Тест по вашим вопросам: 22 ответа о Geely Coolray

Эта машина вышла на российский рынок на взлете пандемии — во второй половине марта, когда автомобили, казалось, вовсе прекратят покупать. Но за полгода Coolray купили 4500 читателей, а десятки тысяч задумались. По их вопросам мы и провели тест.

1. Кулреи везут собранными из Китая? Где колеса навешивают?

Coolray, как и другие автомобили Geely, идущие на российский рынок, выпускает СП «Белджи» в Беларуси (Борисовский район). С этого ноября сборка Кулреев осуществляется методом CKD (от англ. Сomplete knock—down — «полноразборный»). Ранее компоненты поставлялись с завода Сянтань － одного из самых модернизированных заводов Geely c 100% автоматизированной сваркой и производственными стандартами Volvo.

2. И все-таки, что у них с качеством?

Как все знают, при желании можно придраться и к телеграфному столбу. К Geely Coolray —тяжеловато: в интерьере отличные материалы и собран безупречно, ни сверчка, ни скрипа, несмотря на то, что автомобиль у нас был с пробегом, все кузовные зазоры ровные, краска на кузове явно нанесена роботами, все сварные швы покрыты толстым слоем мастики. Стекла не затертые и даже без кратеров. Ржавчины нет нигде.

На претензии о качестве «Белджи» отвечает, что производство соответствует стандартам качества и требованиям Geely. К тому же китайская компания периодически проводит аудиты «Белджи».

3. Из какого металла сделан кузов, действительно ли он оцинкован и если да, то как?

Вот как описало процесс представительство Geely:

У машины энергопоглощающий кузов: 70% кузова выполнено из высокопрочной стали, 20% элементов изготовлены по технологии горячей штамповки (высокий уровень прочности). Все, кроме крыши, сделано из оцинкованных стальных листов с семью уровнями антикоррозийной защиты: сами оцинкованные стальные листы, специальная технология сварки, электрофорезное покрытие, технология герметизации, ПВХ покрытие, специальная технология распыления и технология впрыска воскового состава.

Чтобы сократить повреждения во время сварки оцинкованной стали, на производстве используют технологию холодной сварки CMT (Сold Меtal Тransfer — холодный перенос металла) с помощью австрийского оборудования Fronius. В сварочном цехе используется немецкий робот KUKA , уровень автоматизации сварки достигает 70%.

, уровень автоматизации сварки достигает 70%. Далее идут электрофорезное покрытие, герметизация (с материалами немецкой марки SCA ), ПВХ покрытие днища противоударным покрытием толщиной 600–800 микрон и впрыск воскового состава в полости кузова.

4. Полуторалитровый трехцилиндровик с турбонаддувом — вы серьезно? Да он и 50 тысяч не проедет!

Да, Geely Coolray продается у нас с одним вариантом двигателя — трехцилиндровым мощностью 150 л.с. и объемом 1,5 литра. По современным меркам это низкая степень форсировки. Такие же по конструкции двигатели используются на автомобилях понятно какой шведской марки, а трехцилиндровые моторы есть и у других автопроизводителей, возглавляющих современные рейтинги надежности. Конкретно этот прошел пробеговые испытания на дистанции 350 000 км в разных климатических зонах от Саудовской Аравии до Швеции, а также в зимних эксплуатационных условиях в России. В КНР автомобили с такими моторами продаются огромными тиражами. И некоторые из них накатали сотни тысяч километров пробега.

5. Говорят, двигатель трясется. Правда?

Мне понравился эксперимент, который я увидел на одном из сайтов владельцев Geely. На пластиковую крышку двигателя Кулрея поставили бутылку с водой, чтобы показать вибрации. Я повторил трюк: не сказать, что вода особенно сильно плескалась. Поставил бутылку и на торпедо, чтобы оценить вибронагруженность в салоне. Она низкая, почти нулевая. И на руле никакого тремора. При этом понятно, что трехцилиндровый двигатель труднее сбалансировать, чем мотор с четным числом цилиндров. Однако конструкторы давно научились справляться с этой задачей.

