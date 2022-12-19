«Китаец» и «швед»: вы удивитесь, сколько общего у этих кроссоверов!

Можно ли ставить дешевые запчасти от Кулрея на Вольво (и наоборот - при особой необходимости)? Эксперты «За рулем» загнали кроссоверы на подъемник и всё выяснили.

Материалы по теме Самая подходящая машина для семьи: неожиданный вывод экспертов

Не секрет, что китайский концерн Geely c 2010 года владеет фирмой Volvo Cars.

Кроссовер Coolray (в Китае известен под именем Binyue) в 2018 году стал моделью, в которой влияние шведов оказалось наиболее заметно.

Почти одновременно появился кроссовер Volvo XC40 такого же размера — и поползли слухи, что машины очень похожи.

Чтобы проверить слухи, мы загнали Coolray и XC40 на подъемник. А попутно оценили, можно ли запасные части от Кулрея ставить на Volvo, и наоборот.

Да это фактически Volvo! Именно так говорят дилеры покупателям, рекламируя кроссовер Geely Coolray. Многие верят. Мы же взяли Volvo XC40 и проверили.

Бензиновые моторы родственные — многое взаимозаменяемо

Материалы по теме Вопрос про мотор китайского кроссовера (и ответ спецов Geely)

Под капотом Кулрея стоит двигатель JLH‑3G15TD объемом 1,5 литра: турбонаддув, три цилиндра, 150 л. с. Стоит снять декоративную крышку с эмблемой Geely, и узнается шведский турбомотор B3154T4, дебютировавший как раз на ХС40.

Отличия лишь в обозначениях, этикетках на крышках и некотором навесном оборудовании.

Если у вас Volvo с тремя цилиндрами, то многое подойдет от Geely. Это касается не только блока цилиндров или головки блока. Одинаковы компрессор кондиционера, ТНВД и турбокомпрессор. Последний у Geely называется Vofon, но это только название — на деле это турбина BorgWarner. Аналогичны и мелкие компоненты — сальники, катушки зажигания, свечи, масляный фильтр.

Китайский двигатель 3G15TD (фото справа) — по сути, трехцилиндровый турбомотор (фото слева) В3154Т4 от Volvo. Разница лишь в маркировках и мелких нюансах.

Исключением стал воздушный фильтр , ибо впуск у Кулрея отличается. Фильтрующий элемент у Geely прямоугольный, размером 210×230 мм, тогда как у ХС40 фильтр отличается не только размером, но и формой — один угол у него скошен.

Но отчаиваться не стоит, ибо ко многим Volvo подходит фильтр от… более крупного кроссовера Geely Tugella! Стоит он почти вчетверо дешевле, чем оригинальное изделие в коробке Volvo — а суть та же.

На двигателе Кулрея стоит турбокомпрессор Vofon, являющийся абсолютной копией турбины BorgWarner. Воздушный фильтр у Кулрея свой. Зато ко многим нынешним моделям Volvo подойдет фильтр от Тугеллы (сверху).

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Взаимозаменяемы и топливные фильтры, но тоже с нюансами.

Фильтр у Кулрея по-вольвовски вынесен за пределы топливного бака. Но с бензиновым ХС40 он не унифицирован — зато совпадет с топливным фильтром дизельных версий, правда, тех машин, что были куплены в России. «Сороковки» с пробегом, завезенные из Европы, дополнены системой подачи жидкости AdBlue, и насос с фильтром у них отличаются.

Новый «китаец» или «европеец» с пробегом?

Новый Geely Coolray сегодня стоит в среднем 2,5–2,7 млн рублей. За эти деньги можно рассчитывать на трехлетний Volvo XC40 с пробегом 40–50 тысяч километров.

Правда, бензиновых автомобилей с трехцилиндровым двигателем В3 очень мало — их доля на рынке меньше 10%, а большая часть ХС40 у нас дизельные.

Это касается как машин, купленных в России, так и завезенных из Европы. У двухлитрового турбодизеля две степени форсировки — 150 и 190 л. с. Разумеется, в его случае унификации большинства запчастей двигателя с Geely нет. Кроме воздушного фильтра — для дизельных ХС40 также подходит «воздушник» от Тугеллы.

Коробки передач — разные

А вот у коробок передач родства — ноль. На Geely стоит семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, работающими в масле. А у Volvo — классический восьмиступенчатый автомат Aisin TG‑80LS.

Виртуальная приборная панель у Кулрея (вверху) ­оригинальная. Но дизайнеров явно вдохновляли предыдущие модели Volvo — взгляните на приборку кроссовера ХС60 (внизу).

Подрулевые переключатели перекочевали с Volvo (фото слева) на Geely (фото справа) без изменений. Если на вашем ХС40 (слева) выйдет из строя кнопка запуска двигателя, вы знаете, где искать новую (кнопка Кулрея справа).

