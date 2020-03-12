Нет «отвертке»: Geely Coolray для России будут делать по полному циклу

На заводе в Беларуси хотят перейти от сборки кроссовера из машинокомплектов к производству со сваркой и окраской кузовов.

Материалы по теме Geely начала прием заказов на новый кроссовер

Новый китайский кроссовер должен появиться на российском рынке 25 марта. Версии для России белорусское предприятие «БелДжи» начало собирать в январе, и уже тогда в планах был перевод производства на полный цикл при условии, что модель окажется востребованной.

По данным директора «БелДжи» Геннадия Свидерского, которого цитирует ресурс китайские-автомобили.рф, в Беларуси в первые дни продаж покупателей нашли около 200 автомобилей из 300, выпущенных в первой партии. Остальные машины достались российским дилерам марки.

Переход к полному технологическому циклу должен произойти в течение 2020 года. Запланированный годовой объем выпуска Geely Coolray на заводе составляет 2000 автомобилей. Сейчас сборка приостановлена — конвейер вовремя не получил комплектующие из Китая, задержка связана с эпидемией коронавируса. Однако, по заверениям руководства, во второй половине месяца производство возобновится.