Changan CS35 Plus в России уже продается, но для знакомства с ним «За рулем» пригласили... на автодром «Сильверстоун»!

Дожили! Китайские машины презентуют на «Сильверстоуне»! Весь перелет я мечтал отжечь на легендарной гоночной трассе, но за руль меня пустили всего на пять минут. За это время я успел понять, что у кроссовера CS35 Plus неплохая по меркам класса шумоизоляция, адекватные реакции на повороты руля и небольшие крены в поворотах, а еще задумчивый ­преселективный робот.

Относительно уже известной модели CS35 ее «плюсовая» версия считается вторым поколением. В России CS35 Plus можно купить за 1,08–1,22 млн рублей с атмосферником 1.6 мощностью 128 сил, шестиступенчатыми механикой или автоматом. Но в Китае уже перешли на турбо в сочетании с роботом.

Нарисован CS35 Plus в стилистике Тигуана, но благодаря некоторым дизайнерским штрихам (среди них «парящая» крыша и накладки на колесных арках) выглядит не таким строгим. Под передним номером можно разглядеть квадрат радара системы автоторможения.

Маркий черный глянец — именно в тех местах, которых постоянно касаешься. Всё заляпывается в момент. Приборы — симбиоз аналоговых шкал по краям и ЖК-дисплея посередине. Всё под рукой: период эргономических недо­разумений на китайских автомобилях оказался коротким.

Красивые сиденья не понравились выталкивающим профилем спинки. Мéста на заднем сиденье и в багажнике — примерно на уровне одноклассницы Креты. Обогревов нет. Понятно, что этот конкретный экземпляр не для России, но ведь факт, что китайцы нередко начинают поставлять к нам машины с несуразным набором оснащения.

Из любопытных решений в CS35 Plus — сенсорная линейка регулировки громкости музыки на панели прямо перед правым пассажиром, крючки для пакетов в основании передних подголовников и огромный бокс между передними сиденьями.

Номинант Гран-при «За рулем» 2020

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет.

Changan CS35 Plus — одна из новинок. А вот лучшая она или нет в своем классе, решать вам. Нам важно ваше мнение!

Голосование уже началось. Среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста.

Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2019 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в этом году автомобили, читайте здесь.

10 главных автоновинок зимы 2019–2020 мы собрали тут.

Новый китайский кроссовер за 1,2 млн — первая встреча Changan CS35 Plus в России уже продается, но для знакомства с ним «За рулем» пригласили... на автодром «Сильверстоун»! Новый китайский кроссовер за 1,2 млн — первая встреча





Фото: Кирилл Милешкин и Changan