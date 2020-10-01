10 000 км с Geely Coolray: 5 главных вопросов

Я еще никогда не ездил так долго на китайской машине. И приятно удивлен ей.

Geely Coolray базируется на модульной платформе BMA, которую китайцы разработали в сотрудничестве с Volvo (шведская марка с некоторых пор принадлежит Geely). Архитектура очень похожа на тележку CMA, что лежит в основе Volvo XC40.

Мотор у Кулрея тоже от Volvo: трехцилиндровый 1.5 серии GEP3 — с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Машину производят на заводе «БЕЛДЖИ» в Беларуси. Там этот двигатель выдает 177 л.с. и 255 Н·м крутящего момента. У нас же — 150 л.с. при таком же моменте.

Geely Coolray

Это по сути Volvo?

Во многом — да. Причем не только технически. Родство с «породистой» маркой чувствуется и внутри. Материалы отделки хороши, учитывая стоимость машины и сравнивая с материалами отделки салонов конкурентов по рынку. Пластик в верхней части передней панели мягкий. Некоторые элементы унифицированы с моделями Volvo: подрулевые рычажки, к примеру. Виртуальная приборка и потайная ниша в центральном тоннеле — как у шведов.

Производитель допускает 92‑й бензин. Смело для турбомотора! Пока только его и заливаю.

Как едет?

Почти как спорткар! Нет, правда. Если давить в пол, да вдобавок в спортрежиме, китайские шины неизвестного производителя шлифуют даже по сухому асфальту. Такой прыти не ожидал. Есть ощущение, что для России мотор дефорсировали на 27 л.с. лишь на бумаге.

Бодрому разгону способствует и коробка передач. У Кулрея хорошо настроенный 7-ступенчатый робот DCT с двумя сцеплениями (они, к слову, работают в масляной ванне и, как показывает опыт эксплуатации других моделей, надежнее «сухих» сцеплений).

Мотор шумноват, вибрации тоже присутствуют, но в меру. Три цилиндра, что от них требовать? Расход! У меня получилось 10,8 л на 100 км по городу, если при каждом старте нажимать педаль газа в пол или почти в пол. Около 9,3 л на сотню — если ездить спокойно. И около 8,5 л — на трассе. Не рекорд. А бак маловат: 45 литров. Хотя максимальный объем бензина, который мне удавалось впихнуть за одну заправку при раскаленной лампе низкого уровня топлива — 40 л. Реальный запас хода по трассе составляет около 500 км.

Впервые «подрастающее поколение» отказывается ездить на тестовой машине — подоконная линия высоко, и ребенку ничего не видно. Креплений Isofix два — оба на втором ряду. Вперед (там обзор лучше) такое кресло не поставить. Петли Isofix сильно зажаты набивкой сиденья, что затрудняет установку кресла. Пришлось купить за 150 рублей на Aliexpress вот такие расширители.

Чем выделяется?

Чтобы автопарковщик делал свое дело, достаточно держать кнопку. Педали трогать не нужно.

Помимо бодрой динамики — просторным салоном. Особенно на втором ряду. Дорожный просвет тоже неплох по нынешним кроссоверным меркам: мы намерили под днищем 190 мм. Под задней балкой — 205 мм.

Выделяется Кулрей и богатым оснащением: в топовой версии Флагшип Cпорт (1 499 999 рублей) есть бесключевой доступ (причем сенсорный, а не с кнопками), двухзонный климат, круговой обзор, панорамная крыша, дистанционный запуск и даже автопарковщик.

Под пассажирским сиденьем — слот для карты памяти, на нее с фронтальной камеры (она расположена над логотипом) ведется видеозапись. Но не спешите убирать в ящик свой видеорегистратор — лучше поставьте его на заднее стекло.

А что смущает?

Тот же автопарковщик, к примеру, работает по особому алгоритму. Обычно, когда нужно запарковаться, приотпускаем тормоз, и машина начинает движение, а электроника лишь вращает руль. То есть мы контролируем процесс старта и в любой момент можем остановить автомобиль. В Geely не так. Чтобы Coolray сам запарковался, педали трогать нельзя (иначе система отключится). Нужно держать кнопку: машина будет трогаться, останавливаться, сменять передачу заднего хода на переднюю и, конечно, вращать руль. Вам остается только смотреть и нервничать, ведь вы вообще не участвуете в процессе. Впрочем, инцидентов при автопарковке пока не было.

Отмечу еще, что багажник маловат. Заявлено 330 л, а замеры по методике «За рулем» показали только 264 л. И полка плохо фиксируется при открытой пятой двери: стоит случайно задеть при погрузке, и ее втулки тут же вылетают из направляющих.

Полку можно положить на колесные арки. Получается двухуровневый багажный отсек — удобно. Багажника хватит для семейного променада до ближайшего парка, но для путешествий маловат. Лучше заранее присмотреть бокс на крышу.

О чем еще следует знать?

Межсервисный интервал у Кулрея всего 10 000 км. Для турбомотора — это благо. Более того, на месте владельца, к пробегу 100 000 км я бы сократил этот интервал до 7,5 тысяч км. Это продлит жизнь турбине и двигателю в целом. Кстати, машине предстоит первое ТО. Расскажем о результатах в следующем отчете.

Пока же Geely Coolray, пожалуй, первый китайский автомобиль, который я рекомендую. Он не идеален, но по ряду параметров лучше конкурентов. И неплохо приспособлен для эксплуатации в городе. Да, главное — цена адекватная.

Geely Coolray

Изготовитель — СЗАО «БЕЛДЖИ», Республика Беларусь

Год выпуска — 2019

В эксплуатации «За рулем» — с июля 2020 года

Пробег на момент отчета — 10 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (8500–10 000 км)*, ₽

Расходы на содержание 5360 ₽

5360 ₽ Из них на бензин (АИ-92, средний расход 10,2 л/100 км) 5360 ₽

5360 ₽ Стоимость 1 км пробега 3,57 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

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