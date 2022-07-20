Как мы убиваем двигатель своей машины летом

Эксперт объяснил, почему летняя эксплуатация для двигателя не менее опасна, чем холодные запуски в сильный мороз.

Казалось бы, лето — лучшее время года для людей и для автомобилей. Давно позабыты холодные пуски и долгие прогревы, замерзание замков и примерзание дверей, необходимость чистить автомобиль от снега и бороться с обледенением дворников. Но летом некоторым узлам автомобиля приходится нелегко.

Напомню, какие проблемы могут быть летом с самым дорогостоящим агрегатом в автомобиле — двигателем.

Перегрев

Это лидер проблем с двигателем в летнюю жару. Возможных причины две: либо не справляется система охлаждения, либо двигатель производит больше тепла, чем положено.

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Не совсем исправная система охлаждения, которая в другие сезоны худо-бедно работала, летом исчерпывает свои возможности.

Что же в этой системе может пойти не так?

Первым делом проверьте уровень антифриза. Потому что если он низкий, то нормального охлаждения мотора не добиться. Но помните, что это можно делать только на остывшем хотя бы до 60°С двигателе. Вначале найдите и устраните причину утечки, а затем заправьте антифриз до предписанного уровня.

На втором месте среди причин стоит засоренный радиатор системы охлаждения. Причем теплообмен может быть плохим как снаружи, так и изнутри. Выход прост — промыть радиатор снаружи без демонтажа, чему, к сожалению, сильно мешает теплообменник кондиционера. Если не поможет, надо снимать радиатор, осматривать на предмет большого числа замятых ламелей, попробовать промыть изнутри, и если все плохо — менять на новый.

Следующей причиной может быть отказ вентилятора системы охлаждения. Тут все просто — чинить, без вентилятора лето не проездите.

Еще может подводить термостат. Не полное открытие его клапана, приведет к ухудшению подачи антифриза от двигателя к радиатору. Вердикт — менять.

Редко, но случаются неисправности насоса охлаждающей жидкости. Например, крыльчатка может «потерять» свои лопасти или провернуться на валу. Нет циркуляции жидкости — быстрый перегрев.

У многих современных автомобилей термостат легкодоступен. Даже антифриз необязательно сливать полностью при замене термостата.

Почему двигатель может производить больше тепла? К этому может приводить низкооктановое топливо, на которое умная система управления двигателем отреагирует установкой позднего зажигания. Как следствие — больше тепла остается в моторе.

Расход масла

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Летом мотор может остаться без масла. Причины — повышенный угар и отсутствие контроля уровня.

Моторное масло становится более жидким из-за роста температуры двигателя в целом. Важную роль в охлаждении масла играет обдув поддона картера двигателя, в котором и находится большая часть масла. Ведь очевидна разница, обдувает на скорости поддон воздух с температурой —30°С или +30°С. А масляных радиаторов на современных автомобилях почти не встречается. Поэтому даже на исправном моторе более жидкое масло угорает быстрее.

Летом на хороших сухих дорогах мы ездим с бОльшими скоростями. Любители прохватить на запрещенной скорости за 150 км/ч могут столкнуться с очень большим расходом моторного масла. Да так, что если не смотреть на контрольные лампы комбинации приборов, одна из которых просигнализирует о низком давлении масла, двигатель можно «запороть» очень быстро.

Следите за уровнем масла в двигателе. Масленка на приборке может загореться, когда уже поздно. Надежнее контролировать уровень с помощью щупа.

Большая нагрузка

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Большая нагрузка быстрее изнашивает двигатель, а порой может вызвать его полный выход из строя.

Зимой автомобилей с прицепом на дорогах обычно не встретишь. Зато летом кто везет на прицепе стройматериалы на дачу, кто катер или яхту на трейлере, а кто таскает за собой прицеп-автодом. Двигателю в таких условиях нелегко. Работать приходится практически на максимальных режимах.

А ведь моторы легковых автомобилей, в отличие от грузовиков, обычно рассчитывают на гораздо меньшие нагрузки. Такая эксплуатация на пределе возможностей увеличит износ двигателя, а если в каком-то сопряжении деталей уже была проблема, то она может усугубиться. Может прихватить вкладыш коленчатого вала или образоваться задир на стенке цилиндров. Всему этому способствуют и две перечисленных ранее беды — высокая температура мотора и жидкое масло. Рекомендации просты — для стройматериалов лучше заказать ГАЗель, а для буксировки крупных аксессуаров для активного отдыха надо приобрести соответствующий автомобиль — рамный внедорожник или пикап.

Ресурс двигателя при частой эксплуатации в таком режиме будет невелик.

Хлебнуть воды

Летом во многих регионах нашей страны случаются наводнения, а с огромными лужами на дорогах сталкиваются даже жители относительно благополучной Москвы. Например, очень любят заполняться водой туннели. И если водитель по незнанию или по глупой браваде попробует проскочить глубокую лужу на скорости, то в воздухозаборник двигателя попадет изрядная порция воды. Добравшись до цилиндров двигателя, она вызовет гидроудар. Поршень по пути к верхней мертвой точке попытается сжать воду, а она, как известно, несжимаема. При этом произойдет поломка поршня или шатуна. А это капитальный ремонт или замена двигателя на контрактный.

Если работающий двигатель резко заглох при преодолении лужи, не исключено, что произошел гидроудар.

Много пыли

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Автолюбители Средней полосы или северных регионов нашей страны, отправившись в южные степные края, столкнутся с огромным количеством пыли. Очищать от нее воздух, поступающий в двигатель, призван воздушный фильтр. Причем что самое интересное, он по мере загрязнения начинает чистить воздух даже лучше, чем новый. Но при предельном загрязнении возможен прорыв фильтрующей шторы — и вся грязь в один момент окажется в моторе.

Еще одна вероятная проблема: по относительно свободным от пыли дорогам можно долго ездить с негерметичным впускным трактом и не знать об этом. Где-то трубочка треснула, где-то хомут не затянут, а в итоге воздух проходит мимо фильтра. Стоит на такой машине оказаться в пыльной степи, и эта самая пыль в большом количестве начнет попадать в двигатель, ускоряя его износ. Собирающимся в такой пыльный поход автовладельцам советую поставить новый фильтр и, возможно, взять с собой запасной. И, конечно, осмотреть весь впускной тракт от корпуса воздушного фильтра до головки блока цилиндров на предмет негерметичности.

Разрежение, создаваемое работающим мотором, может даже вырвать забитый фильтр из посадочного места. Путь пыли в мотор открыт.

С турбонаддувом

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Двигатели с турбонаддувом, у которых при небольшом рабочем объеме снимается высокая мощность, и так страдают от всего вышеперечисленного в большей степени, но у них есть и свое слабое место. Если после поездки с большим количеством ускорений, да еще в жару, двигатель автомобиля остановить, то турбокомпрессору это не понравится. Дело в том, что масляный насос перестанет подавать смазку на подшипники турбокомпрессора, а ротор еще будет вращаться по инерции с частотой в десятки тысяч оборотов. Возможен задир подшипников. Профилактика проста: дайте поработать мотору минутку-другую после интенсивной езды, прежде чем глушить двигатель.

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Соблюдайте эти нехитрые рекомендации, и ваше общение с автомобилем в лучший сезон года будет приносить только положительные эмоции.

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