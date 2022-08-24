Вопрос про мотор китайского кроссовера (и ответ спецов Geely) — журнал За рулем

Вопрос про мотор китайского кроссовера (и ответ спецов Geely)

Читателей «За рулем» волнует ресурс двигателя популярного автомобиля и то, насколько он ремонтопригоден.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.

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— Помогите получить достоверную информацию по двигателю 3G15TD кроссовера Geely Coolray — гильзованный там мотор или нет?

— Представители компании Geely, к которым мы обратились за консультацией, ответили следующее:

«В наших ДВС применяется легкосплавный блок цилиндров, отливаемый под давлением с предварительно формованными гильзами цилиндров, изготовленными из высокоуглеродистой специальной стали».

Напомним, что у Кулрея вольвовский трехцилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском, адаптированный под 92‑й бензин.

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Заявленный ресурс мотора составляет 300 тыс. км. Владельцы убедились: при надлежащей культуре эксплуатации и обслуживания никаких проблем с агрегатом не возникает.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Летняя эксплуатация для двигателя не менее опасна, чем холодные запуски в сильный мороз. Почему? Об этом тут.
  • Мотор и коробка прослужат дольше, если придерживаться нескольких простых советов.
  • «За рулем» можно читать в Одноклассниках.

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