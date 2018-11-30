Audi тестирует летающее такси

Основная идея разработки — это пассажирская капсула, которую можно крепить к квадрокоптеру или устанавливать на подвижную наземную платформу.

Часть пути такси сможет передвигаться по воздуху, а часть — по дорогам. Представленный на неделе дронов в Амстердаме прототип Pop.Up Next от Audi, Airbus и Italdesign — это не просто летающее такси, а целый комплекс по перевозке людей. Его суть проста: пассажирская капсула может быть установлена на автономную колесную платформу для поездок по дорогам либо крепиться к автономному квадрокоптеру, который перенесет ее в нужную точку. Продолжая идею, можно предположить, что в зависимости от местности, где будет применяться это такси, в качестве несущей платформы могут использоваться, например, автономные лодки или железнодорожные платформы. Но в Audi пока остановились на автомобильных дорогах и полетах.

Масштаб прототипа Pop.Up Next составляет 1:4

Во время демонстрации возможностей летающего такси квадрокоптер безошибочно установил пассажирскую капсулу на наземный модуль, который затем без участия водителя выехал с испытательного полигона.

Надо отметить, что пока это только прототип будущей модели и выполнен в масштабе 1:4. В Audi уверены, что новый вид транспорта появится в крупных городах в ближайшее десятилетие. Пока же при помощи прототипа Pop.Up Next в компании изучают технические возможности проекта и скоро приступят к созданию полноразмерного летающего и ездящего такси.

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Фото: Audi