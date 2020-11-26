Geely Atlas: 20 ваших вопросов и наших ответов

Дополнительная шумка? — не нужна! Ресурс? — норм! Музыка так себе? — не сказал бы. Разгон? — быстрее, чем по паспорту. Это был спойлер, а дальше все в подробностях.

1. Что общего у Geely Atlas с атомной подводной лодкой?

Что за вопрос, откуда? На сайте «Белджи», белорусского СП, где производят Atlas и другие Geely, так и написано: «Geely ATLAS надежен, как атомная подводная лодка. И это не шутка. Корпус кроссовера изготовлен из сверхпрочного материала, который используют при строении подлодок».

Это звучит красиво, но непонятно. Представительство Geely объяснило: «речь идет о стали горячего формования. Ее получают, нагревая высокопрочную сталь до 950°C, затем формуя и быстро охлаждая. Этот процесс повышает предел прочности до 1300 МПа, что эквивалентно уровню защиты атомной подводной лодки. Каждый квадратный сантиметр может выдержать нагрузку 10 тонн».

2. Не сгниет ли Geely Atlas за пару лет?

Вероятно, на это не хватит и десятилетия, ведь кузовные панели делают из оцинкованного листа. Для сварки используется технология, сохраняющая оцинковку. Сварка в основном автоматизированная — ее выполняют роботы KUKA. За этим следуют электрофорезное покрытие, герметизация, ПВХ покрытие днища и впрыск воскового состава в полости кузова.

3. Что скажете о качестве? Честно!

В Geely Atlas есть что покритиковать. Например, мне не нравится (не нравился и не понравится) кожзаменитель на сиденьях. По-моему, лучше простая хорошая тканевая обивка. Маловат объем багажника — под полом вокруг докатки пропадает масса полезного пространства. Но что касается качества изготовления машины — замечаний нет. Салон тихий, все двери на вывешенной машине открываются и закрываются легко, лобовое стекло выдерживает бомбардировку крупным гравием. Двигатель работает ровно, автомат не пинается, люфтов не замечено. Правда, на панели климат-контроля погасла пара пикселей. Но через несколько часов снова загорелись. Других «глюков» не нашли.

4. Каков реальный ресурс силового агрегата?

Для Geely Atlas предлагают три двигателя, все бензиновые. Атмосферники 2,0 и 2,4 и турбонаддувный 1,8 (именно такой на тестовом автомобиле). Теоретически самый маленький ресурс должен быть у турбомотра. Представительство ответило: «Инженеры центра разработки утверждают, что двигатель способен пройти 300 000 без крупного ремонта». Разумеется, ресурс напрямую зависит от условий эксплуатации и строгости соблюдения регламента ТО. А мы знаем и писали об Атласах с пробегами больше 300 тысяч.

5. Какой марки автомат на Атласе и действительно ли он так часто ломается, как говорят в интернете?

На Geely Atlas устанавливается DSI 575F6 от австралийской компании Drivetrain System International. Поломки случаются, но их причиной чаще всего является нарушение режимов и правил эксплуатации. Ресурс коробки очень большой, что подтверждает гарантия на 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

6. Пишут, что «автомат» Атласа адаптивный, а я третий день езжу на машине, и ничего в его работе не меняется.

В представительстве ответили, что на адаптацию автомата требуется больше времени, хотя бы неделя.

7. Действительно ли муфта неперегреваемая? И правда ли, что она выдерживает крутящий момент 1600 Нм?

Официально муфта NexTrac от BorgWarner «переваривает» 750 Нм — в 2,6 раза больше, чем в нашем Атласе (285 Нм от 1500 до 4000 об/мин). Теоретически перегреть ее возможно, но перегрев предотвращает электроника. Чтобы довести узел до такого состояния, нужно очень постараться. Я гонял тестовый автомобиль по раскисшему полю, буксовал на нем в глубокой колее, но перегреть муфту не смог. Устал быстрее.

8. Говорят, есть риск пробить пластиковый бак на бездорожье. Верно ли это? Какой под ним просвет?

Нужно еще найти такое бездорожье и поехать по нему, очертя голову. По моим замерам под баком Атласа без загрузки 210 мм. Под загрузкой — 190. Что касается минимального дорожного просвета, то, по официальным данным, при максимальной загрузке он равен 163 мм. Сегодня для кроссовера это нормально. Правда, на бездорожье есть риск повредить пластиковый пыльник (защитой это не назовешь) под двигателем. На тестовой машине он оказался с вырванным куском.

9. Считается, что у Geely Atlas очень маленький диапазон регулировки рулевого колеса. Вы можете это проверить?

И снова пригодилась рулетка. И вылет руля, и высота изменяются в диапазоне 25 мм — немного, но достаточно для большинства людей. Очень маленьким или сильно большим людям в любой машине может оказаться некомфортно.

10. Правда ли, что водительское кресло неудачное и хочется добавить подпор поясницы?

Не замечал такого неудобства и раньше, не замечаю и сейчас — тем более в толстой зимней одежде, которая выравнивает профиль спинки. Однако повторю еще раз: все мы разные.

