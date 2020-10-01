10 000 км с Geely Coolray: 5 главных вопросов

Geely Coolray базируется на модульной платформе BMA, которую китайцы разработали в сотрудничестве с Volvo (шведская марка с некоторых пор принадлежит Geely). Архитектура очень похожа на тележку CMA, что лежит в основе Volvo XC40.
Мотор у Кулрея тоже от Volvo: трехцилиндровый 1.5 серии GEP3 — с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Машину производят на заводе «БЕЛДЖИ» в Беларуси. Там этот двигатель выдает 177 л.с. и 255 Н·м крутящего момента. У нас же — 150 л.с. при таком же моменте.
Это по сути Volvo?
Во многом — да. Причем не только технически. Родство с «породистой» маркой чувствуется и внутри. Материалы отделки хороши, учитывая стоимость машины и сравнивая с материалами отделки салонов конкурентов по рынку. Пластик в верхней части передней панели мягкий. Некоторые элементы унифицированы с моделями Volvo: подрулевые рычажки, к примеру. Виртуальная приборка и потайная ниша в центральном тоннеле — как у шведов.
Как едет?
Почти как спорткар! Нет, правда. Если давить в пол, да вдобавок в спортрежиме, китайские шины неизвестного производителя шлифуют даже по сухому асфальту. Такой прыти не ожидал. Есть ощущение, что для России мотор дефорсировали на 27 л.с. лишь на бумаге.
Бодрому разгону способствует и коробка передач. У Кулрея хорошо настроенный 7-ступенчатый робот DCT с двумя сцеплениями (они, к слову, работают в масляной ванне и, как показывает опыт эксплуатации других моделей, надежнее «сухих» сцеплений).
Мотор шумноват, вибрации тоже присутствуют, но в меру. Три цилиндра, что от них требовать? Расход! У меня получилось 10,8 л на 100 км по городу, если при каждом старте нажимать педаль газа в пол или почти в пол. Около 9,3 л на сотню — если ездить спокойно. И около 8,5 л — на трассе. Не рекорд. А бак маловат: 45 литров. Хотя максимальный объем бензина, который мне удавалось впихнуть за одну заправку при раскаленной лампе низкого уровня топлива — 40 л. Реальный запас хода по трассе составляет около 500 км.
Чем выделяется?
Помимо бодрой динамики — просторным салоном. Особенно на втором ряду. Дорожный просвет тоже неплох по нынешним кроссоверным меркам: мы намерили под днищем 190 мм. Под задней балкой — 205 мм.
Выделяется Кулрей и богатым оснащением: в топовой версии Флагшип Cпорт (1 499 999 рублей) есть бесключевой доступ (причем сенсорный, а не с кнопками), двухзонный климат, круговой обзор, панорамная крыша, дистанционный запуск и даже автопарковщик.
А что смущает?
Тот же автопарковщик, к примеру, работает по особому алгоритму. Обычно, когда нужно запарковаться, приотпускаем тормоз, и машина начинает движение, а электроника лишь вращает руль. То есть мы контролируем процесс старта и в любой момент можем остановить автомобиль. В Geely не так. Чтобы Coolray сам запарковался, педали трогать нельзя (иначе система отключится). Нужно держать кнопку: машина будет трогаться, останавливаться, сменять передачу заднего хода на переднюю и, конечно, вращать руль. Вам остается только смотреть и нервничать, ведь вы вообще не участвуете в процессе. Впрочем, инцидентов при автопарковке пока не было.
Отмечу еще, что багажник маловат. Заявлено 330 л, а замеры по методике «За рулем» показали только 264 л. И полка плохо фиксируется при открытой пятой двери: стоит случайно задеть при погрузке, и ее втулки тут же вылетают из направляющих.
О чем еще следует знать?
Межсервисный интервал у Кулрея всего 10 000 км. Для турбомотора — это благо. Более того, на месте владельца, к пробегу 100 000 км я бы сократил этот интервал до 7,5 тысяч км. Это продлит жизнь турбине и двигателю в целом. Кстати, машине предстоит первое ТО. Расскажем о результатах в следующем отчете.
Пока же Geely Coolray, пожалуй, первый китайский автомобиль, который я рекомендую. Он не идеален, но по ряду параметров лучше конкурентов. И неплохо приспособлен для эксплуатации в городе. Да, главное — цена адекватная.
Geely Coolray
- Изготовитель — СЗАО «БЕЛДЖИ», Республика Беларусь
- Год выпуска — 2019
- В эксплуатации «За рулем» — с июля 2020 года
- Пробег на момент отчета — 10 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (8500–10 000 км)*, ₽
- Расходы на содержание 5360 ₽
- Из них на бензин (АИ-92, средний расход 10,2 л/100 км) 5360 ₽
- Стоимость 1 км пробега 3,57 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
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