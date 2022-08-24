Вопрос про мотор китайского кроссовера (и ответ спецов Geely)

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.
Материалы по темеСамая подходящая машина для семьи: неожиданный вывод экспертов
— Помогите получить достоверную информацию по двигателю 3G15TD кроссовера Geely Coolray — гильзованный там мотор или нет?
— Представители компании Geely, к которым мы обратились за консультацией, ответили следующее:
«В наших ДВС применяется легкосплавный блок цилиндров, отливаемый под давлением с предварительно формованными гильзами цилиндров, изготовленными из высокоуглеродистой специальной стали».
Напомним, что у Кулрея вольвовский трехцилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском, адаптированный под 92‑й бензин.
Материалы по темеШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Названы лучшие места для отдыха в России — можно доехать на машине
Материалы по темеКакой мотор долговечнее? Эксперт раскритиковал современные конструкции
Заявленный ресурс мотора составляет 300 тыс. км. Владельцы убедились: при надлежащей культуре эксплуатации и обслуживания никаких проблем с агрегатом не возникает.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
- Летняя эксплуатация для двигателя не менее опасна, чем холодные запуски в сильный мороз. Почему? Об этом тут.
- Мотор и коробка прослужат дольше, если придерживаться нескольких простых советов.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.