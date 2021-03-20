15 тыс. км с «китайцем»: десяток плюсов и три минуса

У кроссовера Geely Coolray трехцилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском и роботизированная коробка. Но минусы — не это.

За полгода, прожитых вместе ­с Кулреем, накопилось с десяток причин, чтобы купить такой автомобиль. И всего три, чтобы засомневаться в выборе.

Силовой агрегат

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У Кулрея вольвовский трехцилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском, адаптированный под 92‑й бензин. Меня, как и вас, заботит ресурс.

Опасения не беспочвенные: говорю как владелец французской машины с легендарным по своей ненадежности турбомотором EP6. К 90 000 км я уже столкнулся со всеми возможными проблемами, а главная из них — нагар на клапанах. Основные причины — некачественный бензин и чрезмерное количество масла в камере сгорания. Непосредственный впрыск усугубляет проблему, ведь наиболее уязвимые впускные клапаны не «омываются» потоком топлива из форсунок. Вот только низкое октановое число не означает, что бензин некачественный. Заправляйтесь на брендовых АЗС — и проблем не будет.

Чрезмерного расхода масла пока не замечено. За 10 000 км ушло 100–150 мл — достойный результат для турбомотора. Бачок стеклоомывателя маловат — всего 3,5 л. Заливать жидкость приходится часто.

С маслом иначе — EP6 конструктивно склонен к масложору. А что Coolray?

Я внимательно следил за уровнем масла в двигателе: расход на угар минимален — примерно 100–150 мл на 10 000 км. Притом что стрелка тахометра регулярно подбиралась к красной зоне — отличный результат!

Второй большущий плюс в том, что межсервисный интервал составляет как раз 10 000 км (а не привычные для многих 15 000 км). Правильная мера для такого нагруженного мотора: с трех цилиндров снято 150 л.с.!

В России не очень-то жалуют роботизированные коробки передач, предпочитая им классические автоматы. Но у некоторых моделей альтернативы попросту нет — например у Geely Coolray. У него 7-ступенчатый преселектив с мокрыми сцеплениями.

Даже на топливном насосе непосредственного впрыска есть дополнительный шумоизоляционный кожух. Но мотор все равно шумноват.

Коробка проявила себя достойно: нет подергиваний при переключениях в пробках, никакой задумчивости и ошибок в выборе передач. Согласованность с двигателем отличная. Единственное замечание: на непрогретой машине в мороз трогаться в горку следует осторожно — резкое нажатие на педаль акселератора приводит к рывку при старте. Если трансмиссия прогрета, автомобиль в тех же условиях ведет себя адекватнее.

Качество сборки и комплектующих

Geely Coolray производят на заводе «БелДжи» в Беларуси. Наш Coolray — из числа первых собранных там, ­поэтому проблемы с качеством были более-менее ожидаемыми. Они и проявились. К примеру, еще до первого ТО что-то развинтилось в сдвижном механизме подлокотника: он стал люфтить и греметь. Во время ТО‑1 крепеж протянули, и проблема ушла. Надеюсь, это не массовое явление.

Защита двигателя пластиковая, но дорожного просвета в 190 мм вполне достаточно для легкого бездорожья.

Передние колодки стерлись к 12 000 км пробега . Ого! Сервисмены говорят, что обычно они ходят в пределах 45–60 тысяч км. Либо врут, либо в ходе наших тестов мы переусердствовали с частыми интенсивными торможениями.

Один «сверчок» поселился где-то под обшивкой крыши в районе левой центральной стойки кузова. Но он пока в одиночестве: новых посторонних звуков не появилось, и это радует. А вот пластик временами поскрипывает на неровностях, особенно в морозные дни.

Для зимы — сгодится

Дистанционный запуск — штатное оснащение для всех версий. Двигатель заводится нажатием кнопки на брелоке с приличного расстояния (примерно до ста метров). Минус в том, что на ключе нет индикатора, по которому можно понять, сработала система или нет . У всех версий Кулрея предусмотрен пуск двигателя с кнопки, то есть нет необходимости вставлять ключ в замок зажигания. Это значит, что машина не заглохнет, когда вы до нее дойдете и откроете дверь. Удобно!

