Новые китайские турбомоторы: стал известен их ресурс

Зарубежные лаборатории китайцам необходимы: так проще переманивать кадры из компаний с мировым именем. Переехать в Китай даже за хорошие деньги соглашаются единицы, а работать на родине — пожалуйста.
Наддуем и переключим
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В Бирмингеме (Великобритания) расположен центр исследований и разработок компании Changan. А еще такие центры есть в Италии, Японии и США (помимо нескольких в Китае). Компания входит в число крупнейших автопроизводителей в Китае, а государственная форма собственности гарантирует стабильность. Цель на 2020 год — сделать 4 млн автомобилей, как под собственной маркой, так и в составе СП с иностранцами.
На российском рынке Changan занимает скромную позицию среди китайских производителей, зато показывает хорошую динамику: за последние четыре года продажи выросли в пять раз. Сегодня в российской линейке два компактных кроссовера, среднеразмерный и крупный. Причем последние — с турбомоторами.
В Англии компания показала новые двигатели и коробку передач. Формат презентации выбрали интересный: поэтапная разборка агрегатов с комментариями разработчиков.
Для снижения массы применяются алюминий и пластик: двигатель серии NE сбросил 14 кг относительно мотора предыдущего поколения сопостовимого объема — Н‑серии. В России к ней относится атмосферник 1.6 на CS35.
Для снижения массы применяются алюминий и пластик: двигатель серии NE сбросил 14 кг относительно мотора предыдущего поколения сопостовимого объема — Н‑серии. В России к ней относится атмосферник 1.6 на CS35.
Масляный поддон просчитан, чтобы не допустить масляного голодания мотора при кренах до 45 градусов в любом направлении.
Масляный поддон просчитан, чтобы не допустить масляного голодания мотора при кренах до 45 градусов в любом направлении.
Турбо 1,5
В семействе BlueCore (линейка турбомоторов с непосредственным впрыском топлива опять-таки собственной разработки) уже появились наддувные моторы объемом 1,4 и 2,0 л. Ждет запуска и готовый 1.2 Турбо. Но в этот раз показывали самую свежую версию — объемом 1,5 л. Инженеры смотрят на перспективу: агрегат адаптирован для гибридов любого типа.
Решения — актуальные: турбина Twinscroll, пластмассовые впуск и крышка ГБЦ, электронный перепускной клапан. Форсунки меняются по отдельности, точка впрыска топлива в цилиндре расположена сбоку. Привод ГРМ цепной, а цепь поставляет именитый BorgWarner.
А вот что-то новенькое для китайских двигателей: масляный насос переменной производительности с электронным управлением и рекомендацией использовать масло 0W20 для снижения потерь на трение и расход топлива (до 1,5%).
Почти на всех деталях мотора Changan, что я брал в руки, стояло клеймо этой марки. Имена европейских грандов — только на паре электронных блоков, турбине (Garrett) и форсунках (Bosch). Уходят времена, когда китайские машины ездили на лицензионных или «допиленных по месту» японских двигателях.
Почти на всех деталях мотора Changan, что я брал в руки, стояло клеймо этой марки. Имена европейских грандов — только на паре электронных блоков, турбине (Garrett) и форсунках (Bosch). Уходят времена, когда китайские машины ездили на лицензионных или «допиленных по месту» японских двигателях.
Семиступенчатый преселективный робот тоже собственной разработки, но на сцеплениях и блоке управления гидравликой есть клеймо BorgWarner. Конструкция «мокрая»: иная в условиях адских китайских пробок не выживет. Не забыли и об отдельном радиаторе охлаждения, что правильно.
Ресурс
Китайцы открыто говорят об очень важных для обычного потребителя вещах. Расчетный ресурс двигателя составляет 240 000 км — столько он должен гарантированно пройти. Пройдет ли? Покажет только практика. Масло в роботизированной коробке Changan рекомендует менять каждые 60 000 км. Попробуйте вытянуть нечто подобное у европейцев, японцев или корейцев — ни слова не скажут!
Сверху на преселективе хорошо виден цилиндр сменного масляного фильтра высокого давления. Внутри коробки стоит еще один.
Сверху на преселективе хорошо виден цилиндр сменного масляного фильтра высокого давления. Внутри коробки стоит еще один.