Что насчет ходовой?

Geely Coolray построен на модульной платформе ВМА. Это оригинальная конструкция, отличающаяся от шведско-китайской платформы СМА, на которой делают все новые компактные Volvo (ХС40 и электрокары Polestar).

По идее, общего у них быть не должно. Даже колеса крепятся с разной разболтовкой, к тому же у «китайца» они держатся на шпильках и гайках под головку «на 21», тогда как у Volvo — обычные болты «на 19».

Тормозные колодки у Geely оригинальные и по площади заметно меньше, чем у ХС40. Масляный фильтр ничем не отличаются от Volvo. Для крышки также нужен 16‑гранный ключ «на 86».

Весь ступичный узел у Кулрея тоже свой. Иной кулак, оригинальные суппорты — ничего не сходится с ХС40.

На колодках можно сэкономить?

Отличаются и тормозные колодки, причем у Geely их площадь примерно вдвое меньше, чем у ХС40. А это обязательно скажется не только на эффективности торможения, но и на ресурсе.

Из любопытства мы сравнили китайские колодки с колодками для других моделей Volvo — взяли колодки для кросс-хэтча V40, седана S60 и даже старой S40 конца 90‑х годов. Не совпадают ни передние, ни задние!

Подвески сильно отличаются?

Передние рычаги совпадают по размеру сайлентблоков и шаровой опоры, а также по межцентровым расстояниям. Но геометрия немного разная.

Задняя подвеска у Кулрея — упругая балка с разнесенными пружинами и амортизаторами. У Volvo такой схемы нет в принципе.

Материалы по теме Зачем я купил этого «китайца» — владельцы о Geely Coolray

А вот с передней подвеской не всё однозначно. Внешне передние рычаги отличаются. Шаровая опора у Кулрея запрессована в тело рычага, а между точками крепления есть отверстия для снижения массы. У ХС40 рычаг цельный, а площадка шаровой опоры — отдельный элемент на заклепках.

Но стоило взять штангенциркуль и линейку, как началось интересное — по всем геометрическим параметрам рычаги «китайца» и «шведа» что родные братья. Совпадают диаметры обоих сайлентблоков и посадочный диаметр шаровой опоры. Одинаковы межцентровые расстояния точек крепления. Отличие лишь в небольшом изгибе в районе шаровой опоры у ХС40, которого у Кулрея нет.

Похоже, китайский рычаг физически можно поставить на Volvo, но делать этого мы не рекомендуем — работать он будет немного под другим углом. А это непременно скажется на долговечности шаровой и сайлентблоков.

Стойки переднего стабилизатора идентичны. Если не считать маркировки и стоимости.

Материалы по теме 15 тыс. км с «китайцем»: десяток плюсов и три минуса

Схожая история и с передними амортизаторами — они почти в точности совпадают по геометрии с ХС40, но неясно, как китайские стойки станут работать на более тяжелом шведском кроссовере.

А вот стойки стабилизатора от Кулрея можно смело ставить на Volvo XC40 — они одинаковы по геометрии, и отличаются только наклейками с маркировкой. А еще ценой: китайская стойка почти вчетверо дешевле вольвовской.

Подводим итоги

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Если углубиться в конструкцию, можно найти еще немало унифицированного — вроде подрулевых переключателей или кнопки запуска двигателя.

Но говорить, что Geely Coolray стал полноценным «Volvo по скидке», всё же некорректно. А определенная родственная связь поможет прежде всего владельцам Volvo XC40 с полуторалитровым турбомотором: экономия на некоторых запчастях выйдет значительная. И есть подозрение, что с каждой новой моделью Geely эта взаимосвязь будет усиливаться.

О том, как провести ТО кроссовера Geely Coolray своими руками, мы еще расскажем. Заходите почаще!

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Geely Coolray Volvo XC40 Т3 Снаряженная / полная масса 1415 / 1715 кг 1625 / 2120 кг Время разгона 0–100 км/ч 7,9 с 9,6 с Максимальная скорость 190 км/ч 180 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95/45 л АИ-95/54 л Расход топлива: город. / загород. / смешанный цикл 7,0 / 5,2 / 6,1 л / 100 км — / — / 7,2 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1477 см³ 1477 см³ Мощность 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 255 Н·м при 4000 об/мин 265 Н·м при 3850 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач Р7 А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,72 / — / 2,91 5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00 Главная передача 4,65/3,43 3,50 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые Шины 215/55 R18 235/55 R18

СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ₽

Geely Volvo Воздушный фильтр 950 4 400 Масляный фильтр 800 2 500 Свеча зажигания 1 500 2 900 Катушка зажигания 1 800 5 300 Стойка переднего стабилизатора 1 200 5 900

Благодарим Романа Сизова за предоставленный автомобиль Volvo XC40, а компанию Bilprime и Александра Савина — за помощь в подготовке материала.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.