Мотор греется быстро. В минус 10 °C достаточно пяти-семи минут на стоянке или трех-четырех минут спокойной езды, и салон начинает наполняться теплым воздухом. Есть полный набор электрообогревов: руль, сиденья спереди и сзади, ­форсунки омывателя и зона покоя щеток.

В подполье багажника удобный органайзер, а под ним — докатка.

Где обслуживать? Сейчас у Geely уже 88 дилерских центров в 59 городах страны. Помните про сокращенный до 10 000 км интервал технического обслуживания? А теперь сопоставьте этот факт с ценами на ТО. В сервисном центре, где обслуживается тестовый автомобиль, владелец Кулрея выложил бы за первые 60 000 км (или 6 лет) вот столько: ТО‑1 12 687 руб.

ТО‑2 19 855 руб.

ТО‑3 18 343 руб.

ТО‑4 31 543 руб.

ТО‑5 12 686 руб.

ТО‑6 25 511 руб. В сумме больше 120 000 рублей! Для сравнения: обладатель соразмерного кроссовера Hyundai Creta 1.6 за аналогичный пробег потратит почти вдвое меньше.

Себе купил бы?

Да, но нет. Да, потому что по своим характеристикам это один из лучших автомобилей для современного городского жителя: удобный, маневренный и в меру комфортный. Но при условии, что за рулем активный водитель, который любит и умеет ездить быстро (не путать с опасным лавированием между рядами). Хотя Coolray не может похвастать отточенной управляемостью — да и где в городских условиях ею наслаждаться — зато порадует динамическими возможностями и хорошей согласованностью силового агрегата.

Трипкомпьютер почти не врет — расхождения с реальным расходом топлива в пределах погрешности. На трассе минимально достигнутые показания — 5,9 л на 100 км.

А нет, потому что лично мне уже важнее ездовой комфорт: плавность хода, тишина в салоне и равномерный разгон, который могут обеспечить вариатор или классический автомат. Старею?

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Подвеска у Кулрея жестковата, даже слегка тряская — транслирует в салон все мелкие неровности дороги. К этому можно привыкнуть, но стоит на время пересесть в более комфортную машину, как в голове всплывает вопрос: а что, так можно было?

В салон проникает изрядно дорожного шума. Гул от шипованных шин, к примеру. Если есть возможность ездить на «липучках», обязательно ею воспользуйтесь.

Камеры кругового обзора помогают не зацепить бордюр, но остановиться между парковочными столбиками так, чтобы пассажир открыл дверь, всё равно невозможно. Вот если бы изображению добавили разметку!

Запутал? Решающим аргументом, как обычно, будет цена: от 1 279 990 до 1 649 990 рублей в зависимости от комплектации. При этом уже в базовой версии есть круиз-контроль, датчики давления в шинах, задние парктроники с камерой и цветной сенсорный дисплей на 10,25 дюйма. Соотношение цена/оснащение — пожалуй, одно из лучших в классе. Осталось разобраться с личными приоритетами. И с надежностью, о которой ­всерьез можно говорить только после ­большого пробега.

Geely Coolray

Geely Coolray 1.5T (150 л.с.), P7, Флагшип Спорт

Изготовитель — СЗАО «БелДжи», Республика Беларусь

Год выпуска — 2019

В эксплуатации «За рулем» — с июля 2020 года

Пробег на момент отчета — 15 000 км

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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (8500–15 000) *

Расходы на содержание (8500–10 000 км) — 5360 ₽

Из них на бензин (АИ-92, средний расход 10,2 л/100 км) — 5360 ₽

Расходы на содержание (10 000–15 000 км) — 36 187 ₽

Из них на бензин (АИ-92, AИ-95, средний расход 10,5 л/100 км) — 23 500 ₽

ТО-15 000 — 12 687 ₽

Общие расходы — 41 547 ₽

Стоимость 1 км пробега (без учета ТО) — 6,39 (4,44) ₽ * Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско. Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

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