Новый китайский кроссовер: это Volvo на треть

Самоизоляция заставила рынок труда приспосабливаться к экстремальным условиям. Но это не значит, что найти подработку сейчас сложно. Герои нашего материала на личном примере доказали: была бы своя машина — варианты найдутся.
Бытует мнение, что АВТОВАЗ до сих пор выпускает все ту же Ниву, что и сорок лет назад, периодически проводя несущественную модернизацию. Эксперты «За рулем» выяснили, что это не так: изменения есть, и заметные. Но, скорее всего, последние в истории этой машины.
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