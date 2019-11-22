11 интересных новинок из Китая: ждем в России!

Третий по величине после Пекина и Шанхая китайский автосалон второй год подряд открыт для российских журналистов. На выставке в Гуанчжоу состоялось немало премьер, и мы отобрали самые примечательные.

Частные, сравнительно небольшие автомобильные компании в Китае испытывают сложности. Первая причина — рынок падает: с начала года минус составил более 10%. Покупатели уже не сметают все подряд, а придирчиво оценивают машины. Бессовестный плагиат высмеивают даже местные. Да и господдержка играет немалую роль.

К примеру, Lifan рапортует о «перезапуске» в России и назвал цены на кроссовер Х70 из свежих поставок. Но сами китайцы говорят, что производство остановлено и в Поднебесной, марка при смерти! Выходит, заход на российский рынок — попытка «слить» ненужные запасы? Поговаривают, что на ладан дышат Zotye, Haima, Brilliance…

На фоне таких новостей доверия китайским брендам не прибавляется. И все же одним из самых примечательных дебютантов оказался местный автомобиль.

Geely

Материалы по теме Уходим от плагиата? Что показали китайцы на Пекинском мотор-шоу если и появится в России, то не раньше 2021 года. Переднеприводный кроссовер-кубик, похоже, рисовали с оглядкой на Kia Soul и Citroen C4 Aircross, но получилось вполне оригинально. Особенно удался интерьер. Везде обыгран силуэт песочных часов (он же знак бесконечности). Материалы качественные: азиатские машины массового сегмента такими похвастать могут лишь изредка. Geely Icon если и появится в России, то не раньше 2021 года. Переднеприводный кроссовер-кубик, похоже, рисовали с оглядкой на Kia Soul и Citroen C4 Aircross, но получилось вполне оригинально. Особенно удался интерьер. Везде обыгран силуэт песочных часов (он же знак бесконечности). Материалы качественные: азиатские машины массового сегмента такими похвастать могут лишь изредка.

Машина построена на новой модульной архитектуре BMA для компактных моделей. Заметьте: Volvo в ее разработке не участвовала, это детище выросшей в инженерном плане марки Geely. Агрегаты соответствующие. Первым для Icon заявлено сочетание турбомотора 1.5 и 7-ступенчатого преселектива. Потом должен появиться двигатель литр-турбо, для которого будет доступна механическая коробка. Привод, по сложившейся традиции, только передний. И ладно: пресловутые Citroen и Kia неплохо расходятся и без него.

11 интересных новинок из Китая: ждем в России! Третий по величине после Пекина и Шанхая китайский автосалон второй год подряд открыт для российских журналистов. На выставке в Гуанчжоу состоялось немало премьер, и мы отобрали самые примечательные. 11 интересных новинок из Китая: ждем в России!

Mercedes-Maybach

Если на автосалоне в Гуанчжоу идти на свет понтов, придешь на стенд Мерседеса. Удивительное дело: Maybach стал успешным только после того, как его из отдельного бренда понизили до спецсерии. И если у S-класса он хотя бы подразумевает оригинальный кузов, то давно обещанный Maybach GLS соорудили, сильно не вкладываясь.

Внедорожник менять не стали, только лишь добавили ему декора — характерную решетку радиатора, логотипы на задних стойках, двухцветную окраску, классический стоящий на капоте «прицел», колеса диаметром 22 или 23 дюйма. Передняя часть салона тоже осталась нетронутой, разве что отделана по максимальному градусу богатства для GLS. А вот сзади все по-другому. Отдельные кресла сдвинуты ближе к центру салона и дальше назад для пущего простора, оснащены электрорегулировками, обогревом, вентиляцией, массажем и оттоманками. Предусмотрены шторки, отдельная зона климата, массивная консоль между сиденьями. А чтобы выходить VIP-персоне было сподручно, в обязательное оснащение Майбаха GLS включили широкие выдвижные подножки. Кстати, индекс «600» лукавый: под капотом стоит мотор V8.

11 интересных новинок из Китая: ждем в России! Третий по величине после Пекина и Шанхая китайский автосалон второй год подряд открыт для российских журналистов. На выставке в Гуанчжоу состоялось немало премьер, и мы отобрали самые примечательные. 11 интересных новинок из Китая: ждем в России!

Lexus

Сложно поверить, но факт: оказавшись в числе пионеров гибридизации, Lexus только сейчас выпустил первый серийный электромобиль. Им стал самый свежий кроссовер UX. Оно и понятно, ведь у него изначально не было предусмотрено кардана, задние колеса полноприводной версии вращает электромотор. Иными словами, к полностью «зеленой» модификации он был приспособлен лучше всего.