6. В Кулрее семиступенчатый робот? Поставьте нам нормальный «автомат».

Современные «роботы» лишены недостатков первых коробок передач такого типа. Зато применение конструкции с двойным сцеплением позволяет заметно повысить динамические характеристики за счет неразрывной передачи потока мощности и экономичность силового агрегата. Производитель утверждает, что «робот» Кулрея с двумя мокрыми сцеплениями не менее надежен, чем двигатель — естественно, при соблюдении регламента техобслуживания.

7. В официальных технических данных указано, что средний расход топлива у Geely Coolray — 5,7 литра. Насколько это далеко от правды?

Средний расход топлива у Geely Coolray, который тестировал я, превысил 8 литров на 100 км пути — но я ездил в спортивном режиме, часто стоял в пробках и с заведенным двигателем во время фото-и видеосъемки. Коллега на таком же автомобиле на трассе добился расхода около 5 литров на «сотню» — не рассчитал с заправкой и нужно было дотянуть до приличной АЗС. Дотянул.

8. Производитель допускает использование 92-го бензина. А если заливать 95-й?

Пожалуйста! Только имеет ли смысл, если двигатель отлично работает и на 92-м? Для эксперимента я заправил полный бак 95-м. Уловить изменения в характере работы двигателя или динамике мне не удалось. Зато и увидел разницу в чеке. Так что заправляйтесь 92-м смело (на хороших сетевых заправках).

9. Кулрей у нас только переднеприводный, а будет ли полноприводная версия?

Модульная платформа BMA, на которой построен Geely Coolray, не предусматривает возможность конструирования автомобилей с полным приводом.

10. Какой у него реальный дорожный просвет?

Под пластиковым пыльником двигателя в незагруженном состоянии — 190 мм. Обычная цифра для городского кроссовера.

11. Он правда так лихо едет?

На удивление. Закрадывается подозрение, что двигатель не дефорсировали под выгодную налоговую ставку, а оставили в нем 177 сил, как на других рынках. И заявленные 8,4 секунды до «сотни» Coolray на хороших шинах и по сухой дороге сделает. Это один из самых быстрых автомобилей в своем классе (SUV—B).

12. Подвеска жестковата, говорят?

Подвеска не мягкая, это точно. Но с учетом того, что автомобиль ориентирован на молодежь с драйверскими амбициями, это воспринимается нормально. И «жестковатая» вовсе не значит, что на неровностях в Кулрее пломбы из зубов вылетают. И перед «лежачими полицейскими» в пол тормозить не нужно: подвеска еще и довольно энергоемкая.

13. А что там с «шумкой»? В интернете есть ролик, где мастера разобрали машину и обнаружили недостаток шумоизоляции…

Этот ролик я видел: недостаток шумоизоляции оказался единственным, выявленным у Кулрея, что неудивительно, учитывая класс машины (SUV—B), и то, что авторы ролика занимаются дополнительной шумоизоляцией. При этом многие эксперты отмечают, что Coolray тише одноклассников. Да и Geely традиционно уделяет шумоизоляции особое внимание.

14. Шины в стандартной комплектации скользкие, плохо держат. А что с управляемостью на хороших шинах?

Я поездил на Кулрее и с штатными китайскими шинами, и нештатными, правда, зимними — Nokian Hakkapeliitta R3 SUV. Управляемость на штатных шинах вызывает вопросы только в дождь, на мокром асфальте — и то, если вы излишне гоните в повороте. Даже «топовые» зимние шины на сухом и не слишком холодном пока асфальте работают немногим лучше. Серьезных замечаний к управляемости автомобиля у меня нет. И вообще, вспомните п. 10.1 ПДД — «выбирайте скорость движения…»

15. Какая здесь мультимедийка, что умеет, хорошо ли играет?

