Geely строит завод по производству летающих автомобилей

Уже выбрано место для предприятия и назначен срок строительства. Автомобили будут выпускать под маркой Terrafugia.

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Фантастическое будущее, когда автомобили проносятся над головами прохожих, видимо, ближе, чем казалось. Концерн Geely Group уже ищет подрядчиков для строительства завода по производству летательных аппаратов Terrafugia. Строительство предприятия начнется 30 октября 2019 года, оно будет расположено в городе Ухань провинции Хубэй (Китай).

Заводские помещения составят порядка 182 504 м². Завершить объект планируют к концу октября 2020 года. После строительства фундамента и производства композитных деталей для воздушных автомобилей начнут собирать производственную линию и строить полигон для испытаний летательных транспортных средств.

Ожидается, что летающий автомобиль Terrafugia будет локализован на предприятии к концу 2020 года. Все данные о новинке китайский производитель держит в секрете, как и точную дату презентации воздушной машины и ее розничную стоимость.

Продукция компании Taili Flying Motors будет продаваться как на локальном рынке, так и отправляться на экспорт.

Летающее такси, которое сможет передвигаться как по воздуху, так и по дорогам, испытывает и компания Audi.

Фото: Geely