые компактные Volvo (ХС40 и электрокары Polestar).
По идее, общего у них быть не должно. Даже колеса крепятся с разной разболтовкой, к тому же у «китайца» они держатся на шпильках и гайках под головку «на 21», тогда как у Volvo — обычные болты «на 19».
Весь ступичный узел у Кулрея тоже свой. Иной кулак, оригинальные суппорты — ничего не сходится с ХС40.
На колодках можно сэкономить?
Отличаются и тормозные колодки, причем у Geely их площадь примерно вдвое меньше, чем у ХС40. А это обязательно скажется не только на эффективности торможения, но и на ресурсе.
Из любопытства мы сравнили китайские колодки с колодками для других моделей Volvo — взяли колодки для кросс-хэтча V40, седана S60 и даже старой S40 конца 90‑х годов. Не совпадают ни передние, ни задние!
Подвески сильно отличаются?
Задняя подвеска у Кулрея — упругая балка с разнесенными пружинами и амортизаторами. У Volvo такой схемы нет в принципе.
А вот с передней подвеской не всё однозначно. Внешне передние рычаги отличаются. Шаровая опора у Кулрея запрессована в тело рычага, а между точками крепления есть отверстия для снижения массы. У ХС40 рычаг цельный, а площадка шаровой опоры — отдельный элемент на заклепках.
Но стоило взять штангенциркуль и линейку, как началось интересное — по всем геометрическим параметрам рычаги «китайца» и «шведа» что родные братья. Совпадают диаметры обоих сайлентблоков и посадочный диаметр шаровой опоры. Одинаковы межцентровые расстояния точек крепления. Отличие лишь в небольшом изгибе в районе шаровой опоры у ХС40, которого у Кулрея нет.
Похоже, китайский рычаг физически можно поставить на Volvo, но делать этого мы не рекомендуем — работать он будет немного под другим углом. А это непременно скажется на долговечности шаровой и сайлентблоков.
Схожая история и с передними амортизаторами — они почти в точности совпадают по геометрии с ХС40, но неясно, как китайские стойки станут работать на более тяжелом шведском кроссовере.
А вот стойки стабилизатора от Кулрея можно смело ставить на Volvo XC40 — они одинаковы по геометрии, и отличаются только наклейками с маркировкой. А еще ценой: китайская стойка почти вчетверо дешевле вольвовской.
Подводим итоги
Если углубиться в конструкцию, можно найти еще немало унифицированного — вроде подрулевых переключателей или кнопки запуска двигателя.
Но говорить, что Geely Coolray стал полноценным «Volvo по скидке», всё же некорректно. А определенная родственная связь поможет прежде всего владельцам Volvo XC40 с полуторалитровым турбомотором: экономия на некоторых запчастях выйдет значительная. И есть подозрение, что с каждой новой моделью Geely эта взаимосвязь будет усиливаться.
О том, как провести ТО кроссовера Geely Coolray своими руками, мы еще расскажем. Заходите почаще!
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
Geely Coolray
|
Volvo XC40 Т3
|
Снаряженная / полная масса
|
1415 / 1715 кг
|
1625 / 2120 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
7,9 с
|
9,6 с
|
Максимальная скорость
|
190 км/ч
|
180 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95/45 л
|
АИ-95/54 л
|
Расход топлива: город. / загород. / смешанный цикл
|
7,0 / 5,2 / 6,1 л / 100 км
|
— / — / 7,2 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1477 см³
|
1477 см³
|
Мощность
|
110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин
|
110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
255 Н·м при 4000 об/мин
|
265 Н·м при 3850 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
Р7
|
А8
|
Передаточные числа:
|
3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,72 / — / 2,91
|
5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00
|
Главная передача
|
4,65/3,43
|
3,50
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
215/55 R18
|
235/55 R18
СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ₽
|
|
Geely
|
Volvo
|
Воздушный фильтр
|
950
|
4 400
|
Масляный фильтр
|
800
|
2 500
|
Свеча зажигания
|
1 500
|
2 900
|
Катушка зажигания
|
1 800
|
5 300
|
Стойка переднего стабилизатора
|
1 200
|
5 900
Благодарим Романа Сизова за предоставленный автомобиль Volvo XC40, а компанию Bilprime и Александра Савина — за помощь в подготовке материала.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.