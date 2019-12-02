Первый Geely с полным приводом: 7 плюсов и 3 небольших минуса

«За рулем» любит проводить народные тест-драйвы: участники обычно отличаются непредвзятостью мнений и прямотой высказываний. Поездив в новом китайском кроссовере Geely Atlas, читатели нашли как плюсы, так и минусы. Последних, впрочем, оказалось меньше!

+ Внешность

Над дизайном Geely Atlas работала интернациональная команда, состоявшая из американских, китайских, испанских и шведских специалистов. Поэтому в облике нового кроссовера можно обнаружить некоторое количество европейских черт. Приятными сюрпризами стали габариты автомобиля, особенно ширина, и 18-дюймовые колеса.

— Зеркала

Боковые зеркала управляются электроприводом, оснащаются повторителями поворотов, они могут подогреваться и автоматически складываться. Однако, по мнению некоторых участников тест-драйва, зеркала показывают слишком много информации, отвлекая внимание водителя.

+ Мультимедиа

7-дюймовый дисплей синхронизируется как с Android Auto, так и Apple CarPlay, что для китайского автомобиля редкость. Навигация идет от Яндекса. От него же и голосовой помощник Алиса, в забавной беседе с ней можно провести некоторое время в пробках. Управление функционалом осуществляется как с помощью сенсорного экрана, так и клавишами на руле.

+ Руль

В городе руль должен иметь достаточно острый отклик на повороты, чтобы маневрировать в потоке или на улочках. Толщина рулевого колеса удобна для обхвата. Кнопки круиз-контроля находятся под левой рукой — удобное решение.

— Подрулевые рычаги

Дизайн их вызывает вопросов, они также перегружены информацией и при использовании требуют привыкания. Связанный с ними экран водителя неинтуитивен и вызывает сложности в навигации по меню во время движения автомобиля.

+ Турбодвигатель

Турбированный двигатель объемом 1,8 л второго поколения обеспечивает прекрасную динамику как в городе, так и на трассе. Максимальный крутящий момент составляет 285 Нм и достигается уже на низких оборотах двигателя — в городе особенно ощущается момент резкого ускорения.

— Электронная педаль газа

Педаль требует привыкания. В «околонулевой» зоне она плохо чувствуется. Большинство принимавших участие в тесте отметили, что при нажатии опасались излишне резкого старта.

+ Вместительный задний ряд

На заднем ряду помещаются три детских кресла. Еще одним преимуществом Атласа стало внушительное пространство для ног пассажиров. Для многодетных родителей прелесть этой особенности заключается в том, что дети не смогут стучать ногами по спинке водительского кресла.

+ Изобилие кармашков и ниш

Рядом с селектором КП находится лоток, закрывающийся шторкой и предназначенный для стаканов. В подлокотнике расположена ниша с источниками питания для подзарядки телефона. По бокам центральной консоли со стороны водителя и переднего пассажира обустроены кармашки с USB портами. Для пассажиров заднего ряда розетки и гнезда питания установлены на общей панели с вентиляционными отверстиями.

+ Полный привод

Geely Atlas — первый в истории компании кроссовер с полным приводом. До этого китайский автопроизводитель выпускал только переднеприводные модели. Многодисковая муфта NexTrac, установленная в Atlas, выпущена американцами BorgWarner.