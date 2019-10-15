Новый компактный кроссовер Geely: в продаже — с ноября
Китайская компания показала изображения салона автомобиля, продажи которого в Китае предполагаются уже в ноябре. Но заявлено, что модель глобальная, значит, чуть позже появится и на других рынках.
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В этой модели как ни в одной другой чувствуется связь с маркой Volvo. Дизайн Айкона отрисовывали в шанхайской студии Geely под руководством Гая Бергойна. Интерьер автомобиля стильный и «воздушный», в нем использованы темно-серый, светло-коричневый и светло-серый оттенки. А еще в нем явно просматриваются знаки бесконечности.
Здесь два цифровых дисплея диагональю 10,25 дюйма. Из любопытного — система контроля качества воздуха и ионизатор.
Длина, ширина и высота модели: 4350, 1810 и 1615 мм соответственно, колесная база — 2640 мм. Geely Icon построен на компактной платформе MBA.
Оснащаться переднеприводный автомобиль будет 1,5-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 177 л.с., агрегатированным 7-ступенчатым роботом.
Сначала Geely Icon появится в Китае, но, по слухам, с 2020 года его будут предлагать и на других рынках. Возможно появление паркетника и в России, в представительстве компании не исключили такой возможности.
Фото: пресс-служба Geely
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