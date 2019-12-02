Первый Geely с полным приводом: 7 плюсов и 3 небольших минуса

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+ Внешность
Над дизайном Geely Atlas работала интернациональная команда, состоявшая из американских, китайских, испанских и шведских специалистов. Поэтому в облике нового кроссовера можно обнаружить некоторое количество европейских черт. Приятными сюрпризами стали габариты автомобиля, особенно ширина, и 18-дюймовые колеса.
— Зеркала
Боковые зеркала управляются электроприводом, оснащаются повторителями поворотов, они могут подогреваться и автоматически складываться. Однако, по мнению некоторых участников тест-драйва, зеркала показывают слишком много информации, отвлекая внимание водителя.
+ Мультимедиа
7-дюймовый дисплей синхронизируется как с Android Auto, так и Apple CarPlay, что для китайского автомобиля редкость. Навигация идет от Яндекса. От него же и голосовой помощник Алиса, в забавной беседе с ней можно провести некоторое время в пробках. Управление функционалом осуществляется как с помощью сенсорного экрана, так и клавишами на руле.
+ Руль
В городе руль должен иметь достаточно острый отклик на повороты, чтобы маневрировать в потоке или на улочках. Толщина рулевого колеса удобна для обхвата. Кнопки круиз-контроля находятся под левой рукой — удобное решение.
— Подрулевые рычаги
Дизайн их вызывает вопросов, они также перегружены информацией и при использовании требуют привыкания. Связанный с ними экран водителя неинтуитивен и вызывает сложности в навигации по меню во время движения автомобиля.
+ Турбодвигатель
Турбированный двигатель объемом 1,8 л второго поколения обеспечивает прекрасную динамику как в городе, так и на трассе. Максимальный крутящий момент составляет 285 Нм и достигается уже на низких оборотах двигателя — в городе особенно ощущается момент резкого ускорения.
— Электронная педаль газа
Педаль требует привыкания. В «околонулевой» зоне она плохо чувствуется. Большинство принимавших участие в тесте отметили, что при нажатии опасались излишне резкого старта.
+ Вместительный задний ряд
На заднем ряду помещаются три детских кресла. Еще одним преимуществом Атласа стало внушительное пространство для ног пассажиров. Для многодетных родителей прелесть этой особенности заключается в том, что дети не смогут стучать ногами по спинке водительского кресла.
+ Изобилие кармашков и ниш
Рядом с селектором КП находится лоток, закрывающийся шторкой и предназначенный для стаканов. В подлокотнике расположена ниша с источниками питания для подзарядки телефона. По бокам центральной консоли со стороны водителя и переднего пассажира обустроены кармашки с USB портами. Для пассажиров заднего ряда розетки и гнезда питания установлены на общей панели с вентиляционными отверстиями.
+ Полный привод
Geely Atlas — первый в истории компании кроссовер с полным приводом. До этого китайский автопроизводитель выпускал только переднеприводные модели. Многодисковая муфта NexTrac, установленная в Atlas, выпущена американцами BorgWarner.
Тип кузова
Кроссовер
Количество мест
5
Длина
4519 мм
Ширина
1831 мм
Высота
1694 мм
Колёсная база
2670 мм
Дорожный просвет
163 мм
Полная масса
1945 кг
Максимальный объем багажника
397 л
Объём топливного бака
60 л
Марка топлива
не ниже АИ-92
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км
8,1 л