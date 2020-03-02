Geely начала прием заказов на новый кроссовер
Новинка Coolray для Российского рынка от Geely предлагается пока в двух богатых комплектациях.
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В России появились первые кроссоверы Geely Coolray, которые уже можно заказать в одной из двух топовых комплектаций — Flagship и Flagship Sport, которые отличаются внешним оформлением и настройками подвески. Перед заказом автомобиля можно испытать его на тест-драйве у любого официального дилера марки.
Coolray — первая модель Geely, построенная на модульной платформе Geely BMA, над которой работали международная команда дизайнеров и инженеров.
Как уже говорилось, кроссовер предлагается в богатых комплектациях, оснащение которых включает в себя панорамную крышу с люком, двухцветную отделку салона из экокожи, а также мультимедийную систему с 10,25-дюймовым дисплеем и шестью динамиками. Коме того, в комплектацию входит система бесключевого доступа, круиз-контроль и пакет теплых опций.
Также предусмотрено специальное мобильное приложение для управления бортовыми системами машины. Среди оборудования, которым оснащается Geely Coolray в версии Flagship, представлены система помощи при парковке, камера кругового обзора с функцией мониторинга слепых зон, антипробуксовочная система и система помощи при трогании на подъеме.
Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который разрабатывался совместно со специалистами компании Volvo. В паре с мотором устанавливается 7-ступенчатый робот.
Стоимость нового кроссовера пока не объявлена. Неизвестно оснащение и более скромных комплектаций Geely Coolray. Всю эту информацию компания обещает опубликовать позже.
Фото: Geely
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