Как мы убиваем двигатель своей машины летом

Казалось бы, лето — лучшее время года для людей и для автомобилей. Давно позабыты холодные пуски и долгие прогревы, замерзание замков и примерзание дверей, необходимость чистить автомобиль от снега и бороться с обледенением дворников. Но летом некоторым узлам автомобиля приходится нелегко.
Напомню, какие проблемы могут быть летом с самым дорогостоящим агрегатом в автомобиле — двигателем.
Перегрев
Это лидер проблем с двигателем в летнюю жару. Возможных причины две: либо не справляется система охлаждения, либо двигатель производит больше тепла, чем положено.
Не совсем исправная система охлаждения, которая в другие сезоны худо-бедно работала, летом исчерпывает свои возможности.
Что же в этой системе может пойти не так?
- Первым делом проверьте уровень антифриза. Потому что если он низкий, то нормального охлаждения мотора не добиться. Но помните, что это можно делать только на остывшем хотя бы до 60°С двигателе. Вначале найдите и устраните причину утечки, а затем заправьте антифриз до предписанного уровня.
- На втором месте среди причин стоит засоренный радиатор системы охлаждения. Причем теплообмен может быть плохим как снаружи, так и изнутри. Выход прост — промыть радиатор снаружи без демонтажа, чему, к сожалению, сильно мешает теплообменник кондиционера. Если не поможет, надо снимать радиатор, осматривать на предмет большого числа замятых ламелей, попробовать промыть изнутри, и если все плохо — менять на новый.
- Следующей причиной может быть отказ вентилятора системы охлаждения. Тут все просто — чинить, без вентилятора лето не проездите.
- Еще может подводить термостат. Не полное открытие его клапана, приведет к ухудшению подачи антифриза от двигателя к радиатору. Вердикт — менять.
- Редко, но случаются неисправности насоса охлаждающей жидкости. Например, крыльчатка может «потерять» свои лопасти или провернуться на валу. Нет циркуляции жидкости — быстрый перегрев.
Почему двигатель может производить больше тепла? К этому может приводить низкооктановое топливо, на которое умная система управления двигателем отреагирует установкой позднего зажигания. Как следствие — больше тепла остается в моторе.
Расход масла
Летом мотор может остаться без масла. Причины — повышенный угар и отсутствие контроля уровня.
Моторное масло становится более жидким из-за роста температуры двигателя в целом. Важную роль в охлаждении масла играет обдув поддона картера двигателя, в котором и находится большая часть масла. Ведь очевидна разница, обдувает на скорости поддон воздух с температурой —30°С или +30°С. А масляных радиаторов на современных автомобилях почти не встречается. Поэтому даже на исправном моторе более жидкое масло угорает быстрее.
Летом на хороших сухих дорогах мы ездим с бОльшими скоростями. Любители прохватить на запрещенной скорости за 150 км/ч могут столкнуться с очень большим расходом моторного масла. Да так, что если не смотреть на контрольные лампы комбинации приборов, одна из которых просигнализирует о низком давлении масла, двигатель можно «запороть» очень быстро.
Большая нагрузка
Большая нагрузка быстрее изнашивает двигатель, а порой может вызвать его полный выход из строя.
Зимой автомобилей с прицепом на дорогах обычно не встретишь. Зато летом кто везет на прицепе стройматериалы на дачу, кто катер или яхту на трейлере, а кто таскает за собой прицеп-автодом. Двигателю в таких условиях нелегко. Работать приходится практически на максимальных режимах.
А ведь моторы легковых автомобилей, в отличие от грузовиков, обычно рассчитывают на гораздо меньшие нагрузки. Такая эксплуатация на пределе возможностей увеличит износ двигателя, а если в каком-то сопряжении деталей уже была проблема, то она может усугубиться. Может прихватить вкладыш коленчатого вала или образоваться задир на стенке цилиндров. Всему этому способствуют и две перечисленных ранее беды — высокая температура мотора и жидкое масло. Рекомендации просты — для стройматериалов лучше заказать ГАЗель, а для буксировки крупных аксессуаров для активного отдыха надо приобрести соответствующий автомобиль — рамный внедорожник или пикап.
Хлебнуть воды
Летом во многих регионах нашей страны случаются наводнения, а с огромными лужами на дорогах сталкиваются даже жители относительно благополучной Москвы. Например, очень любят заполняться водой туннели. И если водитель по незнанию или по глупой браваде попробует проскочить глубокую лужу на скорости, то в воздухозаборник двигателя попадет изрядная порция воды. Добравшись до цилиндров двигателя, она вызовет гидроудар. Поршень по пути к верхней мертвой точке попытается сжать воду, а она, как известно, несжимаема. При этом произойдет поломка поршня или шатуна. А это капитальный ремонт или замена двигателя на контрактный.
Много пыли
Автолюбители Средней полосы или северных регионов нашей страны, отправившись в южные степные края, столкнутся с огромным количеством пыли. Очищать от нее воздух, поступающий в двигатель, призван воздушный фильтр. Причем что самое интересное, он по мере загрязнения начинает чистить воздух даже лучше, чем новый. Но при предельном загрязнении возможен прорыв фильтрующей шторы — и вся грязь в один момент окажется в моторе.
Еще одна вероятная проблема: по относительно свободным от пыли дорогам можно долго ездить с негерметичным впускным трактом и не знать об этом. Где-то трубочка треснула, где-то хомут не затянут, а в итоге воздух проходит мимо фильтра. Стоит на такой машине оказаться в пыльной степи, и эта самая пыль в большом количестве начнет попадать в двигатель, ускоряя его износ. Собирающимся в такой пыльный поход автовладельцам советую поставить новый фильтр и, возможно, взять с собой запасной. И, конечно, осмотреть весь впускной тракт от корпуса воздушного фильтра до головки блока цилиндров на предмет негерметичности.
С турбонаддувом
Двигатели с турбонаддувом, у которых при небольшом рабочем объеме снимается высокая мощность, и так страдают от всего вышеперечисленного в большей степени, но у них есть и свое слабое место. Если после поездки с большим количеством ускорений, да еще в жару, двигатель автомобиля остановить, то турбокомпрессору это не понравится. Дело в том, что масляный насос перестанет подавать смазку на подшипники турбокомпрессора, а ротор еще будет вращаться по инерции с частотой в десятки тысяч оборотов. Возможен задир подшипников. Профилактика проста: дайте поработать мотору минутку-другую после интенсивной езды, прежде чем глушить двигатель.
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Соблюдайте эти нехитрые рекомендации, и ваше общение с автомобилем в лучший сезон года будет приносить только положительные эмоции.
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