11. Приходится ли отрывать спину от сиденья для регулировки зеркал заднего вида?

Мне — нет, хотя руку вытягивать приходится. И даже если бы приходилось отрывать лопатки от сиденья, я бы счел это незначительным недостатком. Зеркала мы вряд ли регулируем каждый день. На тестовых машинах — сразу после получения, и все.

12. Видел в интернете, что у Geely Atlas очень тонкие боковые стекла. Заинтересовался, правда ли это?

Отбросим рассуждения о практическом смысле таких замеров, хотя боковые стекла Атласа выдерживают все нагрузки, как положено, и шумоизоляцию салона в этом автомобиле только хвалят. Берем штангенциркуль: толщина передних боковых стекол равна 3,9 мм, что соответствует ГОСТу (3–5 мм).

13. А что, правда он такой тихий?

Мне непонятны восторги по поводу шумоизоляции Атласа: по моим ощущениям автомобиль стандартный. Но шумомер показывает около 70 Дб на 80 км/ч — это хорошо. Дополнительную шумку можно не ставить.

14. За сколько турбовый Атлас реально разгоняется до сотни, и какой у него расход топлива?

По данным Geely, Atlas в нашей комплектации (с турбодвигателем, автоматом и полным приводом) разгоняется до 100 км/ч за 10,7 секунды. По нашим замерам (с тремя взрослыми людьми в салоне) — за 10,4 секунды, что всех в салоне очень удивило. Заявленный средний расход топлива в смешанном цикле — 9 л на 100 км пути. Я уложился в 10.

15. Я читал, что настройкой шасси Geely занимались англичане, а управляемость у Атласа плохая. Схалтурили?

Я бы не стал упрекать инжириниговую компанию MIRA в браке, не зная, какую цель перед ними ставили. Возможно, главной идеей было сохранить энергоемкость подвески Атласа (она и впрямь хороша — как минимум не хуже, чем у автомобилей на платформе B0). А управляется ничуть не хуже прочих кроссоверов. В предельных режимах есть нюансы, но тут уже больше зависит от квалификации водителя, чем от автомобиля. И если хотите улучшить поведение автомобиля, для начала смените штатные шины. Возможно, этого вам и хватит.

16. В одном из роликов в интернете разнесли в пух и прах аудиосистему Атласа. Что скажете?

На моих ушах медведь не просто потоптался, а провел танцевальный марафон. Поэтому оценку аудиосистемы я доверил людям с музыкальным слухом и специальным образованием. Кровь из ушей ни у кого не текла. Звучание оценили как среднее, возможно — с «выпирающими» средними частотами. Замечу, что в тестовом автомобиле (комплектация «Люкс») стоит мультимедийная система Yandex Авто и шесть динамиков. Возможно, в версиях постарше и были какие-то проблемы.

17. Там же говорили, что у Geely Atlas плохое качество пластика в багажном отсеке, он быстро царапается, вытирается, выглядит неопрятно. Это так?

На пластике в багажнике тестового Атласа есть несколько царапинок и небольшая потертость, которые легко убрать при желании. А это машина, которую никто не жалел и не будет. Конечно, если вы возите в багажнике кроссовера кирпичи или дорожную плитку, он станет неопрятным.

18. Также говорят, что у Атласа «глючит» бесключевой доступ, машина не открывается в мороз и слякоть…

У нас таких проблем не было (впрочем, как и мороза с сыростью). В представительстве ответили, что подобные неисправности были на автомобилях первой партии из-за воздействия агрессивных реагентов. Конструкторы доработали дверные ручки, теперь проблемы нет.

19. Считается, что китайские машины очень плохо продаются на «вторичке». Атлас такой же?

Сегодня это уже не соответствует действительности. В первый год Geely Atlas теряет в процентах от стоимости больше, чем лидеры рынка, но потом сравнивается с ними и становится более ликвидным. Продать модель не так уж сложно — автомобиль хорошо зарекомендовал себя. Хотя наши покупатели по-прежнему предпочитают простые версии, а к «люксовым» относятся осторожнее.

20. Появится ли у нас рестайлинговая версия Атласа, которая уже продается в Китае с осени, будет на российском рынке Geely Atlas Pro, и если да, то не заменит ли эта модель обычный Атлас?

Рестайлинговый Атлас производить в Беларуси и продавать у нас не планируют (по крайней мере, пока), а Pro появится во второй половине 2021 года и некоторое время (недолго) эти модели будут выпускать и продавать параллельно.

И последний вопрос, который был первым в комментариях — «Совсем у Белджи плохо с реализацией?»

В 2019 году «Белджи» произвел больше 20 тысяч автомобилей и продал их на четверть миллиарда долларов. А Geely Atlas стал в Беларуси лидером класса SUV C. В 2020 году продажи в России выросли, несмотря на всем понятные условия. Конечно, и производителю, и дилерам хочется увеличить продажи. А кому не хочется?

Фото: Алексей Гущин