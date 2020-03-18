Geely Coolray: первый тест-драйв компактного кроссовера

«За рулем» протестировал его на дорогах Санкт-Петербурга и окрестностей. Понравился.

Специально для России? Почти

Материалы по теме Geely начала прием заказов на новый кроссовер

Coolray длиной 4,3 м занял положение самого компактного кроссовера китайской фирмы. Он построен на новой модульной платформе BMA, которую в ближайшем будущем примерит Volvo XC20 (шведская фирма принадлежит китайскому концерну Geely).

Платформа эта подразумевает переднюю подвеску Макферсон и заднюю упругую балку. Привод — только передний. В Китае машины с трансмиссией 4х4 пользуются ограниченным спросом, и разрабатывать полноприводную версию ради России в Geely не стали. При этом впервые в истории марки прототипы испытывали в том числе и на наших дорогах.

По итогам тестов было принято решение изменить форму переднего бампера — китайцы увеличили площадь воздухозаборников и сделали более эффективным охлаждение тормозов. Еще бы пересмотреть настройки подвески, сделав ее чуть мягче: сейчас даже скромные с виду неровности не остаются незамеченными для экипажа, что уж говорить о крупных выбоинах. Особенно сильно тряска ощущается на заднем ряду. Все это сопровождается довольно-таки громкими стуками при работе подвески.

А какой мотор?

На российский рынок Coolray будут поставлять с трехцилиндровым бензиновым турбомотором . Он разработан в Volvo (правда, шведы свои машины с этим двигателем в России не предлагают), но отличается иным софтом. Ради попадания в выгодную налоговую категорию его мощность снижена со 177 до 150 л.с. Алюминиевый блок цилиндров, непосредственный впрыск, заявленный ресурс — минимум 300 000 км. Причем производитель допускает использование 92-го бензина.

Как он едет? Столь бурной динамики на автомобилях этого сегмента еще поискать (разве что Skoda Karoq). Чуть придавил акселератор, и Geely уносится вперед. На разгон до сотни ему требуется 7,9 с. Максимальная скорость — 190 км/ч. Отличные показатели для компактного кроссовера. Динамика, пожалуй, даже избыточна. Тяги столько, что если под колесами не сухой, а мокрый асфальт, то колеса пускаются в пробуксовку даже при аккуратном педалировании. Кроме того, смущает высокий расход топлива. Заявленные 7,4 л/100 км в смешанном цикле далеки от реальности. В городской сутолоке Coolray съедал «пятнашку», а средний за весь тест расход составил 11,2 л/100 км. По крайней мере, столько показывал бортовой компьютер.

Материалы по теме Кроссовер Geely Coolray: известны цены и комплектации В тандеме с мотором выступает семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями (механической коробки нет и не предвидится). Работает связка мотор-коробка передач на твердую четверку. Переключается робот плавно и прогнозируемо. И все же в жестком городском трафике он нет-нет, да и дернется. Среди автовладельцев бытует мнение, что китайским машинам свойственна отвратительная управляемость. Мол, на их фоне даже отечественные автомобили неплохо рулятся. Такое положение вещей было актуальным лет пять тому назад. Но с тех пор многое изменилось. И Coolray тому подтверждение — особых поводов для критики машина не дает. Кроссовер легко, если не сказать — бойко, заныривает в повороты разной крутизны и проходит их с похвальной стабильностью. Крены невелики, на руле — адекватное усилие. Geely охотно реагирует и на нажатие педали акселератора. Поведение машины хорошо прогнозируемо.

На бездорожье лучше не соваться? Тестовый маршрут не подразумевал выезда на бездорожье, но я все же не удержался и съехал с асфальта. Клиренс в 190 мм (это по моим измерениям — фирма заявляет о 196 мм) позволяет уверенно ехать по сложному рельефу. И все же пару раз я чиркнул грунт передним бампером — уж больно скромен угол въезда (всего 18°). Особо отметим классную настройку электроники, которая умеет имитировать переднюю межколесную блокировку: диагональное вывешивание Geely преодолевал без проблем. All inclusive Знакомство с салоном начал со второго ряда — очень уж хотелось проверить уверения китайцев о беспрецедентном для В-кроссовера просторе. И действительно, места там хватает — двое взрослых усядутся с комфортом. И с опциями все в порядке: двухступенчатый обогрев сидений, USB-разъем, подлокотник, стеклоподъемники с автодоводчиками — достойные условия. Но за рулем все же сидится лучше. Тут еще и приятный дизайн, качественная отделка, классная эргономика. Особенно порадовало водительское сиденье: выверенный профиль, хорошая боковая поддержка, оптимальная жесткость набивки, электрорегулировки — в таком кресле можно провести сутки без намека на усталость.

По оснащенности Coolray обставляет китайских одноклассников и мало в чем уступает именитым конкурентам: обогрев руля, климат-контроль, система кругового обзора, виртуальная приборка, мультимедиасистема с 10,25-дюймовым экраном HD-разрешения, панорамная крыша с люком. А главная фишка — встроенный видеорегистратор («кино» записывается с фронтальной камеры). На этом фоне отсутствие штатной навигации и протокола Apple CarPlay (Android Auto можно подключить через Mirror Link) кажется досадным недоразумением. Понятно, что многое из перечисленного входит в топовую комплектацию Flagship Sport. Но и базовая версия Comfort будет отнюдь не бедной. В частности, для нее анонсированы светодиодные ходовые огни.

Наш прогноз В список конкурентов Кулрея можно занести Chery Tiggo 4 и Changan CS35 Plus. Но после более близкого знакомства новый Geely можно поставить на одну доску и с более статусными Hyundai Creta и Kia Seltos.

Фото: Geely