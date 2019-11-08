Внешность Geely Icon проектировали в Барселоне, а дизайн салона разрабатывался в Калифорнии.

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В китайском городе Нанкин прошла презентация серийной версии нового кроссовера Geely Icon, который разрабатывался совместно с компанией Volvo. Автомобиль построен на платформе BMA. Впервые кроссовер был представлен на международном автосалоне в Пекине в 2018 году, но в виде концепта. Теперь перед нами модель, которая поступит в продажу.

Серийный Geely Icon во многом похож на концепт. Например, он сохранил горизонтальную прямоугольную решетку радиатора, вертикальные фары и тонкие полоски светодиодов над ними. Двери автомобиля оснащены выдвижными ручками, а в задних фонарях светодиоды образуют знак бесконечности.

В духе минимализма выполнена не только внешность новинки, но и салон. В верхней части центральной консоли расположен большой экран мультимедийной системы, под которым размещены воздуховоды, напоминающие знак бесконечности. Панель приборов — цифровая и не имеет традиционного козырька, ненужного для яркого экрана даже в солнечный день.

Оснащаться кроссовер будет 177-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, работающим в паре с 7-ступенчатым роботом.

Geely показала новый кроссовер, разработанный с Volvo Внешность Geely Icon проектировали в Барселоне, а дизайн салона разрабатывался в Калифорнии. Geely показала новый кроссовер, разработанный с Volvo

О дате старта продаж ничего не известно, но, согласно слухам, купить Geely Icon можно будет в 2020 году.

Фото: Geely