Электрический UX 300e имеет один мотор мощностью 204 л.с. и привод только на передние колеса. Аккумуляторная батарея на 54,3 кВт.ч расположена под полом. Ее хватает на 400 км пробега, причем считали его почему-то по устаревшему циклу NEDC. Значит, в реальности будет в лучшем случае в полтора раза меньше. Как-то слабовато для одного из лидеров частичной электрификации… Чисто электрическую сущность машины выдают только шильдики снаружи и иная комбинация приборов внутри.

11 интересных новинок из Китая: ждем в России! Третий по величине после Пекина и Шанхая китайский автосалон второй год подряд открыт для российских журналистов. На выставке в Гуанчжоу состоялось немало премьер, и мы отобрали самые примечательные. 11 интересных новинок из Китая: ждем в России!

Skoda

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Представив год назад кросс-купе Kodiaq GT , чехи решили развить успех в Поднебесной и придумали Kamiq GT. Суть та же: модное «типа-купе» из обычного кроссовера малыми затратами. Силуэт изменили едва заметно: крыша, считай, не занижена относительно исходной машины. Весь эффект создают более агрессивная навеска и хромированные накладки на задних стойках.

В салоне знакомый по другим Шкодам спортпакет. Самая яркая его деталь — сиденья с интегрированными подголовниками. В отличие от европейского Камика, базирующегося на платформе MQB, китайский Kamiq построен на старой архитектуре PQ25. И основной силовой агрегат у него экзотический и для европейцев, и для нас: атмосферная «четверка» 1.5 в тандеме с классическим автоматом. Эх, нам бы такой, да размеры рынка делают надежды утопичными...

11 интересных новинок из Китая: ждем в России! Третий по величине после Пекина и Шанхая китайский автосалон второй год подряд открыт для российских журналистов. На выставке в Гуанчжоу состоялось немало премьер, и мы отобрали самые примечательные. 11 интересных новинок из Китая: ждем в России!

Kia

О Kia Seltos мы уже достаточно подробно рассказывали . Я же остановлюсь на одном нюансе. В Гуанчжоу на стенде стояли два паркетника в разных комплектациях. Тот, что с коричневыми вставками на приборной панели, — хорош. Выглядит богато, не скажешь, что бюджетник из В-класса.

Второй вариант внутреннего декора представлен неумеренным количеством черного глянца. Отпечатки пальцев собирает буквально каждая деталь! Не знаю, кто придумал такое оформление, но спустя час после открытия автосалона панель уже выглядела отвратительно поношенной. Надеюсь, составляя спецификации для нашего рынка, корейцы учтут это и не станут включать салон «под черный лак» в наш прайс-лист.

11 интересных новинок из Китая: ждем в России! Третий по величине после Пекина и Шанхая китайский автосалон второй год подряд открыт для российских журналистов. На выставке в Гуанчжоу состоялось немало премьер, и мы отобрали самые примечательные. 11 интересных новинок из Китая: ждем в России!

Volkswagen

Перед вами настоящий Франкенштейн! Минивэн Viloran смешал в себе много всякого непонятного. Дизайн — от последнего Туарега. По габаритам — больше Терамонта: длина аж 5300 мм. Архитектура — MQB, так что формально в родне у машины ходит кроха Polo. Ну а по сути это автомобиль не «для дома, для семьи», а для работы. Богатые и просторные бизнес-вэны в Китае очень популярны. Пассажиром довелось поездить на здешних Бьюике и ГАКе такого же класса. Скажу, что комфортом действительно впечатляют. А уж у Фольксвагена должно получиться не хуже. Под капотом — турбомотор 2.0. Полного привода нет по причине невостребованности.

11 интересных новинок из Китая: ждем в России! Третий по величине после Пекина и Шанхая китайский автосалон второй год подряд открыт для российских журналистов. На выставке в Гуанчжоу состоялось немало премьер, и мы отобрали самые примечательные. 11 интересных новинок из Китая: ждем в России!

Aston Martin

Aston Martin не остался в стороне от моды на люксовые кроссоверы. Такие уже есть у Bentley, Maserati, Lamborghini и Rolls-Royce, готовит свой полноприводник Ferrari. Британцы свой DBX долго анонсировали и, наконец, показали. Не впечатляет!

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Во-первых, под капотом всего 550 л.с. По меркам сегмента — немного. Это подтверждает и разгон до сотни за 4,5 с, тогда как все конкуренты, включая «ширпотребный» BMW X6 M, укладываются в 4 секунды.

Во-вторых, пропорции и дизайн оказались на любителя. Живьем машина выглядит неоднозначно со многих ракурсов. В этом плане фирменные снимки ей льстят.

В-третьих, при самых скромных скоростных качествах, сто́ит Aston Martin DBX на уровне Lamborghini Urus.

Наконец, в-четвертых, автомобиль оставил впечатление наспех слепленной поделки. Был бы концепт — простительно. Но на стенде вроде как стоит серийный вариант. И у него просто чудовищные зазоры между кузовными панелями, а все двери захлопываются в лучшем случае со второго раза. Эй, а ты точно премиум?

11 интересных новинок из Китая: ждем в России! Третий по величине после Пекина и Шанхая китайский автосалон второй год подряд открыт для российских журналистов. На выставке в Гуанчжоу состоялось немало премьер, и мы отобрали самые примечательные. 11 интересных новинок из Китая: ждем в России!

Nissan

Если бы гольф-класс не скатился на грань вымирания, а Nissan не остался на российском рынке исключительно с кроссоверами, через пару лет мы могли бы познакомиться вот с таким симпатичным седаном. В Поднебесной его зовут Sylphy, в США — Sentra. Последнее имя российским автомобилистам знакомо, но его «выпилил» последний кризис: машина ушла и из продажи, и с производства в Ижевске.

Агрегаты что в Китае, что в Америке простенькие. Силовой агрегат составляют вариатор и бензиновый атмосферник (1.6 или 2.0). По части мультимедийных способностей и активной безопасности все в порядке, не хуже, чем у остальных представителей класса. Но у нас из этого формата остались только, по сути, Kia Cerato и Hyundai Elantra.

11 интересных новинок из Китая: ждем в России! Третий по величине после Пекина и Шанхая китайский автосалон второй год подряд открыт для российских журналистов. На выставке в Гуанчжоу состоялось немало премьер, и мы отобрали самые примечательные. 11 интересных новинок из Китая: ждем в России!

GAC

Через две недели, 9 декабря, компания GAC объявит российские цены и комплектации на свою первую модель в России — флагманский кроссовер GS8. У нас будут продавать дореформенную машину с передним и полным приводом, а также дефорсированным с 201 до 190 л.с. турбомотором 2.0.

А в Китае кроссовер успел обновиться. Снаружи подретушированную оптику не отличить от прежней (тем более нам, знакомым с автомобилем шапочно). Подсказка лишь в исчезнувших противотуманках. Зато в салоне полностью поменялась приборная панель. Согласно последней моде, ей добавили сенсорных экранов. Вместо старорежимного селектора автомата стоит джойстик, классические приборы уступили место дисплею с настраиваемой графикой.

11 интересных новинок из Китая: ждем в России! Третий по величине после Пекина и Шанхая китайский автосалон второй год подряд открыт для российских журналистов. На выставке в Гуанчжоу состоялось немало премьер, и мы отобрали самые примечательные. 11 интересных новинок из Китая: ждем в России!

Chery

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С приставкой Teaser Car компания Chery явила публике предсерийный прототип Tiggo 7 следующего поколения. Таким дизайном китайцы собираются «цеплять» молодежь, которой все меньше интересны автомобили.

«Семерка» щеголяет двухцветным кузовом, на котором вдобавок разбросаны акценты третьего колера, LED-фарами с «бегущими» поворотниками, огромной решеткой радиатора с узором, напоминающим кольчугу. Салон оформлен в тех же тонах. Бирюзовая алькантара, оранжевые нитки и вставки — это вырвиглазно, но круто!

Кроссовер длиной 4500 мм повезут турбомоторы 1.5 (147 л.с.) и 1.6 (197 л.с.), уже знакомые по другим моделям Chery.

11 интересных новинок из Китая: ждем в России! Третий по величине после Пекина и Шанхая китайский автосалон второй год подряд открыт для российских журналистов. На выставке в Гуанчжоу состоялось немало премьер, и мы отобрали самые примечательные. 11 интересных новинок из Китая: ждем в России!

Changan

Российская линейка моделей Changan совсем скоро пополнится кроссовером CS55, который займет нишу между CS35 Plus и CS75. Как и в случае с маркой GAC, у себя на родине машина уже успела обновиться. Произошло это спустя всего два года после начала выпуска.

Автомобиль в Китае продается неплохо, однако производитель изменил его очень сильно. Радикально переоформили передок и корму, внутри поменяли дверные карты, сиденья и приборную панель. На последней теперь красуются два дисплея по 10,25 дюйма. Разве что турбомотор 1.5 в тандеме с механикой или автоматом трогать не стали. В Поднебесной с него снимают 156 л.с., а к нам на CS55 он попадет в урезанном до 143 сил варианте.