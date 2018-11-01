В России создали революционный радар для беспилотных автомобилей

Компания Cognitive Technologies разработала и создала промышленный образец прототипа 4D-радара нового поколения для систем автономного управления транспортными средствами.

Новый радар получил название Cognitive Imaging Radar. Его созданием российская компания занималась четыре года, собрав команду из нескольких продвинутых коллективов, работающих в этой области.

Радар работает на основе технологии Cognitive super human level и сегодня имеет наилучшее разрешение, причем работает система на любых скоростях. По словам разработчиков, точность детекции объектов с него составляет до 97,7%.

Так выглядит 4D-радар нового поколения компании Cognitive Technologies

Обычные радары работают лишь в горизонтальной плоскости, а лидары слишком дороги для массового использования на транспортных средствах. Разработка же Cognitive Technologies при относительно невысокой цене позволяет сканировать дорожную сцену и по вертикали без применения каких-либо механических приспособлений. Причем устройство имеет компактные размеры и полностью готово к производству.

В радаре используется технология SAR (Synthetic-aperture radar — умеет воссоздавать окружающую обстановку), которая позволяет быстро построить общую картинку того, где находится автомобиль, и просчитать сценарии выбора траекторий движения. Такая технология дает возможность видеть в высоком качестве объекты, находящиеся на близком расстоянии к автономному транспортному средству — обочину, выбоины на дороге, бордюры и т.п. Обычные радары на это неспособны.

Cognitive Imaging Radar сканирует пространство во всех направлениях

Помимо Cognitive Technologies разработкой 4D-радара в мире занимаются еще несколько компаний, но только российской удалось создать промышленный образец радара и объявить о готовности его к серийному производству. В Cognitive Technologies говорят о том, что уже получили заказ от одного из автопроизводителей на 200 тысяч радаров нового поколения. К 2022 году компания совместно с производителями комплектующих планирует выйти на объемы производства 4D-радаров в объеме 4–4,5 млн штук в год. Продажи планируется начать сразу в трех странах, но в компании пока не говорят, в каких.

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Фото: Cognitive Technologies

Видео: YouTube