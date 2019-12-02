Сегодня, в 13:53 Конкурент Креты и Арканы — Geely Coolray приезжает в Россию Модель уже получила одобрение типа транспортного средства, продажи в России запланированы на первое полугодие 2020 года.
Материалы по теме
Geely
скоро привезет в Россию новую модель Coolray, название которой составлено из двух слов и переводится как «cool» — классный, клевый и «ray» — луч, проблеск. «Cool» символизирует, что кроссовер динамичный, модный и современный, а « ray» — что новинка не только внешне яркая, но и технически совершенная — позволяет водителю наслаждаться вождением и передвигаться так же свободно, как луч света. Внешне машина действительно удалась, чувствуется уверенная рука дизайнера Питера Хорбери, а об остальном мы сможем получить представление уже скоро.
Этот кроссовер в Китае продается как Geely Binyue (Бинюэй), поэтому на российском рынке ему решили дать более благозвучное название — Coolray.
Автомобиль по размерам схож с Hyundai Creta и Renault Kaptur, позиционируется как спортивный и предназначен, в первую очередь, молодым людям.
Дату официального запуска на нашем рынке, а также российские цены на новый Geely Coolray обещают сообщить в ближайшее время.
Ранее проходила информация, что производство модели хотят наладить на белорусском заводе «Белджи». Но сначала автомобили в Россию будут поставлять
из Китая.
Этот кроссовер китайская компания привозила на Московский автосалон в 2018 году под названием SX11. Он построен на модульной платформе
BMA и оснащается двумя новыми турбомоторами — литровым 3-цилиндровым, мощностью 136 л.с. и 1,5-литровым 4-цилиндровым, мощностью 177 л.с., оба сочетаются с 10-диапазонным роботом. Привод у кроссовера только передний, это и неудивительно — у китайцев в этом классе полный привод считается лишним.
На Московском автосалоне называли и приблизительные цены — от 1 млн до 1 млн 350 тыс. рублей, правда, с тех пор прошло немало времени, возможно, ценники будут пересмотрены в сторону увеличения.
Фото: Geely
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter