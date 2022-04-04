Зачем я купил этого «китайца» - владельцы о Geely Coolray

Вопреки прогнозам, трехцилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском и роботизированная 7-ступенчатая коробка передач с мокрыми сцеплениями работают слаженно и надежно. А вот к кузову и работе климат-контроля есть вопросы.

Силовой агрегат: динамичный и ресурсный

Двигатель разработан фирмой Volvo. Для российского рынка его мощность снизили до 150 л.с. — чтобы «вписался» в выгодную налоговую категорию.

Производитель разрешает использовать 92-й бензин. Заявленный ресурс мотора составляет 300 тыс. км. Владельцы убедились: при надлежащей культуре эксплуатации и обслуживания никаких проблем с агрегатом не возникает. Работа связки «двигатель-коробка» нареканий не вызывает, робот переключается расторопно, но плавно.

«Пугал 3-цилиндровый турбомотор и коробка робот, хоть и с мокрым сцеплением... Но работают агрегаты безупречно. К особенности — обороты 950–1000 на холостых — можно привыкнуть... Даже в условиях сибирских зим лет 10 точно проедут, ресурс по ощущениям тысяч на 200+. Динамика автомобиля хорошая, лично разгонял за 8,75 с до 100 км/ч. Надо отдать должное и 7-ступенчатой коробке. В связке очень достойно работают», — делится впечатлениями Максим из Барнаула.

«Пресловутая трехцилиндровость почти не ощущается. Двигатель не выдает себя характерными вибрациями и громкой работой. Установленный балансирный вал сглаживает природное троение этого двигателя. Хочется сказать отдельное спасибо хорошей вибро- и звукоизоляции моторного отсека. Даже на оборотах выше 5 тысяч в салоне отсутствует высокочастотный звон! Практически нет разницы по звуку между ездой на 1,5 и 4,5 тыс. оборотов…

Роботизированная коробка с мокрыми сцеплениями имеет большой запас по ресурсу, судя по мощностным характеристикам Кулрея (максимальный крутящий момент на Кулрее 255 Нм, а заводской предел коробки — 330 Нм). При плавном разгоне переход на следующую передачу можно определить только по тахометру, а при резком ускорении впечатляет скорость переключений! Вполне комфортно и без рывков можно перемещаться и в пробках, автомобиль не тупит, «выстреливает» всегда, когда необходимо», — пишет автовладелец с ником lacostylev из Санкт-Петербурга.

Проходимость: почти как у полноприводника

Благодаря клиренсу в 190 мм и электронике, обученной имитировать переднюю межколесную блокировку, можно смело съезжать на грунтовку. Хотя, конечно, загонять этот автомобиль на откровенное бездорожье не рекомендуется.

«Машина на нормальной резине уверено ползет вперёд и назад. Зимой приятно удивила работой электроники. Вылезал из таких…сугробов, что был уверен — китайцы спрятали где-то полный привод в багажнике», — удивляется владелец с ником Gog 116 из Казани.

Просвет под пластиковой защитой — 190 мм. Достаточно, чтобы не скрести днищем на нетяжелом бездорожье.

Салон просторный (но в кресле водителя устаешь)

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Подушка короткая, ее переднюю часть нельзя поднять. Владельцы называют такую посадку «табуреточной». И признаются, что устают в дальних поездках.

«С ростом 183 см и весом 85 кг я сижу удобно, но хотелось бы подушку чуть длиннее. На втором ряду посадка комфортная, места для ног и головы предостаточно. Сзади всегда установлены 2 детских кресла на креплениях Isofix. Дети ногами в спинки передних сидений не упираются, запаса еще много. По ширине также порядок! В Кулрее организовано пространство очень грамотно! Места точно больше, чем в Каптюре, Крете или Селтосе», — пишет автовладелец с ником lacostylev из Санкт-Петербурга.

Зимой можно замерзнуть

«Подогревы — что спереди, что сзади — установлены только на подушке. Подогрева спины нет даже спереди. Видимо, маты, что должны быть в спинках передних кресел, перетащили назад и объявили о подогреве всех сидений. Жирный минус», — возмущается автовладелец с ником 16310952 из Междуреченска.

