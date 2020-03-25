Новые китайские турбомоторы: стал известен их ресурс

Китайские турбомоторы и роботы сегодня разрабатываются в Европе. «За рулем» проверил это на месте производства.

Зарубежные лаборатории китайцам необходимы: так проще переманивать кадры из компаний с мировым именем. Переехать в Китай даже за хорошие деньги соглашаются единицы, а работать на родине — пожалуйста.

Наддуем и переключим

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В Бирмингеме (Великобритания) расположен центр исследований и разработок компании Changan. А еще такие центры есть в Италии, Японии и США (помимо нескольких в Китае). Компания входит в число крупнейших автопроизводителей в Китае, а государственная форма собственности гарантирует стабильность. Цель на 2020 год — сделать 4 млн автомобилей, как под собственной маркой, так и в составе СП с иностранцами.

На российском рынке Changan занимает скромную позицию среди китайских производителей, зато показывает хорошую динамику: за последние четыре года продажи выросли в пять раз. Сегодня в российской линейке два компактных кроссовера, среднеразмерный и крупный. Причем последние — с турбомоторами.

В Англии компания показала новые двигатели и коробку передач. Формат презентации выбрали интересный: поэтапная разборка агрегатов с комментариями разработчиков.

Для снижения массы применяются алюминий и пластик: двигатель серии NE сбросил 14 кг относительно мотора предыдущего поколения сопостовимого объема — Н‑серии. В России к ней относится атмосферник 1.6 на CS35.

Масляный поддон просчитан, чтобы не допустить масляного голодания мотора при кренах до 45 градусов в любом направлении.

Турбо 1,5

В семействе BlueCore (линейка турбомоторов с непосредственным впрыском топлива опять-таки собственной разработки) уже появились наддувные моторы объемом 1,4 и 2,0 л. Ждет запуска и готовый 1.2 Турбо. Но в этот раз показывали самую свежую версию — объемом 1,5 л. Инженеры смотрят на перспективу: агрегат адаптирован для гибридов любого типа.

Решения — актуальные: турбина Twinscroll, пластмассовые впуск и крышка ГБЦ, электронный перепускной клапан. Форсунки меняются по отдельности, точка впрыска топлива в цилиндре расположена сбоку. Привод ГРМ цепной, а цепь поставляет именитый BorgWarner.

А вот что-то новенькое для китайских двигателей: масляный насос переменной производительности с электронным управлением и рекомендацией использовать масло 0W20 для снижения потерь на трение и расход топлива (до 1,5%).

Почти на всех деталях мотора Changan, что я брал в руки, стояло клеймо этой марки. Имена европейских грандов — только на паре электронных блоков, турбине (Garrett) и форсунках (Bosch). Уходят времена, когда китайские машины ездили на лицензионных или «допиленных по месту» японских двигателях.

Семиступенчатый преселективный робот тоже собственной разработки, но на сцеплениях и блоке управления гидравликой есть клеймо BorgWarner. Конструкция «мокрая»: иная в условиях адских китайских пробок не выживет. Не забыли и об отдельном радиаторе охлаждения, что правильно.

Ресурс

Китайцы открыто говорят об очень важных для обычного потребителя вещах. Расчетный ресурс двигателя составляет 240 000 км — столько он должен гарантированно пройти. Пройдет ли? Покажет только практика. Масло в роботизированной коробке Changan рекомендует менять каждые 60 000 км. Попробуйте вытянуть нечто подобное у европейцев, японцев или корейцев — ни слова не скажут!

Сверху на преселективе хорошо виден цилиндр сменного масляного фильтра высокого давления. Внутри коробки стоит еще один.

В России турбомотор 1.5 с прошивкой на 143 л.с. и 210 Н·м ставится на последней новинке Чангана — кроссовере CS55, цены на который объявили под конец года (1,27–1,47 млн рублей). В паре с ним работает шестиступенчатый автомат: робот до нас еще не добрался. В Бирмингеме недолго проехался на Чангане CS35 Plus с преселективом. Как и на других «китайцах» (в частности, Хавейле F7), он отличается чрезмерной задумчивостью. Старые автоматы пока шустрее! Так что программу управления еще придется править, чтобы коробка смогла реализовать свои конструктивные преимущества.

Игра в кубики

В отличие от Чангана, ее соперник Geely — компания частная. В Европе с ней уже неплохо знакомы, ведь ей принадлежит шведская марка Volvo и британский Lotus. А также — малазийский Proton и недавно запущенный в Китае бренд Lynk&Co, который призван занять нишу между автомобилями Geely и Volvo: эдакий полупремиум с фокусом на инновации в сфере мультимедиа и силовых агрегатов.

Geely Coolray китайцы не стесняются сравнивать с Мерседесом GLA: говорят, что их машина просторнее и мощнее. В числе соперников, которых обходит по моменту и мощности мотор 1.5 турбо, были указаны двигатели В38 (BMW), М270 (Mercedes) и ЕА211 (VW). На бумаге всё круто — осталось доказать реальной скоростью и надежностью.

Раз Volvo в числе «подданных», значит в распоряжении Geely есть модульные платформы CMA и SPA для средних и крупных автомобилей соответственно. Кроме того, китайцы разработали масштабируемую архитектуру BMA для компактных моделей. Руководитель проекта, как несложно догадаться, — швед, и помощь Volvo в этой работе очевидна. Но до самой «тележки» шведам пока дела нет: их самая маленькая модель XC40 базируется на платформе CMA. Когда еще дойдет дело до какого-нибудь XC20…

На платформе BMA будут выпускать машины с турбомоторами объемом литр и полтора, мощностью 136–177 л.с. Альтернативой ручной коробке станет, как и у Чангана, семиступенчатый робот. «Мокрый» преселектив разработали вместе с Volvo на компонентах немецкой компании Luk. Инженеры Geely солидарны с коллегами из Чангана — сухие сцепления в Китае не выживут.

На платформе BMA предполагается строить автомобили под брендами Geely, Lynk&Co и Proton. Она позволяет создавать любой из популярных типов кузова (седан, хэтчбек, универсал, кроссовер, вэн) и использовать все типы гибридных силовых установок. Заявленное ограничение одно и аналогично фольксвагеновской платформе MQB: фиксировано расстояние от оси переднего колеса до педалей.

Машины на архитектуре BMA обещают напичкать современными решениями в области коммуникаций и водительских ассистентов. А шведы наверняка научат их прилично ехать. Не говоря уже о внедрении систем безопасности.

Цены и модели

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Так что планы глобальных продаж уже не выглядят утопией. Достанется и нам. На текущий год запланировано знакомство россиян с двумя «китайскими Volvo». Первая премьера — кроссовер Geely Coolray: он создан на платформе BMA. А к концу года ожидается кросс-купе FY11. «Тележка» СМА и силовые установки у него от Volvo XC40, а кузов повеселее — это уже китайский Volvo без всяких кавычек.

Но и цена будет недетская. Впрочем, Geely, Haval и примкнувший к ним GAC начали приучать нас, что китайский автомобиль может стоить намного больше миллиона, а то и два с хвостиком. Некоторых такие ценники уже не смущают.

Обидно за наших. По техническому уровню современные китайские автомобили уже не уступают европейским, корейским или японским моделям. А для российских флагманов продолжают модернизировать древние атмосферники и очень гордятся, когда в паре с ними появляется импортный вариатор Jatco или автомат Punch. Надо идти дальше, ведь без прогресса нет будущего. Китайцы это понимают.

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