Новый китайский кроссовер: это Volvo на треть — журнал За рулем

Новый китайский кроссовер: это Volvo на треть

Двигатель Geely Coolray устанавливается и на кроссовер Volvo XC40. Но у «китайца» он доработан местными специалистами.

Geely Coolray
Geely Coolray

Geely > Coolray

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Платформа BMA (B-segment modular architecture), на которой построен субкомпактный китайский кроссовер, разрабатывалась при участии шведских специалистов и будет использоваться также для автомобилей Volvo.

Эксперт «За рулем» сравнил Geely Coolray и Volvo XC40 по четырем параметрам: платформа, двигатель, коробка и салон.

  • Учитывая, что платформа пока используется для одного кроссовера Geely и для одного кроссовера Volvo, можно предположить сотворчество шведских и китайских инженеров. Будем считать, что по этому параметру Coolray — наполовину Volvo.
  • Двигатель, конечно, взят у шведского кроссовера XC40, но китайские инженеры доработали его, причем в лучшую сторону. Во-первых, его дефорсировали со 177 до 150 л.с., что должно увеличить ресурс 3-цилиндрового мотора. Во-вторых, двигатель приспособили для работы на 92-м бензине, а в-третьих, межсервисный интервал сократили до 10 000 км. Доработки заметно отражаются на эксплуатационных характеристиках, заставляя взглянуть на двигатель иначе. Условно решим, что мотор стал китайским на треть.

  • К роботизированной коробке передач Volvo отношения не имеет. 7DCT с двумя сцеплениями был разработан специалистами Geely в партнерстве с инженерами немецкой компании LuK. Робот получился, как говорят, надежным.
  • Салон Кулрея создавался с оглядкой на европейские стандарты, что сразу заметно по упругому пластику и отлично спроектированным креслам, которые напоминают вольвовские. Это важные детали, отличающие интерьеры машин той или иной части света. Салон получился одним из лучших в классе, а значит можно признать 50-процентную заслугу Volvo.

В итоге средний процент схожести Geely Coolray с Volvo (50+30+0+50 / 4) оказался чуть более 32,5% — практически треть. Остальное выполнено в лучших традициях Азии: множество электронных систем по привлекательной цене.

Подробности сравнения нового Geely Coolray с Volvo, а также выводы эксперта — в майском выпуске журнала «За рулем» (скоро в продаже).

Фото: Geely

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