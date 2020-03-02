Geely начала прием заказов на новый кроссовер

Новинка Coolray для Российского рынка от Geely предлагается пока в двух богатых комплектациях.

Материалы по теме Antares и Sirius — две новые модели Geely для России

В России появились первые кроссоверы Geely Coolray, которые уже можно заказать в одной из двух топовых комплектаций — Flagship и Flagship Sport, которые отличаются внешним оформлением и настройками подвески. Перед заказом автомобиля можно испытать его на тест-драйве у любого официального дилера марки.

Coolray — первая модель Geely, построенная на модульной платформе Geely BMA, над которой работали международная команда дизайнеров и инженеров.

Как уже говорилось, кроссовер предлагается в богатых комплектациях, оснащение которых включает в себя панорамную крышу с люком, двухцветную отделку салона из экокожи, а также мультимедийную систему с 10,25-дюймовым дисплеем и шестью динамиками. Коме того, в комплектацию входит система бесключевого доступа, круиз-контроль и пакет теплых опций.

Также предусмотрено специальное мобильное приложение для управления бортовыми системами машины. Среди оборудования, которым оснащается Geely Coolray в версии Flagship, представлены система помощи при парковке, камера кругового обзора с функцией мониторинга слепых зон, антипробуксовочная система и система помощи при трогании на подъеме.

Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который разрабатывался совместно со специалистами компании Volvo. В паре с мотором устанавливается 7-ступенчатый робот.

Стоимость нового кроссовера пока не объявлена. Неизвестно оснащение и более скромных комплектаций Geely Coolray. Всю эту информацию компания обещает опубликовать позже.

Компания Geely начала продажи кроссовера с защитой от коронавируса, на который, по понятным причинам, уже выстроилась большая очередь.

Фото: Geely