Кроссовер Geely Coolray: известны цены и комплектации

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Турбонаддувными двигателями оснащается все больше автомобилей по всему миру. При этом многие наши автолюбители до сих пор остаются во власти предрассудков, считая такие моторы ненадежными. Эксперт «За рулем» утверждает: это давно не так!
Мы взяли близкие версии машин: новейшая Hyundai Sonata и популярные Kia Optima и Toyota Camry — все с бензиновыми атмосферниками рабочим объемом 2,4–2,5 л и мощностью 180–188 л.c. И цены — близкие: 1,8–2,2 млн рублей.
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