Antares и Sirius — две новые модели Geely для России — журнал За рулем

Antares и Sirius — две новые модели Geely для России

Китайский производитель зарезервировал в России товарные знаки для моделей, о которых пока вообще ничего не известно.

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Звездная тематика прослеживается в двух новых названиях моделей компании Geely, которые были зарегистрированы для российского рынка — Antares и Sirius. Таких имен нет в линейке компании ни на одном из рынков, пишет «Российская газета».

Возможно, это просто благозвучные для россиян названия моделей, которые на других рынках уже есть или вскоре будут представлены под другими именами.

В офисе дистрибьютора китайской компании изданию пояснили, что непричастны к факту регистрации, это инициатива китайского офиса компании.

Сейчас линейка моделей китайского производителя на российском рынке представлена тремя моделями — седаном Emgrand 7 и кроссоверами Emgrand X7 и Atlas. На подходе — кроссовер Coolray, будущий конкурент Креты.

Фото: Geely

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