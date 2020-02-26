Geely выпустила кроссовер с «защитой от коронавируса»

Менее чем за сутки на автомобиль с особенной системой очистки воздуха выстроилась очередь из 30 тысяч человек.

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В Китае начались продажи кроссовера Geely Icon, за которым тут же образовалась очередь — количество предзаказов достигло 30 000 всего за несколько часов, несмотря на то, что машину люди видели только на фотографиях. Новая модель может стать самым популярным кроссовером Geely.

Автомобиль разрабатывался при участии пяти глобальных дизайнерских центров Geely. Экстерьером занимались в калифорнийской студии Geely, а интерьером — в испанской Барселоне. Доработки вносились в проект специалистами шанхайской студии Geely.

Внешними особенностями модели стали раздельные фары, решетка радиатора «Expanding Cosmos» и выдвижные дверные ручки.

Самое важное для жителей Китая в условиях эпидемии коронавируса — то, что Icon оснащен новой интеллектуальной системой очистки воздуха (IAPS). Работая в паре с кондиционером, IAPS «изолирует и устраняет вредные элементы из воздуха салона, включая бактерии и вирусы».

Также Geely Icon оснащается интеллектуальными системами помощи водителю второго уровня, двенадцатью ультразвуковыми радарами, радаром миллиметрового диапазона и пятью камерами высокой четкости. Кроме того, в списке оборудования присутствует интеллектуальный круиз-контроль, система удержания в пределах полосы движения, система автоматического экстренного торможения и распознавания пешеходов, система автоматической парковки и многое другое, включая систему кругового обзора.

Под капотом Geely Icon устанавливается 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбированный двигатель, который является частью 48-вольтовой мягкой гибридной системы, работающей в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. Мощность мотора составляет 177 л.с. и 255 Нм, а 48-вольтовая система дает дополнительные 13,6 л.с. и 45 Нм. Силовая установка позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды, потребляя в смешанном режиме 5,7 л бензина на 100 км.

Стоимость нового Geely Icon в Китае составляет от 115 800 до 128 800 юаней (примерно от 1 072 000 до 1 192 000 рублей).

О других китайских новинках можно узнать здесь.

Фото: Geely