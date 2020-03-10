Недешевый «китаец»: российские цены на Geely Coolray

Лада Веста с вариатором и большим перегрузом: она едет бодро! Задача была простая: понять, как поедет груженая Lada Vesta SW Cross, как сработают 113-сильный мотор в паре с вариатором при разгоне, не превратится ли Веста в тыкву. Мы поездили на машине с кирпичами, а потом без них. Рассказываем, что из этого вышло. Блог Петра Меньших: Toyota RAV4 против Kia Sportage Было интересно узнать, есть ли в Тойота РАВ4 что-нибудь запредельное (так утверждает реклама), кроме цены. Для сравнения мы вызвали одного из лидеров продаж — Киа Спортейдж. Градиент, фактура, тактильность... — дизайнеры тестируют Volvo Так мы на машины еще не смотрели. И это странно! Ведь автомобиль — это не только (и даже не столько) двигатель с подвеской, сколько дизайн. Внешность машины либо радует нас много лет, либо мы, взявшись в салоне за ручку двери новой модели, даже не хотим открывать ее — настолько неказисто выглядит эта ручка, что уже неважно, что там внутри будет.