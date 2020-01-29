Mazda CX-7 — динамичный кроссовер с пятном на репутации

Харизматичная Mazda CX-7 2006 года выпуска отличается от многих своих ровесников и внешностью, и характером. На старте продаж за ней выстраивались очереди, а вот во время эксплуатации авто разочаровало владельцев. Косяки машины заставляли сбывать ее после года-двух использования. При этом многие облегченно вздыхали, избавившись от «семерки». Чем же она пришлась не ко двору, рассказываем в статье.