В России турбомотор 1.5 с прошивкой на 143 л.с. и 210 Н·м ставится на последней новинке Чангана — кроссовере CS55, цены на который объявили под конец года (1,27–1,47 млн рублей). В паре с ним работает шестиступенчатый автомат: робот до нас еще не добрался. В Бирмингеме недолго проехался на Чангане CS35 Plus с преселективом. Как и на других «китайцах» (в частности, Хавейле F7), он отличается чрезмерной задумчивостью. Старые автоматы пока шустрее! Так что программу управления еще придется править, чтобы коробка смогла реализовать свои конструктивные преимущества.
Игра в кубики
В отличие от Чангана, ее соперник Geely — компания частная. В Европе с ней уже неплохо знакомы, ведь ей принадлежит шведская марка Volvo и британский Lotus. А также — малазийский Proton и недавно запущенный в Китае бренд Lynk&Co, который призван занять нишу между автомобилями Geely и Volvo: эдакий полупремиум с фокусом на инновации в сфере мультимедиа и силовых агрегатов.
Geely Coolray китайцы не стесняются сравнивать с Мерседесом GLA: говорят, что их машина просторнее и мощнее. В числе соперников, которых обходит по моменту и мощности мотор 1.5 турбо, были указаны двигатели В38 (BMW), М270 (Mercedes) и ЕА211 (VW). На бумаге всё круто — осталось доказать реальной скоростью и надежностью.
Geely Coolray китайцы не стесняются сравнивать с Мерседесом GLA: говорят, что их машина просторнее и мощнее. В числе соперников, которых обходит по моменту и мощности мотор 1.5 турбо, были указаны двигатели В38 (BMW), М270 (Mercedes) и ЕА211 (VW). На бумаге всё круто — осталось доказать реальной скоростью и надежностью.
Раз Volvo в числе «подданных», значит в распоряжении Geely есть модульные платформы CMA и SPA для средних и крупных автомобилей соответственно. Кроме того, китайцы разработали масштабируемую архитектуру BMA для компактных моделей. Руководитель проекта, как несложно догадаться, — швед, и помощь Volvo в этой работе очевидна. Но до самой «тележки» шведам пока дела нет: их самая маленькая модель XC40 базируется на платформе CMA. Когда еще дойдет дело до какого-нибудь XC20…
На платформе BMA будут выпускать машины с турбомоторами объемом литр и полтора, мощностью 136–177 л.с. Альтернативой ручной коробке станет, как и у Чангана, семиступенчатый робот. «Мокрый» преселектив разработали вместе с Volvo на компонентах немецкой компании Luk. Инженеры Geely солидарны с коллегами из Чангана — сухие сцепления в Китае не выживут.
На платформе BMA предполагается строить автомобили под брендами Geely, Lynk&Co и Proton. Она позволяет создавать любой из популярных типов кузова (седан, хэтчбек, универсал, кроссовер, вэн) и использовать все типы гибридных силовых установок. Заявленное ограничение одно и аналогично фольксвагеновской платформе MQB: фиксировано расстояние от оси переднего колеса до педалей.
На платформе BMA предполагается строить автомобили под брендами Geely, Lynk&Co и Proton. Она позволяет создавать любой из популярных типов кузова (седан, хэтчбек, универсал, кроссовер, вэн) и использовать все типы гибридных силовых установок. Заявленное ограничение одно и аналогично фольксвагеновской платформе MQB: фиксировано расстояние от оси переднего колеса до педалей.
Машины на архитектуре BMA обещают напичкать современными решениями в области коммуникаций и водительских ассистентов. А шведы наверняка научат их прилично ехать. Не говоря уже о внедрении систем безопасности.
Цены и модели
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Так что планы глобальных продаж уже не выглядят утопией. Достанется и нам. На текущий год запланировано знакомство россиян с двумя «китайскими Volvo». Первая премьера — кроссовер Geely Coolray: он создан на платформе BMA. А к концу года ожидается кросс-купе FY11. «Тележка» СМА и силовые установки у него от Volvo XC40, а кузов повеселее — это уже китайский Volvo без всяких кавычек.
Но и цена будет недетская. Впрочем, Geely, Haval и примкнувший к ним GAC начали приучать нас, что китайский автомобиль может стоить намного больше миллиона, а то и два с хвостиком. Некоторых такие ценники уже не смущают.
Обидно за наших. По техническому уровню современные китайские автомобили уже не уступают европейским, корейским или японским моделям. А для российских флагманов продолжают модернизировать древние атмосферники и очень гордятся, когда в паре с ними появляется импортный вариатор Jatco или автомат Punch. Надо идти дальше, ведь без прогресса нет будущего. Китайцы это понимают.
Фото: фирмы-производители