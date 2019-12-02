Модель уже получила одобрение типа транспортного средства, продажи в России запланированы на первое полугодие 2020 года.

Geely скоро привезет в Россию новую модель Coolray, название которой составлено из двух слов и переводится как «cool» — классный, клевый и «ray» — луч, проблеск. «Cool» символизирует, что кроссовер динамичный, модный и современный, а «ray» — что новинка не только внешне яркая, но и технически совершенная — позволяет водителю наслаждаться вождением и передвигаться так же свободно, как луч света. Внешне машина действительно удалась, чувствуется уверенная рука дизайнера Питера Хорбери, а об остальном мы сможем получить представление уже скоро.

Этот кроссовер в Китае продается как Geely Binyue (Бинюэй), поэтому на российском рынке ему решили дать более благозвучное название — Coolray.

Автомобиль по размерам схож с Hyundai Creta и Renault Kaptur, позиционируется как спортивный и предназначен, в первую очередь, молодым людям.

Дату официального запуска на нашем рынке, а также российские цены на новый Geely Coolray обещают сообщить в ближайшее время.

Ранее проходила информация, что производство модели хотят наладить на белорусском заводе «Белджи». Но сначала автомобили в Россию будут поставлять из Китая.

Этот кроссовер китайская компания привозила на Московский автосалон в 2018 году под названием SX11. Он построен на модульной платформе BMA и оснащается двумя новыми турбомоторами — литровым 3-цилиндровым, мощностью 136 л.с. и 1,5-литровым 4-цилиндровым, мощностью 177 л.с., оба сочетаются с 10-диапазонным роботом. Привод у кроссовера только передний, это и неудивительно — у китайцев в этом классе полный привод считается лишним.

На Московском автосалоне называли и приблизительные цены — от 1 млн до 1 млн 350 тыс. рублей, правда, с тех пор прошло немало времени, возможно, ценники будут пересмотрены в сторону увеличения.

В ноябре Geely представила новую модель Icon, разработанную на той же платформе BMA.

Фото: Geely