Мультимедийка своя. Дисплей большой, 10-дюймовый, сенсорный, и с хорошим олеофобным покрытием. Графика качественная и понятная, играет система достойно, можно подключать смартфон с помощью приложения QDLink и шнура в USB, выводить на дисплей фото и видео, музыку и навигацию, да вообще все, что есть в телефоне.

В автомобиле — а у нас на тесте самая дорогая комплектация Flagship Sport — есть и система кругового обзора на 360 градусов. И необычная функция — встроенный видерегистратор. Можно вставить карту памяти и записывать. Кстати, подскажу, где размещаются слоты для карточек: под пассажирским креслом. В представительстве говорят, что от влаги на полу электроника и данные на карте не пострадают.

Еще в этой комплектации есть огромная панорамная крыша (кстати, Webasto) и система автопарковки. Мы ее протестировали: работает корректно, паркуя автомобиль и парралельно, и перпендикулярно. Правда, выезжать самостоятельно с парковочного места Кулрей у нас отказался. Впрочем, мне и парковаться самому привычнее. И намного быстрее получается.

16. Хороший ли свет фар?

Отличный. Здесь полностью светодиодная оптика, свет мощный, ровный, белый, с четкой светотеневой границей. При повороте руля зажигается противотуманка с соответствующей стороны. Хороши и задние фонари — также светодиодные.

Конструкторы вообще здорово поработали со светом, сделав световые акценты в интерьере и дав каждому режиму движения свою подсветку на щитке приборов, перекликающуюся с амбиентной подсветкой салона.

17. Насколько тесно? Честно!

Я свободно размещаюсь на любом месте в машине даже в зимней одежде со своим весом 110 кг при росте 181 см. Знаю-знаю, надо худеть: удаленка сказывается.

На заднем ряду — простор, не характерный для автомобилей с колесной базой 2600 мм, но традиционный для китайских машин в целом и Geely в частности. При посадке «за собой» перед коленями до спинки переднего сиденья у меня остается расстояние не меньше 15 см. Да и над головой запас пространства немаленький.

18. Поместится ли в багажник второй комплект колес, если не складывать диван?

Не поместится — колеса на Кулрее в нашей комплектации 18-дюймовые. Диван придется складывать. Вернее, одну его часть. Но вспомните, на каких покупателей рассчитан этот автомобиль. Недельный запас продуктов для молодой семьи здесь поместится. Сложенная коляска тоже. И даже 50-дюймовый телевизор (если кто-то из молодых его еще смотрит).

19. Полноценная ли запаска?

Нет, конечно. Под полом — пенал из пенопласта с комплектом инструмента, под пеналом лежит «докатка».

20. Каверзный вопрос: «Не все китайские автомобили проходят европейские краш-тесты. Проходил ли Coolray и с каким результатом?».

О европейских краш-тестах Кулрея у нас информации нет, но малайский брат-близнец Proton X50 набрал за краш-тест с полным перекрытием по азиатской методике ASEAN NCAP 84,26 балла, то есть заработал 5 звезд.

В Coolray применены десять передовых систем активной безопасности в любой комплектации автомобиля. Я упоминал о системе автоматической парковки. Кроме того, у Кулрея есть система мониторинга «слепых» зон, отслеживающая 18 квадратных метров пространства вокруг автомобиля.

21. А что у этого автомобиля с гарантией, обеспечен ли запчастями?

У марки около сотни дилеров в России, в том числе в Калининграде и Мурманске. Самый восточный — в Иркутске. А так как автомобиль производят у соседей, в Беларуси, по полному циклу, нам обещают, что проблем с запчастями не будет. Гарантия при условии соблюдения правил эксплуатации автомобиля составляет 5 лет или 150 000 километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

22. Купили бы вы себе такой автомобиль?

Я — нет, хотя Geely Coolray мне понравился дизайном, качеством сборки, оснащенностью, ездовыми характеристиками и даже ценой (1 169 990 — 1 554 990). Но я предпочитаю машины поспокойнее. И если смотреть на Geely, то это будет Atlas, о котором расскажем в следующий раз.

фото: Алексей Гущин