Багажник маленький (но хорошо организован)

«Лучше просторный салон и маленький багажник, чем чуть больший багажник и задние пассажиры без ног. Всегда можно сложить спинки и получить абсолютно такой же погрузочный объем, как у одноклассников, а вот в другую сторону это не работает», — замечает водитель с ником Gog 116 из Казани.

«По бокам имеются сеточки-кармашки, в подполе вместе с докаткой есть органайзер. Несмотря на скромные показатели 330 л, мне его хватает: регулярно вожу одновременно две детские коляски, санки, сумки», — добавляет автовладелец с ником lacostylev из Санкт-Петербурга.

Багажник не самый большой среди одноклассников (264 л по), но удобный по форме. Для небольших вещей предусмотрены боковые кармашки, есть 12-вольтовая розетка. Под полом — докатка.

Слабое ЛКП и мягкие стекла

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Автовладельцы внимательно следят за сколами — «зацветет» или нет? Слабая антикоррозионная защита на капоте приводит к появлению «рыжиков» на местах сколов.

«Закладывайте в бюджет покупку брони на капот, фары и крышу. Это избавит вас от расстройства сколов и ржавых капотов. Машина имеет много плюсов и плюшек, производитель пошел на компромисс для экономии, и оцинковка капота пошла под нож», — советует автовладелец с ником Gog116 из Казани.

«После мойки обнаружил мелкие сколы и ржавчину. Про слабое ЛКП читал… но чтоб настолько! Ощущение, что даже грунта нет», — недоволен автовладелец с ником DrLivsi-1973 из Москвы.

«Самое неприятное — это „современное, безопасное органическое лобовое стекло“: если солнце в лобовое или свет от фонарей — видны микросколы, все лобовое в мелкую крапинку. Есть пару сколов и побольше», — пишет владелец с ником MaksBobr из Беларуси.

Богатая «начинка» и проблемы с климат-контролем

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Оснащен Coolray лучше ряда одноклассников. Есть обогрев руля, мультимедиасистема с 10,25-дюймовым экраном, система кругового обзора, виртуальная приборная панель, встроенный видеорегистратор… Правда, климат-контроль работает не идеально — приходится регулярно корректировать вручную для подбора комфортной температуры.

«Это климатом-то сложно назвать. Скорее мультискоростная печка. То жарко, то холодно, будь то лето, то зима… Так и щелкаешь туда-сюда», — недоволен пользователь с ником witales, проехавший на Coolray 23 тыс. км.

«Такое ощущение, что у печки есть всего 2 режима: холодно и жарко. Сначала включаешь печку на 26, как только автомобиль согрелся убавляешь до 22, но спустя полчаса легче не становится и кажется, что так и включена печка на 26. Еще пару градусов — ничего не меняется. Убавляешь до 18 и, спустя 7 минут, начинаешь замерзать», — пишет автовладелец с ником 6431136, из Самары.

«Дефлекторы обдува лобового стекла лишь на 60% (примерно!) покрывают требуемую площадь, что ведет в вечному запотеванию крайних участков лобового стекла. Отсутствуют дефлекторы для второго ряда. Когда двое детей сидят сзади, заднее стекло всегда запотевает», — пишет lacostylev из Санкт-Петербурга.

Брать советуем

Владельцы считают, что Geely способен конкурировать не только с китайскими одноклассниками, но и с такими популярными автомобилями, как Kia Seltos и Hyundai Creta.

«Преимущества очевидны: внешний дизайн, эргономика, динамика, электронная начинка», — пишет MaksBobr из Беларуси после 10 000 км пробега.

«Я получаю кучу эмоций и удовольствия от бюджетной китайской машины. В Кулрее нет ощущения дешевой брички собранной на коленке. Это не очередная попытка китайцев сделать машину. Они ее действительно сделали», — заключает владелец с ником Gog116 из Казани.

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