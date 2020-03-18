Кроссовер Geely Coolray: известны цены и комплектации

Автомобиль будет представлен на российском рынке в четырех версиях. Однако базовая Comfort появится в продаже чуть позже.

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Продажи новой модели Geely начнутся 27 марта 2020 года, но тест-драйв на любой из версий Geely Coolray можно пройти уже сейчас, как и сделать предзаказ. 26 марта планировалось провести онлайн трансляцию запуска нового автомобиля, однако из-за эпидемии коронавируса ее отменили.

Цены на базовую версию пока держат в секрете, а вот следующая за ней комплектация Luxury обойдется в 1 289 999 рублей. В этой версии у автомобиля светодиодная оптика, а приборная панель и некоторые детали интерьера отделаны экокожей.

В оснащение этой комплектации входят регулировка руля по высоте и углу наклона, механическая регулировка сидений водителя и пассажира, 18-дюймовые колеса, пакет теплых опций, включающий подогрев руля и задних сидений, бесключевой доступ в салон, климат-контроль, панорамная крыша с люком, а также платформа MirrorLink, позволяющая подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями прямо в автомобиле.

За версию Flagship попросят 1 449 999 рублей, она дополнена тормозными суппортами красного цвета и декоративной отделкой со вставками в стиле «карбон». В отделке салона используются металлизированные вставки, а стильная подсветка повторяет скульптурные линии задних фонарей. Кроссовер в этой комплектации оборудован 7-дюймовой цифровой приборной панелью, светодиодными фарами и дистанционным запуском двигателя. За безопасность автомобиля отвечают шесть подушек безопасности, система автоматической парковки, камера кругового обзора 360˚ и функция контроля слепых зон.

Топовая комплектация Flagship Sport стоит 1 499 999 рублей. Внешне она несколько отличается от остальных — крыша в автомобиле черного цвета, есть спортивный спойлер с эмблемой “S” и черные накладки на боковые зеркала в стиле «карбон».

В России кроссовер Geely Coolray оснащается 1,5-литровым турбомотором, мощностью 150 л.с. (разработанным совместно с Volvo) и семиступенчатым роботом.

Во всех комплектациях кроссовера есть электромеханический стояночный тормоз с функцией удержания и система помощи при движении под уклон.

В основе Geely Coolray лежит новая модульная платформа BMA, которая была разработана международной командой инженеров из исследовательских центров R&D Geely, разбросанных по всему миру.

Напомним, название модели складывается из двух английских слов (cool — классный, клёвый и ray — луч, проблеск), а удвоенная « o » символизирует полную новых открытий бесконечность. Подробнее об автомобиле читайте в материале нашего автора.



Фото: Geely