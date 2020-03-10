Недешевый «китаец»: российские цены на Geely Coolray — журнал За рулем

Недешевый «китаец»: российские цены на Geely Coolray

В Сети появились фотографии кроссовера, сделанные в одном из российских дилерских центров марки.

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Официальный прайс на Geely Coolray пока не опубликован, но ресурс китайские-автомобили.рф разместил фотографию из автосалона в Орле, на которой видна цена в 1 449 990 рублей. Во столько оценивается комплектация Flagship, включающая зимний пакет, бесключевой доступ, круиз-контроль, круговой обзор, климат-систему, цифровую приборную панель, мультимедийный центр с тачскрином на 10,25 дюйма и шестью динамиками, видеорегистратор, автопарковщик, систему контроля слепых зон, панорамную крышу с люком, светодиодную оптику и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Более дорогая версия Flagship Sport отличается двухцветной отделкой салона и кузова, корпусами зеркал «под карбон», спойлером и колесными дисками на 18 дюймов. В обоих исполнениях переднеприводному кроссоверу, построенному на созданной в содружестве с Volvo платформой BMA, положен трехцилиндровый двигатель в 150 л.с., сочетаемый с 7-ступенчатым роботом. В Белоруссии, где эти автомобили собираются из китайских машинокомплектов, в списке комплектаций присутствует еще и базовая версия Comfort.

Представитель бренда Geely в России:

— Мы не готовы подтвердить опубликованные цифры — официальные цены на автомобили Geely Coolray будут озвучены в конце марта. Подготовка к появлению модели в России идет по плану, и на данный момент нет предпосылок, что запуск продаж Coolray в России ждут какие-то сложности.

Не подтверждает российский офис и информацию о якобы отсутствии Одобрения типа транспортного средства на автомобили белорусской сборки, что могло бы привести к невозможности выдачи ПТС. Представитель марки отметил, что ОТТС получено, а данные о его отсутствии могли появиться, предположительно, ввиду задержек в работе сайта Росстандарта. Ожидается, что российский прайс на новинку будет опубликован 26 марта.

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